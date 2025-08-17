一周部署 | 港拆息反彈內地經濟放緩利淡，小米快手百度助闖高位

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美股破頂恒指企四年高位，小米快手百度等排隊放榜

美股屢破頂創歷史新高，在外圍方面，美國7月份生產物價指數（PPI）按年升幅由6月的2.3%急升至3.3%，遠超預期增長2.5%；按月則升0.9%，為2022年6月最大升幅，同樣超過預期升幅0.2%。美股上周四（14日）於高位反覆整固。美國7月份PPI數據高於市場預期，市場擔憂美國物價升溫，或使美聯儲局減息路徑存變數，若美股下跌可能拖累港股。他進而表示，金管局頻繁接盤，銀行結餘接近500億位置，銀行業預計同業拆息可能抽高，對港股整體表現或有影響。當前市場缺乏利好消息，聶振邦建議投資者需審慎，考慮分散部署。

港股方面，恒指重上2021年10月以來近四年高位，交易員話業績期焦點當然係喺恒生科技成分股七巨頭--阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、美團(03690)、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)。騰訊、網易(09999)績佳暫時隨市況回吐，本周小米、快手(01024)、百度集團(09988)等科網股業績助攻下，寄望恒指可以成功突破7月24日25667高位。總之市況變幻莫測，中期業績路之遙遙，未來兩周仲要吼實上市公司消息。

內地7月經濟增速減弱增放水機會，周期性商品股值博

中國經濟7月全面放緩，根據國家統計局公布數據顯示，7月工業生產年增5.7%，較6月份6.8%及經濟學家預測6%為低。7月零售銷售年增3.7%，為今年以來最小升幅，亦低於6月份4.8%。7月城鎮調查失業率為5.2%，較6月上升0.2個百分點。今年1-7月，全國固定資產投資年增1.6%，不如1-6月的2.8%。工廠活動和零售額令人失望，顯示第三季這個世界第二大經濟體成長動力減弱，亦是十四五的收棺之年，全年GDP設定為5%增長目標，確實不容有失。

筆者留意到本周資金追捧有色金屬板塊，銅礦、鋁業開始流向鋼鐵等，非科技周期性板塊估值相對仍然接近歷史水平，若然炒放水又比科網股值得望多幾眼。資源股講供給則改革已經係2016至2018嘅事，今年主題反內捲又係點，以煤炭為例，新能源替代加速（2024年可再生能源装機佔比超50%），火力發電需求放緩（2025年上半年规上火力發電量同比下降2.4%），鋼鐵產量同比穩中有降（2025年上半年粗鋼產量同比下降3.0%），煤炭需求長期承壓，供需寬鬆導致價格下跌，企業陷入低價竞爭。7月國家能源局出手敋動煤礦超產核查，嚴控月度產量不超過核定產能的10%，规範市場供應秩序，對於行業長期影響行業集中度提升，有助行業前景增添曙光。

騰訊中期業績不負眾望，劵商重申買入最牛望750元

騰訊截至中期止次季盈利勝預期，按年升10%至630.52億元（人民幣．下同）。集團於第二季在AI領域持續投入並從中獲益，當中《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大了AI的應用；通過升級廣告基礎模型，提升了各個流量平台上的廣告效果，持續推動營銷服務收入的快速增長。公司亦致力於通過賦能微信內更多應用場景，推動AI原生應用元寶的使用量，升級我們混元基礎模型的能力，為用戶及企業帶來更進一步的AI增益。

騰訊業績亮麗，多間券商調高其目標價至700元之上。中信里昂報告指，騰訊次季業績勝預期，三大核心業務線上遊戲、廣告及雲服務收入均實現約20%增速。中信里昂看好《Valorant》手遊將於月內推出，以及AI技術持續賦能各項業務，將其目標價由710元升至740元，維持「高度確信跑贏大市」評級。大和亦重申維持「買入」評級。該行報告認為，基於遊戲增長前景勝預期，上調騰訊2025年至2027年收入及每股盈利預測，並大幅上調騰訊目標價一成，由670元升至750元，全城「最牛」。基本面看，公司業務受內地平台股內捲現象的影響較小，預期強勁表現可延續至第三季度，值得期待未來的業績。

南向資金流入加上IPO火熱，港交所半年有望再報佳績

港交所將於周三（20日）公布半年業绩，受惠包括南向資金大舉流入（上半年淨流入7312億元創歷史高，當於去年全年淨買入的91%），亦帶動IPO活動復甦及資本市場熱络。根據數據供應商Dealogic的統計，期內香港新股融資額達到141億美元，按年增長6.95倍，遠超全球新股融資額的8%增幅。同时，港交所指出，上半年投資者情緒回暖，同時大量優量公司通過香港市場籌集資金，推動香港股權融資市場大幅增長。

综合券商預測，港交所中期纯利介乎80億元至83.77億元，按年增長30.6%至36.8%。港股首六個月平均每日成交金額為2402億元，較去年同期的1104億元大升118%，公司受惠港股交投暢旺及淨投資收入推動。摩根士丹利預期，港交所第二季日均成交額或按年激增95%至2380億元，但按季微跌2%，反映市場對貿易關稅的擔憂。此外，衍生產品日均成交額按年微跌1%。另指，儘管利率顯著下降，由於保證金要求提高带動資金規模擴大，該行估计淨投資收入將按季增長8%。該行预計，公司次季業績保持強勁，收入及淨利潤分別按年增長28%及32%，除息稅折舊攤銷前利潤率進一步提升至約77%，按年上升4個百分點。該行繼續視港交所為具吸引力的投資選擇，維持，「增持」評級，目檟價500元。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

黃德几：港股續高位整固 留意港元拆息因素！美股後市仍睇好？

