美股 | 英偉達公布季績前夕，美股三大指數重拾升勢

27/08/2025

 

　　美國三大股指周二（26日）全線向上，投資者暫時將注意力從特朗普與聯儲局的政治角力，轉向即將公布的企業業績和經濟數據。

 

　　道指收市升135.6點，或0.3%，報45418.07點；標普500指數升26.62點，或0.41%，報6465.94點；納指升94.98點，或0.44%，報21544.27點。

 

　　波音(US.BA)股價大升3.5%，主要因大韓航空訂購過百架飛機的利好消息帶動。英偉達(US.NVDA)上升1.1%，市場密切關注周三（27日）盤後公布的季度業績。

 

　　科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)收市升1.5%，蘋果(US.AAPL)升約1%，谷歌(US.GOOG)跌0.6%，Meta(US.META)升0.1%，微軟(US.MSFT)跌0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

 

美元呈震盪向下走勢

 

　　美匯指數報98.2，下跌0.24%，日內一度最高觸及98.56，低見98.08，整體呈區間震盪向下走勢。美元兌日圓匯率報147.36，較前一個交易日下跌約0.28%。歐元兌美元匯率在1.16水平附近震盪，日內報約1.1645，漲約0.23%，反映出近期歐元的穩健走勢。

 

　　現貨黃金及紐約期金市場向上。現貨黃金價格震盪向上，報約每盎司3388美元，日內升約0.6%。紐約期金報每盎司3437美元，日內上漲約0.5%。

 

　　國際原油市場受地緣政治風險降溫，拖累整體走弱，紐約期油報每桶63.27美元，下跌約2.4%，布蘭特期油價格則下跌約2.2%，報每桶66.72美元。

 

撰文：經濟通國金組

