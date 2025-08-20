  • 會員
港交所次季多賺41%勝預期，半年盈利新高派息增至6元

20/08/2025

港交所次季多賺41%勝預期，半年盈利新高派息增至6元

 

　　港交所(00388)公布，截至2025年6月30日止中期純利85.19億元，按年增39%，每股基本盈利6.74元，派中期息6元，按年增38%。

 

　　期內收入及其他收益為140.76億元，按年升33%；EBITDA為109.39億元，按年升43%。

 

第二季純利升41%，創歷年季度新高

 

　　集團今年第二季收入及其他收益以及溢利均創歷年季度新高，股東應佔溢利為44.42億元，按年上升41%，勝預期，基本每股盈利為3.51元。

 

　　第二季收入及其他收益為72.19億元，較2024年第二季上升33%，EBITDA按年增44%至56.85億元。公司資金的投資收益淨額為5.28億元，源於內部管理的公司資金的投資收益上升。

 

上半年滬深港通收入及其他收益按年升51.2%

 

　　今年上半年主要業務收入按年上半年上升34%，反映現貨及股票期權市場成交量創歷來半年度新高，存管費用增加以及保證金規模增加令投資收益淨額上升。公司資金的投資收益淨額為10.44億元，按年升15.9%，源於美元兌港元的非經常性匯兌收益進一步帶動內部管理的公司資金的投資收益淨額上升。

 

　　營運支出較2024年上半年上升6%，是兩個與2022年鎳市場事件相關的項目所致，一是2025年上半年向FCA支付了9000萬元罰款，二是2024年上半年就事件涉及的法律費用收回5000萬元。若不計向FCA支付的罰款及收回的法律費用，營運支出上升1%。

 

　　2025年上半年滬深股通及港股通交易成交量錄得強勁增長，創歷來半年度新高。滬深股通平均每日成交金額達1713億元人民幣，較2024年上半年上升32%。隨著中國內地大量資本尋求多元化投資渠道，中國內地投資者的離岸市場參與度不斷提高，帶動港股通2025年上半年平均每日成交金額達1110億元，是2024年上半年的接近三倍，佔2025年上半年現貨市場成交量23%。因此，滬深港通的收入及其他收益按年上升51.2%至至18.13億元的歷來半年度新高，其中14.45億元來自交易及結算活動。

 

上半年標題日均成交額2402億元，創新高

　

　　上半年標題平均每日成交金額刷新歷來半年度最高紀錄，達2402億元，是2024年上半年的兩倍有多。2025 年第二季的市場交投保持活躍，標題平均每日成交金額達2377億元，是歷季第二高紀錄。

 

　　上半年香港衍生產品市場維持升勢，展現穩健實力與韌性。衍生產品合約（即所有期貨及期權合約，包括股票期權）平均每日成交合約張數約170萬張，刷新歷來半年度新高紀錄，較2024年上半年上升11%，主要源於股票期權、恒生科技指數期貨及美元兌人民幣（香港）期貨成交合約張數增加。

 

上半年總集資額按年增逾8倍

 

　　在中國內地和國際發行人上市宗數增加的帶動下，2025年上半年香港重回全球新股市場榜首。2025年上半年共有44家公司新上市，總集資額達1094億元，是2024年上半年的八倍有多，也是2021年以來最強勁的半年度表現。2025年上半年，國際發行人對於來港上市的興趣亦見有所增加，多家來自東南亞地區的公司5期內在香港上市。截至2025年6月30日，處理中的首次公開招股申請數目增至207宗，是截至2024年12月31日的84宗申請的兩倍多。

 

外部組合於2025年第二季全數贖回

 

　　港交所表示，為撥資購置香港交易所總部物業，外部組合於2025年第二季全數贖回，所得款項將在任何適用的鎖定期屆滿後交回集團。集團於2025年上半年共收到這些外部組合贖回款項43億元，其後於2025年第三季再收到6億元，於2025年6月30日此數列作應收款項。

 

計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制

　

　　港交所(00388)集團行政總裁陳翊庭在業績報告中提及，港交所今年開局良好，上半年收入及溢利均創下集團半年度歷史新高。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的成交量均創半年新高，新股市場融資額重回全球交易所榜首。集團於2025年上半年繼續落實多項戰略舉措，包括豐富旗下產品生態圈，優化集團的上市制度，開拓商品業務新方向，以及在香港固定收益和貨幣產品生態圈的發展上迎來新的里程碑。

 

　　她續指，過去六個月收到的新股上市申請創歷史新高，在2025年下半年，集團將積極推進多項進一步提升市場競爭力和吸引力的新措施，包括計劃縮短現貨市場結算周期的準備工作，擴大無紙化上市機制，落實優化首次公開招股市場的定價新規和推出下調證券交易最低上落價位的第一階段。

 

　　她提及，展望今年下半年及未來，集團將繼續致力於提升集團的平台、基礎設施及產品，為投資者和發行人提供多元化的產品、充裕的流動性和高效的互聯互通機制，助力他們應對不斷變化的全球宏觀經濟環境。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

