潤啤：電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小

華潤啤酒(00291)執行董事及總裁趙春武表示，未來會繼續以擴大高端化作為主要發展戰略。為迎合消費者的多元化需求，集團亦會推出更多個性化、小眾化、差異化產品。當中，個性化、差異化產品往往是價格更貴的商品，對集團高端化進程帶來錦上添花的作用，屬重要的發展機會。

電商啤酒銷售每年高雙位數增長，將加強與科企龍頭合作

趙春武提及，電商等新零售渠道正快速崛起，雖然相關業務基數不大，但增長速度非常快，每年甚至以高雙位數速度增長。他形容，啤酒賽道上充滿各行業的資本，故集團正積極加強與頭部科技企業合作。

禁酒令對啤酒業務影響不如想像大

外電早前報道，中國內地不同省份開始實施禁餐禁酒令，公務員三人以上外出就餐必須報備，任何時候不允許飲酒。

趙春武形容，禁酒令對餐飲、酒水行業或多或少會有影響，不過對啤酒行業影響不如想像中大。以往行業高峰期間，餐飲與零售的啤酒銷售佔比各佔一半。至於現時，餐飲佔比已慢慢下降至不足40%，而零售佔比則約60%。

趙春武解釋，禁酒令對啤酒需求較大的大眾化餐飲影響較輕微，反而對商務餐廳影響較大。考慮到大眾對酒精有一定依賴性，家庭客更偏向選擇啤酒，故認為是次禁令對白酒業務影響較為明顯。他亦指，行業正在積極求變，各廠家陸續對旗下產品創新。

白酒價格下半年或呈「L型」走勢

副總裁魏強補充，白酒價格於今年5月有明顯的下行趨勢，目前政策面略有緩和，故價格正處於短暫平穩期。未來走勢調整將取決於經濟發展及政策變化，現階段很難判斷調整會到什麼時候。他個人認為，今年下半年可能會出現「L型」走勢，價格能否出現反彈，將視乎中秋、春節旺季銷情。若有比較好的回彈，白酒價格將呈現稍微平穩狀態。

趙春武：行業競爭愈見激烈，仍歡迎更多新玩家加入

有媒體問及潤啤如何應對日益增加的啤酒行業競爭。趙春武回應指，啤酒行業競爭一年比一年激烈，但仍歡迎更多新玩家進入這個市場，為消費者提供更豐富及多元化的選擇。他亦認為，啤酒板塊對行業外的資本仍比較有吸引力。

