車股｜比亞迪、理想將放榜業績會成股價催化劑嗎？
28/08/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KudHS75RSR8
【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票
