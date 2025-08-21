  • 會員
大學教育 | 黃俊碩：加強應用科學大學發展，打造國際教育樞紐

21/08/2025

　　《金碩良言》隨著社會對於一些兼具理論學術知識及實際技術運用的人才需求與日俱增，因此，結合理論知識與實踐應用學習培養的應用科學大學，成為培養適應未來社會需要的全方位人才搖籃。應用科學大學相對傳統高等院校的教學以言，更注重培養學生的實踐和專業能力；而在科研和技術改進的角度來說，應用科學大學更加扮演了知識轉移、技術研習和信息轉播的角色。

 

　　因應應用科學大學對培養迎合社會發展需要、推動香港創科產業發展的重要性不斷提升，行政長官李家超在2023年的《施政報告》中就提出要發展香港的應用科學大學。而香港都會大學在2024年3月獲得教育局批准，成為香港首間應用科學大學；其後，同年的11月，在教育局推動下，應用科學大學聯盟正式成立，其中香港都會大學及聖方濟各大學亦成為正式成員，而東華學院和香港高等教育科技學院則為附屬成員。

 

　　作為香港首間自資及應用科學大學，香港都會大學發展迅速，在本年6月由世界著名高等教育評核機構Quacquarelli Symonds(QS)最新公布的「QS世界大學排名2026」中，成為首間被納入該榜的香港自資及應用科學大學。與此同時，在今年香港大學聯招中，選擇香港都會大學課程為首三志願(Band A)的申請數目連續第四年增長，至近18000宗，較去年顯著上升超過20%，其中，護理學及醫療化驗科學等相關學士課程最受學生歡迎。

 

大學教育 | 黃俊碩：加強應用科學大學發展，打造國際教育樞紐

香港都會大學為首間被納入「QS世界大學排名2026」的香港自資及應用科學大學（香港都會大學fb圖片）

 

　　香港傳統的高等院校本身在國際上享譽盛名，而八間政府資助的高等院校，本身經已是「QS世界大學排名榜」的常客，其中，香港大學、香港中文大學及香港科技大學位居該榜的頭50名之內。

 

　　香港傳統高等院校持續強勢，再加上應用科學大學的崛起，有助香港打造全方位的國際教育樞紐角色。首先，香港的傳統高等院校可以在理論學術人才培養、創科產業研究方面繼續發揮其傳統優勢，吸引更多來自境外的高質素留學生來港升學。

 

　　而新興的應用科學大學則能夠提供多元化專業應用課程，並且與各個專業業界保持緊密的聯繫，培育學生掌握最新的知識與技能，為各專業供應大量理論與實踐並重的人才，協助學生能夠在瞬息萬變的職場中脫穎而出，開創自己理想的事業。這能夠為一些追求實際應用技能的境外留學生，在留學香港期間掌握相關專業的技能，以及行業的最新發展，有助他們在學成後，馬上能夠應用學習到的專業技能，發展個人事業之餘，更有助推動相關行業發展。

 

　　有鑑於此，筆者認為特區政府有需要在吸引境外留學生入讀傳統高等院校之外，更要就吸引留學生入讀應用科學大學加強相關的宣傳工作，讓香港的高等教育界能夠培養有不同學習需要的留學生，將香港打造成為全方位的國際教育樞紐。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

