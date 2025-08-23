環球央行 | 聯儲局主席鮑威爾暗示9月減息，可能適時調整政策立場

美國聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾央行年會發表演說，暗示考慮到當前經濟風險的變化，9月或將適時調整貨幣政策立場，為減息開啟了空間。

鮑威爾強調，儘管通脹率較疫情高峰時期已大幅回落且維持在較低水平，但美國勞動力市場的疲軟跡象值得關注，失業率略升以及就業增長明顯放緩，使風險偏向經濟下行。

鮑威爾稱，看到勞動力市場正處於一種「不同尋常的平衡」，反映出勞動需求與供給兩端均有明顯放緩。7月非農就業新增僅7.3萬，低於市場預期，且對5月和6月就業數據進行了大幅下修，這顯示就業市場下行風險正逐步增強。若這些風險成真，可能快速反映為裁員激增和失業率上升。

鮑威爾指美國勞動力市場的疲軟跡象值得關注（資料圖片）

此外，他指出儘管美國總統特朗普的關稅政策目前對消費價格的推升效果已較為明顯，但預計這些影響在未來將是短暫的。然而，關稅引發的價格上漲壓力或可能催生更持久的通脹動態，這是一項不可忽視的風險，需要政策制定者持續關注與管理。

在談及聯儲局的雙重使命時，鮑威爾表示，當通脹目標與最大就業的平衡處於高度敏感狀態，必須謹慎調整政策，以維持經濟穩定。鮑威爾強調，儘管就業數據疲軟，但政策決策將繼續以數據為依據，任何政策變動都須謹慎權衡。

目前市場普遍預期聯儲局可能於9月議息會議中減息0.25厘，但多數經濟專家與機構認為政策調整將取決於接下來幾個月的通脹數據和勞動力市場的表現。

撰文：經濟通國金組

