港股 | 午市前瞻 | 港股要突破北水與外資缺一不可 賭股首選銀娛美高梅

18/08/2025

　　恒指今早輕微高開後走勢反覆，並一度倒跌。但A股走勢持續向上，上證綜指半日收報3740，為今年內首次重上3700水平，帶動恒指接近中午升幅擴大。恒指半日報25426，升156點或0.6%，主板成交近1720億元。恒生中國企業指數報9130，升91點或1%。恒生科技指數報5651，升108點或2%。

 

（互聯網圖片）

 

曾永堅：25000獲利盤需時消化，港股下跌空間與誘因不大

 

　　上周五港股北水創單日流入新高，流入近359億元，但港股今早仍稍欠動力，半日表現反覆，午間休市前升逾100點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然北水表現標青，但要支撐港股突破升勢，單靠北水亦孤掌難鳴。他指，恒指歷史以來25000為中長線走勢好淡關鍵，過去兩次恒指衝上30000大關前都在25000遇阻整固，回落次時亦會在25000爭持，預計現時大市重返25000期間，將有數以年計的蟹貨在「返家鄉」時獲利離場，因此大市需時消化沽壓，包括多隻重磅股市獲利盤，故窒礙恒指突破動力。

 

　　北水護盤力強，但近期不乏外資減持消息，如淡馬錫以及沙特基金等等，曾永堅認為在北水捧起港股之際，外資有否一同捧場為大市突破關鍵。他舉例如年初強勁升勢，都是北水和外資集體看好DeepSeek利好而一同進場港股，如今單有北水憧憬則未能複製當時升勢。他指，現時恒指預期市盈率約為11倍，但過去15年平均為約12倍，即現時港股估值已不算便宜，外資需要更多數據支持才願現時入手港股，例如企業業績，但目前已公布業績的重磅股份普遍盈利指引都不算太好，未構成外資回流誘因，故外資方面仍要等等。

 

　　不過曾永堅不認為港股會出現大幅調整，始終現時未有大型不利消息，短線料恒指維持25000至25800上落，個別利好時恒指最樂觀也能挑戰26000邊緣上落，但要突破則仍有待外資回流。

 

北水憧憬政策惟料力度難大，料10月過後才明朗化

 

　　上周五內地公布一系列經濟數據都差過預期，市場憧憬中央急須出台扶持措施刺激才能維持今年經濟增長，反而炒升A股，上證綜指今日進一步企穩3700。曾永堅認為今年A股升幅已大為跑輸港股，在宏觀經濟基本面未改之下，資金便傾向於中港股市輪換，造成A升H降情況。然而，他認為中央今年都難以推出大刀闊斧政策，因四中全會將至，預期內地在10月前都傾向穩守觀望，同時亦要觀望美國聯儲局9月是否如願減息，才可決定未來政策後續方向，故短線政策面刺激不大，亦會減少外資大舉進場意欲。

 

金沙派息有利股價，但高端中場表現較佳為銀娛美高梅

 

　　金沙中國(01928)公布截至6月底中期純利按年跌23.7%至4.13億美元，經調整物業EBITDA按年減少5.9%至11億美元，但派息救價，自2020年度以來首度復派中期息25港仙，帶動股價半日低開倒升近3%。曾永堅坦言金沙「息誘」奏效，不過亦強調賭股一向有季節性炒作，距離十一黃金周一個半月，資金現時對賭股亦有較高胃納。

 

　　不過曾永堅分析認為，現時長線資金部署賭股，並不單看派息以及季節性因素，反而更為留意非博彩業務增長以及博彩業務恢復程度，其中表現較好他認為是銀娛(00027)以及美高梅(02282)。他指，自從賭業貴賓廳業務受壓後，賭場轉為發展高檔中場回補利潤空間，同時加強非博彩業務部署，其中成功從同業手上爭取更多市佔即為銀娛與美高梅，故建議投資者如要部署賭股不應只看派息，反而可按基本面分析部署。他建議銀娛可於38元部署，美高梅較佳入手位置則為15.2元。

 

金沙中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股要突破北水與外資缺一不可 賭股首選銀娛美高梅

美高梅股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股要突破北水與外資缺一不可 賭股首選銀娛美高梅

銀河娛樂股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

