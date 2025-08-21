  • 會員
盤前攻略 | 美指個別走標指連跌4日 恒指反覆料在10天線上落

21/08/2025

　　美國零售股及消費股業績欠佳，投資者亦憂慮科企估值過高，美股周三普遍受壓。科技股普遍下跌，納指連跌第二日，標普500指數更連跌四日。標普500指數收跌15點或0.2%，報6395點；納指跌142點或0.7%，報21172點；道指收升16點，報44938點。

 

盤前攻略 | 美指個別走標指連跌4日 恒指反覆料在10天線上落

（互聯網圖片）

 

　　晶片龍頭英偉達早段跌近4%後反彈，收市近持平。馬斯克稱，特斯拉六座Model YL或永遠不會在美國生產，該股亦跌1.6%。蘋果公司挫2%，為表現最差道指成份股。英特爾股價大幅回落7%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數微漲0.33%。阿里巴巴跌0.42%，報119.49美元；京東跌0.22%，報31.17美元；百度跌2.59%，報86.76美元；理想跌1.34%，報23.50美元；小鵬跌1.78%，報20.37美元；蔚來無升跌，報5.07美元；嗶哩嗶哩升0.94%，報25.31美元。

 

夜期近平水，ADR普遍走低

 

　　恒指夜期升43點，報25168，高水2點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.44%，折合120.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.77%，折合50.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.17%，折合591.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.13%，折合52.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.03%，折合441.1港元；滙控(00005)ADR較港股高2.63%，折合102.1港元。


　　
貼價牛證昨被斬超過二千張，部分淡友獲利離場

 

　　 昨日恒指先跌後升，早段最多跌逾200點，貼價牛證超過2000張跌入被收回範圍，牛證總數最新只略為減少數百張，皆因好友在不同區間明顯加倉。牛證重貨區維持於24700至24799區間，總數升至1738張對應期指。較貼價的24800至24899區間，昨日亦輕微跌入被收回範圍，但最新數量不跌反增至過千張。連同24600至24699區間的1484張，牛證距離恒指現價565點範圍內，密集4231張牛證。不過，恒指早前累跌四日，至昨日才轉跌為升，再次大跌的機會相對低一點。

 

　　熊證方面，昨日有部分淡友獲利離場，熊證總數減至5441張。雖然較進取的淡友在較貼近現價的25200至25399兩個百點區間，新增323張。但其餘大部分組別均出現減倉，顯示淡友整體來說仍然較謹慎。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升6點，報25185，高水20點，預料恒指接近平開。恒指繼續在10天線附近（約25168）附近上落。

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

