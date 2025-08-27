萊坊︰二手樓價短期將會繼續受壓，租金料創歷史新高

差餉物業估價署數據顯示，今年7月全港私人住宅樓價指數報287.9點，較6月286.7點，按月微升0.42%，連升4個月，按年則跌3.26%，今年首7個月累跌0.45%；7月份租金指數為196.3點，按月升0.56%，連升8個月；按年升1.29%；今年首7個月累升1.97%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor未能維持低位去帶動按息回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價短期將會繼續受壓。

他指出，美國關稅繼續為全球經濟帶來不確定性，聯儲局很可能於9月減息0.25厘以推動經濟，預測樓價在未來幾個月會開始好轉，2025年全年樓價下跌0-3%。隨著美國減息，預料香港銀行會在9月內下調最優惠利率P 0.25厘，按息將回落至3%或以下，高息因素開始緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

他又指，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3-5%，創歷史新高。

撰文：經濟通採訪組

