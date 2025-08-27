特朗普稱或將派米蘭長期扎根聯儲局，暗示接班人選

特朗普周二（26日）表示，稱或將派米蘭長期扎根聯儲局，暗示他是聯儲局主席的重要接班人選。此外，他談及剛被辭退的庫克繼任者，表示心中有一些非常優秀的人選。

與此同時，知情人士稱，特朗普政府正在考慮對聯儲局的12個地區儲備銀行，施加更大影響力，可能不止於現有的人事任命權。

特朗普考慮對地區儲備銀行施加更大影響力

總統特朗普周一（25日）聲稱將對聯儲局理事庫克免職，如果獲得法庭支持，他將有機會在7人組成的理事會中控制多數席位。不過，負責制定利率的聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)還包括5名地區銀行行長，他們與理事不同，並非由白宮提名或參議院確認。

聯邦儲備銀行行長的遴選和重新任命程序，由這些銀行的董事會和聯儲局理事會共同負責，如果政府對這個流程進行審查，將標誌著特朗普持續影響貨幣政策的又一非常舉動。

理事會接下來計劃於明年2月進行五年一度的授權，以批准目前的聯邦儲備銀行行長名單。特朗普宣稱將解除庫克的職務後，這一事件變得尤為重要。

聯儲局發言人對此不予置評，白宮尚未回應置評請求。

撰文：經濟通國金組

