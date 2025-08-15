佳寶 | 京東完成收購香港佳寶超市，成立新業務部林曉毅任負責人

京東(09618)宣布，近日正式完成對香港佳寶食品超級市場收購。

京東稱，雙方將以此為契機深化合作，依托京東的供應鏈優勢，推動佳宝完善全渠道業務的拓展，進一步豐富香港零售消費市場的優質商品供應，促進京東在粵港澳大灣區的生鮮供應鏈布局，加速拓展香港本地零售市場。同時，京東集團正式成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳宝創始人林曉毅出任該業務部負責人。

本次收購完成後，京東佳寶超市將於8月16日至18日在香港開啟為期三天的全場8折大促活動，涵蓋首批數十款京東供應鏈商品。公司稱，未來源源不斷的京東供應鏈商品將持續登陸香港。

京東:收購為香港消費者帶來更多「優質優價」，意味正式進軍香港實體零售

京東亦指出，強大的供應鏈能力有望優化佳寶供應鏈的成本與效率，為香港消費者帶來更多「優質優價」的購物選擇。而京東相關業務負責人表示，此次對佳寶的收購意味著京東正式進軍香港實體零售領域，通過全面整合佳寶線下門店網絡，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力。京東對佳寶的管理團隊和未來合作充滿信心。

京東續稱，透過本次收購，不僅能夠完善在香港的生鮮供應鏈布局，其強大的供應鏈能力更將為香港消費者帶來更多元的高品質和高性價比產品，激發本地消費潛力。未來，雙方將攜手創新，共同助力香港零售市場的繁榮發展。

撰文：經濟通採訪組

