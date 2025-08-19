盤前攻略 | 美股觀望中概個別發展 港股有機會試穿兩萬五

隔晚華爾街維持觀望，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會談，據特朗普會後提到，俄羅斯總統普京有意結束戰爭，他並會考慮推動美、烏、俄三方會談。美股三大指數變化不大；道指跌34點報44911，納指升6點報21629，標普跌不足1點報6449。

中概股個別發展；阿里巴巴升0.12%報121.40美元，拼多多跌0.51%報118.34美元，京東升0.22%報31.77美元，網易升0.84%報130.30美元，嗶哩嗶哩升2.01%報25.35美元，理想跌0.58%報24.05美元，小鵬升1.02%報19.90美元，蔚來升1.25%報4.87美元，名創優品升4.56%報20.63美元，金山雲升5.38%報14.31美元。

夜期報升，ADR個別發展

恒指夜期升32點報25230。ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.05%，折合586.7港元；美團(03690)ADR較港高0.61%，折合122.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.38%，折合74.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.57%，折合100.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.02%，折合53.6港元。

25000至25099牛區超重貨，25000勢試穿下試24800支持

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25230，升12點，恒指開市料變化不大。港股昨日維持整固，但尾市階段沽壓急增，拖累恒指最終已全日最低位收市。以資金面而言雖然成交額按日減少，但港股維持淨流入，同時北水亦未有轉淨流出，整體維持整固格局。如恒指繼續回調，下方最大支持位於月初橫行支持約24800，如恒指短線跌穿則有較大回吐壓力。

參考恒指牛熊證街貨分布，牛證最重貨區繼續為25000至25099，上日更淨增250張對應期指張數，反映好友繼續押注25000支持力度，但以短線操作而言，淡友發力下攻約200點水平即可打靶整個肥牛區，料短線下殺誘因仍偏大。

