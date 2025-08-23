  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

環球央行 | 聯儲局主席鮑威爾暗示9月減息，可能適時調整政策立場

23/08/2025

　　美國聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾央行年會發表演說，暗示考慮到當前經濟風險的變化，9月或將適時調整貨幣政策立場，為減息開啟了空間。

 

　　鮑威爾強調，儘管通脹率較疫情高峰時期已大幅回落且維持在較低水平，但美國勞動力市場的疲軟跡象值得關注，失業率略升以及就業增長明顯放緩，使風險偏向經濟下行。

 

　　鮑威爾稱，看到勞動力市場正處於一種「不同尋常的平衡」，反映出勞動需求與供給兩端均有明顯放緩。7月非農就業新增僅7.3萬，低於市場預期，且對5月和6月就業數據進行了大幅下修，這顯示就業市場下行風險正逐步增強。若這些風險成真，可能快速反映為裁員激增和失業率上升。

 

環球央行 | 聯儲局主席鮑威爾暗示9月減息，可能適時調整政策立場

鮑威爾指美國勞動力市場的疲軟跡象值得關注（資料圖片）

 

　　此外，他指出儘管美國總統特朗普的關稅政策目前對消費價格的推升效果已較為明顯，但預計這些影響在未來將是短暫的。然而，關稅引發的價格上漲壓力或可能催生更持久的通脹動態，這是一項不可忽視的風險，需要政策制定者持續關注與管理。

 

　　在談及聯儲局的雙重使命時，鮑威爾表示，當通脹目標與最大就業的平衡處於高度敏感狀態，必須謹慎調整政策，以維持經濟穩定。鮑威爾強調，儘管就業數據疲軟，但政策決策將繼續以數據為依據，任何政策變動都須謹慎權衡。

 

　　目前市場普遍預期聯儲局可能於9月議息會議中減息0.25厘，但多數經濟專家與機構認為政策調整將取決於接下來幾個月的通脹數據和勞動力市場的表現。

 

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.170

異動股

08365

亦辰集團

1.580

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,631.74
    +846.24 (+1.890%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,466.91
    +96.74 (+1.519%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,496.54
    +396.22 (+1.878%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升455.230
變動率︰+2.687%
較港股︰+1.61%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升608.640
變動率︰+1.857%
較港股︰+1.44%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.691
變動率︰+1.486%
較港股︰+1.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.739
變動率︰-1.338%
較港股︰-3.65%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+4.719%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.460
變動率︰+4.681%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.940
變動率︰+4.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.110
變動率︰+3.375%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升82.470
變動率︰+12.710%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.090
變動率︰+8.003%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升319.850
變動率︰+6.517%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升340.010
變動率︰+6.217%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2025 01:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2025 01:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.170
  • 08365 亦辰集團
  • 1.580
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.340
  • 08511 民富國際
  • 1.600
  • 02269 藥明生物
  • 32.920
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.060
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.550
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 600.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 320.400
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.600
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.400
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 16:49  《盤後部署》恒指價量齊升靜候鮑威爾發言，網易二百不破可伺機買

22/08/2025 18:05  【恒指季檢】泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

22/08/2025 18:11  【恒指季檢】國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

22/08/2025 18:55  新世界(00017)：遞延分派13億美元永續債利息

22/08/2025 17:55  《中國監管》中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

22/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 鮑威爾放鴿，道指創歷史新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

環球央行 | 聯儲局主席鮑威爾暗示9月減息，可能適時調整政策立場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

滙豐、東亞、創興、上海商業、中信（國際）等多間銀行出現欺詐網站！金管局呼籲市民提高警覺
人氣文章

智城物語．方展策

Intel翻身有望！軟銀豪擲20億美元入股，能否救回英特爾？解讀孫正義金援背後的真正意圖！
人氣文章

Shopping What’s On

比亞迪純電SUV ATTO 2 登陸香港！售價$169,800 主打「首次買車」年輕市場 提供全港獨家「電芯終身保用」服務
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

新舞季揭幕在即！與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤對談：「藝術背後都站著一個人」
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
起床後30分鐘是健康程式啟動時間：醫生建議完成4件事降低腦中風與心肌梗塞風險
人氣文章
51歲最美亞姐楊恭如近況曝光，面部狀況震驚網民：女神還是那麼美 新文章
人氣文章
5個輕鬆啞鈴動作：練出結實二頭肌（老鼠仔）新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/08/2025
美股收盤 | 鮑威爾放鴿，道指創歷史新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處