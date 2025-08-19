  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

盤前攻略 | 美股觀望中概個別發展 港股有機會試穿兩萬五

19/08/2025

　　隔晚華爾街維持觀望，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會談，據特朗普會後提到，俄羅斯總統普京有意結束戰爭，他並會考慮推動美、烏、俄三方會談。美股三大指數變化不大；道指跌34點報44911，納指升6點報21629，標普跌不足1點報6449。

 

盤前攻略 | 美股觀望中概個別發展 港股有機會試穿兩萬五

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升0.12%報121.40美元，拼多多跌0.51%報118.34美元，京東升0.22%報31.77美元，網易升0.84%報130.30美元，嗶哩嗶哩升2.01%報25.35美元，理想跌0.58%報24.05美元，小鵬升1.02%報19.90美元，蔚來升1.25%報4.87美元，名創優品升4.56%報20.63美元，金山雲升5.38%報14.31美元。

 

夜期報升，ADR個別發展

 

　　恒指夜期升32點報25230。ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.05%，折合586.7港元；美團(03690)ADR較港高0.61%，折合122.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.38%，折合74.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.57%，折合100.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.02%，折合53.6港元。

 

25000至25099牛區超重貨，25000勢試穿下試24800支持

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25230，升12點，恒指開市料變化不大。港股昨日維持整固，但尾市階段沽壓急增，拖累恒指最終已全日最低位收市。以資金面而言雖然成交額按日減少，但港股維持淨流入，同時北水亦未有轉淨流出，整體維持整固格局。如恒指繼續回調，下方最大支持位於月初橫行支持約24800，如恒指短線跌穿則有較大回吐壓力。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，牛證最重貨區繼續為25000至25099，上日更淨增250張對應期指張數，反映好友繼續押注25000支持力度，但以短線操作而言，淡友發力下攻約200點水平即可打靶整個肥牛區，料短線下殺誘因仍偏大。

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09863

零跑汽車

73.350

異動股

01797

東方甄選

34.320

異動股

01612

永勝醫療

1.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 73.350
  • 01797 東方甄選
  • 34.320
  • 01612 永勝醫療
  • 1.110
  • 02020 安踏體育
  • 97.500
  • 02269 藥明生物
  • 29.780
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.230
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.380
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.910
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.550
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.810
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.300
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 433.800
  • 00005 滙豐控股
  • 99.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.400
報章貼士
  • 02386 中石化煉化工程
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 51.500
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 目標︰$700.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2025 16:35  《盤後部署》恒指窄幅上落料二萬五爭持，潤啤績後急升青啤追落後

19/08/2025 17:28  【小米業績】第二季經調整盈利升75%至108億人幣，勝預期

19/08/2025 18:28  【小米業績】小米(01810)料汽車業務下半年扭虧為盈

19/08/2025 17:04  泡泡瑪特(09992)中期純利升3.96倍，不派息

19/08/2025 17:15  小鵬次季虧損收窄至4.8億人幣，料第三季收入增最多1.08倍

19/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１８６億元，買盈富基金沽東方甄選

19/08/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升翰森目標四成，富瑞上調零跑目標逾兩成

19/08/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２３，一個月拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

潤啤：電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務
人氣文章

威少看世界．張少威

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用
人氣文章

生財有道

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《錢財心愛物》：物質主義的集體寫照
人氣文章

Beauty

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sulfur 10%： 以硫抗痘，是看不見的暗瘡貼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球暖化，擾亂「天、地、人」和諧，易百病纏身，中醫針灸有助「扶正固本」提升免疫力
人氣文章
自製走肉點心三：香茜芋頭球，滿足久違鯪魚球口感的心癮新文章
人氣文章
健康飲食 │ 養生變傷身？醫生揭露飲茶4大地雷、飯後勿立即飲用，3招正確飲茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 20:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/08/2025
小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處