  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

一周部署 | 港拆息反彈內地經濟放緩利淡，小米快手百度助闖高位

17/08/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美股破頂恒指企四年高位，小米快手百度等排隊放榜

 

　　美股屢破頂創歷史新高，在外圍方面，美國7月份生產物價指數（PPI）按年升幅由6月的2.3%急升至3.3%，遠超預期增長2.5%；按月則升0.9%，為2022年6月最大升幅，同樣超過預期升幅0.2%。美股上周四（14日）於高位反覆整固。美國7月份PPI數據高於市場預期，市場擔憂美國物價升溫，或使美聯儲局減息路徑存變數，若美股下跌可能拖累港股。他進而表示，金管局頻繁接盤，銀行結餘接近500億位置，銀行業預計同業拆息可能抽高，對港股整體表現或有影響。當前市場缺乏利好消息，聶振邦建議投資者需審慎，考慮分散部署。

 

　　港股方面，恒指重上2021年10月以來近四年高位，交易員話業績期焦點當然係喺恒生科技成分股七巨頭--阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、美團(03690)、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)。騰訊、網易(09999)績佳暫時隨市況回吐，本周小米、快手(01024)、百度集團(09988)等科網股業績助攻下，寄望恒指可以成功突破7月24日25667高位。總之市況變幻莫測，中期業績路之遙遙，未來兩周仲要吼實上市公司消息。

 

內地7月經濟增速減弱增放水機會，周期性商品股值博

 

　　中國經濟7月全面放緩，根據國家統計局公布數據顯示，7月工業生產年增5.7%，較6月份6.8%及經濟學家預測6%為低。7月零售銷售年增3.7%，為今年以來最小升幅，亦低於6月份4.8%。7月城鎮調查失業率為5.2%，較6月上升0.2個百分點。今年1-7月，全國固定資產投資年增1.6%，不如1-6月的2.8%。工廠活動和零售額令人失望，顯示第三季這個世界第二大經濟體成長動力減弱，亦是十四五的收棺之年，全年GDP設定為5%增長目標，確實不容有失。

 

　　筆者留意到本周資金追捧有色金屬板塊，銅礦、鋁業開始流向鋼鐵等，非科技周期性板塊估值相對仍然接近歷史水平，若然炒放水又比科網股值得望多幾眼。資源股講供給則改革已經係2016至2018嘅事，今年主題反內捲又係點，以煤炭為例，新能源替代加速（2024年可再生能源装機佔比超50%），火力發電需求放緩（2025年上半年规上火力發電量同比下降2.4%），鋼鐵產量同比穩中有降（2025年上半年粗鋼產量同比下降3.0%），煤炭需求長期承壓，供需寬鬆導致價格下跌，企業陷入低價竞爭。7月國家能源局出手敋動煤礦超產核查，嚴控月度產量不超過核定產能的10%，规範市場供應秩序，對於行業長期影響行業集中度提升，有助行業前景增添曙光。

 

騰訊中期業績不負眾望，劵商重申買入最牛望750元

 

　　騰訊截至中期止次季盈利勝預期，按年升10%至630.52億元（人民幣．下同）。集團於第二季在AI領域持續投入並從中獲益，當中《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大了AI的應用；通過升級廣告基礎模型，提升了各個流量平台上的廣告效果，持續推動營銷服務收入的快速增長。公司亦致力於通過賦能微信內更多應用場景，推動AI原生應用元寶的使用量，升級我們混元基礎模型的能力，為用戶及企業帶來更進一步的AI增益。

 

　　騰訊業績亮麗，多間券商調高其目標價至700元之上。中信里昂報告指，騰訊次季業績勝預期，三大核心業務線上遊戲、廣告及雲服務收入均實現約20%增速。中信里昂看好《Valorant》手遊將於月內推出，以及AI技術持續賦能各項業務，將其目標價由710元升至740元，維持「高度確信跑贏大市」評級。大和亦重申維持「買入」評級。該行報告認為，基於遊戲增長前景勝預期，上調騰訊2025年至2027年收入及每股盈利預測，並大幅上調騰訊目標價一成，由670元升至750元，全城「最牛」。基本面看，公司業務受內地平台股內捲現象的影響較小，預期強勁表現可延續至第三季度，值得期待未來的業績。

 

南向資金流入加上IPO火熱，港交所半年有望再報佳績

 

　　港交所將於周三（20日）公布半年業绩，受惠包括南向資金大舉流入（上半年淨流入7312億元創歷史高，當於去年全年淨買入的91%），亦帶動IPO活動復甦及資本市場熱络。根據數據供應商Dealogic的統計，期內香港新股融資額達到141億美元，按年增長6.95倍，遠超全球新股融資額的8%增幅。同时，港交所指出，上半年投資者情緒回暖，同時大量優量公司通過香港市場籌集資金，推動香港股權融資市場大幅增長。

 

　　综合券商預測，港交所中期纯利介乎80億元至83.77億元，按年增長30.6%至36.8%。港股首六個月平均每日成交金額為2402億元，較去年同期的1104億元大升118%，公司受惠港股交投暢旺及淨投資收入推動。摩根士丹利預期，港交所第二季日均成交額或按年激增95%至2380億元，但按季微跌2%，反映市場對貿易關稅的擔憂。此外，衍生產品日均成交額按年微跌1%。另指，儘管利率顯著下降，由於保證金要求提高带動資金規模擴大，該行估计淨投資收入將按季增長8%。該行预計，公司次季業績保持強勁，收入及淨利潤分別按年增長28%及32%，除息稅折舊攤銷前利潤率進一步提升至約77%，按年上升4個百分點。該行繼續視港交所為具吸引力的投資選擇，維持，「增持」評級，目檟價500元。

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

黃德几：港股續高位整固 留意港元拆息因素！美股後市仍睇好？

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01837

五谷磨房

0.800

異動股

02577

英諾賽科

81.050

異動股

09886

叮噹健康

0.830

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,946.12
    +34.86 (+0.078%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,449.80
    -18.74 (-0.290%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,622.98
    -87.69 (-0.404%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.882
變動率︰+7.753%
較港股︰+3.49%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌99.948
變動率︰-2.152%
較港股︰-0.35%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.935
變動率︰-2.255%
較港股︰-0.42%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.031
變動率︰-3.176%
較港股︰+1.12%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.850
變動率︰+4.324%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.990
變動率︰+4.188%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升118.950
變動率︰+3.669%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌28.430
變動率︰-1.456%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升304.010
變動率︰+11.978%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.020
變動率︰+4.983%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升105.670
變動率︰+4.790%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌117.340
變動率︰-6.338%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/08/2025 09:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/08/2025 09:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01837 五谷磨房
  • 0.800
  • 02577 英諾賽科
  • 81.050
  • 09886 叮噹健康
  • 0.830
  • 00558 力勁科技
  • 6.790
  • 01997 九龍倉置業
  • 23.460
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.470
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.620
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.270
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.900
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.100
  • 00700 騰訊控股
  • 592.000
  • 00005 滙豐控股
  • 100.300
  • 02318 中國平安
  • 57.600
  • 00388 香港交易所
  • 439.400
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 592.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 17.980
  • 目標︰$19.30
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.680
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2025 16:51  《盤後部署》資金淨流入恒指廿天線見支持，金蝶國際低位整固可吼

15/08/2025 17:00  金沙中期純利跌23.7%至4.13億美元，息25港仙

15/08/2025 18:08  平保增持國壽(02628)950萬股H股，持股升至5.04%

15/08/2025 16:35  《本港經濟》本港第二季GDP增長3.1%，維持全年預測不變

15/08/2025 16:12  【小米預測】周二放榜次季料多賺65%，汽車毛利率企穩兩成

15/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 16:35  《財資快訊》美電跌報７﹒８１５２，一周拆息較上日飆至０﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指向上趨勢不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 港拆息反彈內地經濟放緩利淡，小米快手百度助闖高位新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘
人氣文章

足球俱樂部．主教練

六隊億鎊買人，英超爭逐慘烈；曼聯前鋒換血，槍手補強偷鷄
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︱網購投訴高企：去年1.7萬宗網購爭議︰逾期取件費、拒收退貨，選用網購物流實用貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Jisoo 也愛的 Sporty Chic 風格！寬鬆運動褲 + 極簡上衣，輕鬆穿出慵懶時尚感
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳新派創意餐廳！潮汕甜橄欖雪糕、鯛魚湯凍布列塔尼藍龍蝦、黑虎蝦膠熟成鴨，北上尋味之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月見效
人氣文章
山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生
人氣文章
研究揭示鈣片或引發便秘，營養師教你3招補鈣與減便秘技巧 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/08/2025
港股 | 蕭猷華：恒指向上趨勢不變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處