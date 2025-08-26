恒指 | 滙豐研究調高恒指年底目標至27010點

滙豐環球研究發表報告，調高恒生指數、恒生國企指數及富時中國指數今年底目標，潛在上升空間約7%至8%。當中，恒指今年底目標由25830點上調至27010點，預測今年市盈率為11.6倍，料每股盈利增長10%。國指目標由9620點調高至9720點，預測今年市盈率11.3倍。富時中國指數調高7.6%，由28830點上調至31030點。

報告指出，內地股市表現跑贏，未來持續有上升空間，同時看好H股和A股，而非單是偏好H股。滙豐認為從估值、企業盈利增長、回報、投資者信心及政策支持等，即使內地股市已經歷一輪上漲後，相關因素仍可支持股市繼續有好表現，維持內地股市「增持」評級。

聚焦互聯網股、中資證券商及銀行股

滙豐表示，H股今年以來累升26%，較A股升13%顯著，H股過去存在大幅折讓，如今已是5年來最小。H股估值亦變得昂貴，但在獲利和現金回報方面H及A股已大致相同。在H股中，聚焦互聯網股、中資證券商，因看好新股市場及交易活動；以及銀行股，因高股息回報率。A股方面，關注科技及醫療保健行業，特別是具備全球擴張潛力的公司。

撰文：經濟通採訪組







