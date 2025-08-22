名創優品李寧盈利倒退仍勝預期，獲大行力撐股價齊飆升，內需股可再吼？

生活風格連鎖店名創優品(09896)及體育用品公司李寧(02331)齊公布業績，其中名創優品第二季盈利跌17%至5億元人民幣，經調整盈利則升11%至7億元人民幣，收入升23%至近50億元人民幣，中期息由每股6.86美仙增至7.24美仙，同店銷售增長持平，惟預計全年將取得正增長，大行指其業績勝預期，齊上調目標價，今日(22日)股價高開一成後愈升愈有，收市飆逾兩成。而李寧中期盈利亦跌11%至17億元人民幣，中期息同步減少11%，收入僅升3.3%至148億元人民幣，毛利率降至50%，但亦有大行指其業績勝預期，股價亦飆逾半成。看來因市場對內需股業績本就期望不高，不難優於預期並刺激股價上升，兩隻股份可否再吼？其他內需股也值博？

上海MINISO全球一號店（截自名創優品網頁）

名創優品次季經調整淨利潤按年升11% 收入升23%



名創優品公布第二季經調整淨利潤6.91億元人民幣，按年升10.6%；純利4.9億元人民幣，跌16.7%，每股基本盈利40分人民幣。期內收入49.66億元人民幣，升23.1%。其中，名創優品品牌的收入按年增加19.5%至45.6億元人民幣；另正在考慮分拆並在香港上市的旗下潮玩品牌TOP TOY品牌收入增加87%至4.02億元人民幣。集團提到，名創優品品牌的同店銷售增長同比持平，主要體現在中國內地的低個位數增長，海外市場的低個位數下降。TOP TOY品牌同店銷售增長按年改善至低個位數增長率。TOP TOY門店數量截至6月底為293家，按年淨新開98家門店。

另集團截至2025年6月30日止中期純利9.06億元人民幣，按年跌22.6%，每股基本盈利74分人民幣；派發中期現金股息每股美國存託股28.96美仙或每股普通股7.24美仙(去年同期派每股美國存託股27.44美仙或每股普通股6.86美仙)。期內收入93.93億元人民幣，升21.1%。毛利增長22.6%至41.57億元人民幣；毛利率為44.3%，按年擴大0.6個百分點；經調整淨利潤率為13.6%，按年收窄2.4個百分點。

集團執行董事兼主席葉國富表示，6月季度名創優品中國內地同店銷售增長轉正，進入9月季度進一步加速。預計名創優品內地今年全年的同店銷售將會取得正增長。展望2025年下半年，預計在直營業務的投資將進一步釋放銷售潛力並優化利潤率，並繼續對當前增長勢頭表示樂觀，及做好充分準備以實現海外可持續及高質量的增長。

美銀證券：名創優品季績超預期 升目標價至46.9元

美銀證券發表報告指，名創優品第二季業績超出預期，收入及非國際財務報告準則淨利潤分別增長23%及11%，較第一季度的增長19%及倒退5%有所加速。當中，非國際財務報告準則淨利潤超出該行預估14%，受惠於收入較預期高出3%及更好的利潤率。將其今明兩年非國際財務報告準則每股盈利預測上調11%及2%，目前估值為遠期市盈率14倍，對應2025至2027年每股盈利年複複合增長率14%，隱含的市盈增長率為1倍，屬合理估值，把評級從「跑輸大市」上調至「中性」，目標價由32港元上調至46.9港元。

滙豐環球研究指，名創優品今年第二季業績超出指引，得益於公司快速調整，並專注於同店銷售增長，該方面改善亦提升盈利可見度。管理層預計同店銷售增長將繼續改善，利潤率將逐季提升。該行將公司2025年淨利潤上調8%至23.5億元人民幣，收入增長預測從20%上調至23%，調整後營運利潤從34.99億元人民幣上調至37.5億人民幣元，亦將2026、2027年淨利潤分別上調12%、11%，維持「買入」評級，並將美股目標價從25.1美元上調至27.3美元，港股目標價從49港元上調至53.3港元。

野村稱，名創優品第二季業績總體超出市場的低預期。該行的預期得到驗證，包括在中國內地取得低單位數同店銷售增長及在美國同店銷售轉正，以及營運利潤率仍受壓(按年跌1.8個百分點)。公司在中國淨開設30間新店，對比此前指引為淨關店，門店層面營運逐步改善，實現季度收入49.7億元人民幣，超出該行預期3%，以及季度經營溢利及淨利潤分別8.36億及6.91億元人民幣，分別超出該行預估12%及8%。管理層上調全年指引，預計收入按年升25%，經調整經營溢利料介乎36.5億至38.5億元人民幣。鑑於第二季出現復甦迹象，對公司略微樂觀，維持「買入」評級，並將ADR目標價由24.2美元上調至25.5美元。

李寧中期盈利按年跌11%收入升3% 毛利率降至50%



李寧公布，截至6月30日止中期盈利17.4億元人民幣，按年跌10.9%，每股盈利67.43分人民幣，派中期股息每股33.59分人民幣。按年減少11%。期內收入上升3.3%至148.17億元人民幣，其中電商渠道收入提升7.4%，毛利74.1億元人民幣，升2.5%、毛利率下降0.4個百分點，至50%，主因渠道結構調整，直面消費者的渠道收入佔比下降，以及直營促銷競爭加劇導致加大折扣力度，使毛利率下降。經營現金淨流入24.11億元人民幣，淨利率為11.7%，息稅前利潤加折舊及攤銷(EBITDA)35億元人民幣，升2%，息稅前利潤加折舊及攤銷率為23.7%。集團指，平均運營資金總額佔收入比為7.3%，現金循環周期與去年同期持平為31天。

李寧首席財務官趙東升表示，集團對下半年預期更加審慎，將維持全年收入持平、淨利潤率為高單位數水平的目標。聯席行政總裁錢煒表示，集團在線下的客流碰到不小的挑戰，線下客流比預期少，為生意流水上帶來壓力和挑戰，所以集團不斷的對線下管道進行結構的優化，包括整體優質店舖的擴展、整合，以及將低效店舖關閉，集團未來將持續推動結構性調整。他又指，未來集團將進行更多嘗試和拓展，獲取更多與消費者接觸的空間。



錢煒指，在體育運動平台賽道上競爭環境愈來愈激烈，生意業務推動過程亦感受到各個品牌之間非常「捲」。他認為，各個品牌之間互相「捲」，對於品牌而言不見得是一件壞事，集團希望通過競爭去提升品牌核心競爭力，從而在比較「捲」的市場中獲取更多消費者。而集團將處理庫存作為第一優先業務，如果外部市場變化急劇，公司內部又未能徹底解決流水壓力時，集團不排除加深折扣處理庫存。對於第三季業務方面，他指目前所得的數據增長較預期高，但集團內部亦將做好面臨更大挑戰的準備。

（李寧官網截圖）

大摩對李寧上半年業績看法正面 予目標價22元

大摩指，對李寧上半年業績看法正面，2025年上半年核心營運利潤高於預測21%；若加回2009年收購Kason的商譽減值，則高出25%。上半年銷售額增長3%，毛利率下降0.4個百分點至50%，核心營運利潤增長7%。但淨利潤下降11%，原因包括1.06億元人民幣的物業減值、7100萬元人民幣的外匯損失，以及33%的稅率，維持李寧「增持」評級，目標價22元。



該行認為李寧管理層為2025年設定的銷售目標較低，營運資金狀況精簡，可能為行業中最健康。結合非凡領越(00933)此前增持股份，預計市場將有正面反應，但因宏觀環境疲弱，管理層對第三季度或下半年展望可能持謹慎態度。另外，自2024年以來，公司積極且持續清理遺留問題，包括物業撥備、減少籃球產品渠道進貨以清理庫存、2024年第四季度關閉約200家虧損門店，以及現對2009年交易的商譽進行減值。儘管需求疲弱及競爭加劇導致行業風險上升，但李寧當前業務狀況良好。若銷售增長恢復至中高單位數，其淨利潤未來將顯著改善。



該行預計李寧2025年淨利潤指引不會改變，雖然稅率可能因持續的資金安排保持高位，且可能錄得更多物業撥備。但該行認為2025年核心營運利潤有上行空間，即使李寧在下半年顯著增加廣告及推廣支出。公司現擁有奧運會及楊瀚森相關的優質營銷資源，這可能支持2026至27年的銷售增長。

中信里昂：銷售增長落後特步安踏 惟業績勝預期或可支撐股價

中信里昂指，李寧上半年銷售額按年增長3.3%，超出該行預測及市場預期，淨利潤按年下降11%，優於花旗預測及市場預期。李寧銷售增長由加盟店/電子商務銷售按年增長3.3%/7.4%推動。毛利率為50%，符合市場預期，高於花旗預測，但因折扣加深及渠道組合變化按年收縮0.4個百分點。營運利潤率為16.5%，超出市場預期1.9個百分點及花旗預測3.9個百分點，得益於有效的成本控制。李寧淨利潤率為11.7%，略低於市場預期，但高於花旗預測。淨利潤受有效稅率按年上升8個百分點至33.3%影響，原因包括匯率波動及基金收益率，李寧在2025年上半年未對外匯敞口進行對沖。中期股息派息比率穩定於50%。

該行認為，雖然李寧的銷售增長仍落後於特步(01368)公布的按年增7%及安踏(02020)的花旗預測按年增13%，但好於預期的業績可能為股價提供下行支撐，維持「持有」評級。

陳樂怡：名創優品宜待調整再吼 體品股寧吼安踏家電股也可留意

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，名創優品業績表現好過市場預期，主要在同店銷售部分，其中中國市場扭正，在高基數情況下表現不錯，美國作為重點海外市場也有改善，毛利率方面拓展主要來自高毛利海外市場佔比增加及TOP TOY毛利向上，而管理層上調往後業績指引是一個正面訊號，增加投資者對業務前景信心，後續要看自營IP那部分策略如何執行，以往見公司都是與第三方聯營IP較多，似乎往後戰略方針想做多些自營IP，公司在業績會上也披露上半年簽了些藝術家，相關正面影響相信會在下半年銷售額中浮現，所以今日股價反應強勁，但若以估值角度來看，參考市場暫未更新的盈利預測，其24至27年經調整利潤年複合增長大概15%，惟25年預測市盈率已達20倍，不算特別便宜，往後要看同店銷售可否持續好轉，以及自營IP策略如何執行。雖然今日裂口高開大成交，短期動力仍在，之前5月高位也已突破，若以其作為參考水平也可留意，但始終與現價有較大差距，宜等調整過後才考慮。

至於李寧，陳樂怡指，雖然其業績也勝預期，但預期本就不是特別進取，相信今年也下調過一些預期，在相對保守的預期下勝預期，簡言之即沒大家想像那麼差，可能一些經營開支管理得比預期好，產品組合方面也再執行之前專業路線戰略，專業跑鞋佔比有加強，管理層覺得這方面仍有市場拓展空間，羽毛球方面也表現較好，但上半年毛利率仍有壓力，管理層亦在最新的分析員會議上提到7、8月客流轉差，消費力挑戰仍較大，不排除管理層故意說得較保守，管理下大家預期，但要留意第三季折扣方面仍有擴大風險，會議上也提到一些營銷開支過往於下半年比例會較高，以至奧運官方夥伴營銷開支會逐步浮現。之前可能大家預期業績更差，以及在估值低殘下，令股價急劇反彈，但仍要考慮整個行業環境。現時其市盈率約19倍，對比過去5年平均水平仍算低，但未必是體育用品股首選，反而可留意安踏下周公布業績會否有驚喜，尤其在多品牌策略的執行方面，而在大家都追求性價比下，361度(01361)可能也表現不錯。

陳樂怡又補充指，體品股首選安踏，其往績良好，庫存管理或品牌營銷相對出色，旗下Amer品牌之前出了業績也好過預期，所以對其有一定期望。而家電板塊相信第二季繼續受惠以舊換新補貼政策，且憑著性價比路線，可繼續加強海外拓展滲透，故相信家電板塊公布的業績也穩健。至於對餐飲品牌仍較保守，暫未見翻枱率、折扣或平均單價下行趨勢有明顯逆轉，餐飲股暫仍宜觀望。

名創優品今日升20.58%收報47.1元，成交27.26億元；李寧升8.78%報19.7元，成交17.8億元。其他體品股表現各異，安踏升3.12%報102.5元，特步跌0.74%報6.69元，361度跌0.16%報6.07元。其他內需股亦升跌不一，潤啤(00291)升0.64%報28.52元，青啤(00168)跌0.67%報51.55元，海底撈(06862)升0.78%報14.27元，蒙牛(02319)跌0.91%報16.33元，美的(00300)跌0.92%報81.15元，海爾智家(06690)跌0.23%報25.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他內需股相關新聞：

李寧︰行業「內捲」不見得是壞事，維持淨利潤率高單位數目標

《外資精點》大摩：李寧業務狀況良好，目標價２２元籲增持

《券商精點》中信里昂：李寧上半年銷售額勝預期，評級持有

《異動股》名創優品高開一成，次季經調整淨利潤升１１％

李寧（２３３１）中期盈利逾１７億人幣跌１１％，息３３﹒５９分





樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情