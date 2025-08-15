  • 會員
美股 | 美國7月PPI加速，減息預期回落，美股走勢偏軟

15/08/2025

美股 | 美國7月PPI加速，減息預期回落，美股走勢偏軟

 

　　美國7月生產者物價指數(PPI)錄得3年來最大漲幅，令聯儲局減息預期回落。美股周四（14日）小幅上落，道指與納指偏軟向下，標普500指數微幅上升，但仍連續第3個交易日刷新歷史新高。

 

　　道指收市跌11.01點，或0.02%，報44911.26點；標普500指數升1.96點，或0.03%，報6468.54點；納指跌2.47點，或0.01%，報21710.67點。

 

　　美股開市一度低開並嘗試反彈，但隨著美國10年期國債孳息率攀升至4.29%的日內高位，股指反彈受阻，部分風險偏好回落。

 

　　加上最新公布的美國7月生產者物價指數(PPI)按月上漲0.9%，大幅超出市場預期的0.2%，為近三年最大增幅，並推升年增率至3.3%。數據反映出企業面臨的通脹壓力明顯加重，而PPI通常被視為消費者物價指數(CPI)的先行指標。

 

　　有鑑於通脹數據向上，市場對聯儲局9月可能開始的減息的預期有所回落，利率政策的不確定性令股市波動加劇。

 

　　個股表現方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌1.1%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，谷歌(US.GOOG)升0.4%，Meta(US.META)升0.3%%，微軟(US.MSFT)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)獲老虎環球管理增持股份，推動股價升2.9%。

 

　　美匯指數輕微反彈0.41%，報98.18，盤中一度高見約98.32。美元兌日圓匯率走勢向上，盤中一度升至147.96日圓，日內升0.28%，報147.79日圓。歐元兌美元匯率偏軟，日內下跌約0.5%，盤中最低觸及1.163美元附近，維持在近期1.16至1.17區間震盪。

 

美俄峰會抑制金價上行動力

 

　　受市場風險偏好回升及美俄峰會即將召開影響，投資者對避險資產的需求有所減弱，進一步抑制金價上行動力。現貨黃金價格下跌0.48%至每盎司3339美元，而紐約期金報3385美元，下跌約0.6%。

 

　　國際原油市場走勢呈震盪回穩走勢。紐約期油上升約1.9%，報每桶63.13美元；布蘭特原油期貨升2%，報66.95美元。

 

　　美國上周新領失業救濟金人數降至22.4萬人，較前周減少3000人，稍微於市場預期的22.5萬人，並低於前值修訂後的22.7萬人，反映美國勞動市場仍然保持較強韌性。

 

撰文：經濟通國金組

