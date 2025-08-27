  • 會員
APPLE | 蘋果9月9日舉行iPhone 17系列發布會

27/08/2025

APPLE | 蘋果9月9日舉行iPhone 17系列發布會

 

　　蘋果正式確認，將於美國西岸時間9月9日上午10時，舉行年度秋季發表會。外界普遍預料，本次焦點將放在全新iPhone 17系列智能手機，並可能同場發布多款穿戴式及音訊新品。

 

　　市場消息指出，今年蘋果將維持三線產品策略，包括標準版iPhone 17、高端　iPhone 17 Pro/Pro Max，以及傳聞已久的iPhone 17 Air，或將取代原有Plus定位，以主打輕薄設計進軍大屏幕手機市場。

 

　　分析人士認為，蘋果此舉正回應中國及亞洲市場對「輕薄大屏」手機需求的明顯升溫，同時加強與華為及三星最新旗艦機的競爭力。

 

　　除手機外，蘋果亦有望同步推出新一代智能手表，包括Apple Watch Series 11、Apple　Watch SE 3，以及定位高端運動市場的Apple Watch Ultra 3。據悉，Ultra 3或配備更大尺寸螢幕並支援　更快充電速度，進一步鞏固在極限運動族群的市場份額。

 

撰文：經濟通國金組

