梁振英：政府公布高才通數據並不全面

全國政協副主席梁振英在社交平台表示，搶人才和相關的政策是全社會的大事，更是全新政策，動作很大，香港人關心這些政策的內容細節、成效和短、中、長期影響，包括對教育、房屋和醫療等資源的新的供需和分配，是自然不過的事，提些問題，有不同意見，也不應大驚小怪。如果香港人對這種發生在自己身邊的大事顯得漠不關心，反而不妙。

他提及，「最多人問的問題，是自主放棄續簽申請的一半高才當中，有沒有人在過去兩年已經用了高才身份將子女送來香港上學，如有，這些子女要退學嗎？」

他指出，政府在16日公布的數據，有助社會看到一些端倪，但並不全面，政府宣布，在第一批高才當中，有8511宗獲批續簽，連同放棄者在內，成功續簽率約五成。這是已經到續簽階段的第一批高才，數字有參考價值。大量未到續簽階段的高才通個案還在後面，截至上月底，入境處共批出11萬宗高才通，日後這批人的續簽成功率如果維持在第一批的五成上下，將會有另外五萬宗獲續簽。加上第一階段的8511宗，新增約六萬戶人口，對香港來說，是十分龐大的數字。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇