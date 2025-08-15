開市Go | 特朗普政府入股英特爾，京東利減，螞蟻購耀才遭審查

要聞盤點

1、美股周四（14日）收盤表現升跌不一，標普500指數連續第三個交易日刷新歷史新高，然而，道指與納指則偏軟向下。道指收市跌11.01點，或0.02%，報44911.26點；標普500指數升1.96點，或0.03%，報6468.54點；納指跌2.47點，或0.01%，報21710.67點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午7時51分升10點。

2、美國勞工統計局最新數據顯示，7月生產者物價指數(PPI)按月上升0.9%，遠高於預期的0.2%，也是自2022年6月以來的最大單月增幅；按年增長3.3%，明顯超出市場預計的2.5%，為2月以來最高水平。此前6月數據按年修正至2.4%。這反映出生產端通脹壓力顯著加劇。

3、英特爾(US.INTC)收市大升7.4%。據彭博報道，特朗普政府正與英特爾商討美國政府可能入股的計劃。有關舉措旨在支持英特爾在美國境內，尤其是俄亥俄州的新工廠建設與擴產計劃，加強美國國內半導體製造能力。

4、央行表示為保持銀行體系流動性充裕，2025年8月15日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月。

5、外資正持續「加倉」中國。近日，港交所披露易數據顯示，挪威央行(Norges Bank)增持眾安在線134.81萬股，每股平均價為17.7718元，涉資2395.8萬港元，H股持股比例增至5.07%，在總股本中的持股比例升至4.92%。增持完成後，挪威央行也將躋身眾安在線的第五大股東。

6、香港金管局及香港證監會就穩定幣相關市場波動發表聯合聲明。聲明指出，香港金管局和香港證監會注意到近期與穩定幣概念相關的市場波動。這些波動似乎源自於擬在香港申請穩定幣發行人牌照、從事相關活動或探討此類計劃可行性等相關的公告、新聞、社交媒體帖文或市場猜測。部分聲稱更提及近期曾與香港金融監管機構接觸。

7、港鐵(00066)為因應鐵路項目等資金需求，規劃於2025至2027年間投入總計908億港元的資本開支及投資項目。該公司已於今年6月成功發行總額30億美元的永續債券，市場關注港鐵短期內會否進一步發債。

8、美國總統特朗普透露，即將於本周五（15日）在阿拉斯加舉行的美俄元首會晤存在約兩成五可能不成功。

9、據知情人士透露，特朗普政府正與英特爾(INTC.US)進行談判，計劃讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商，以協助該公司擴展國內製造業務。此項交易將有助於支持英特爾在俄亥俄州的晶圓廠建設計劃。英特爾先前曾承諾將該廠區打造為全球最大晶片製造基地，儘管相關進度已多次推遲。

