攜程 | 績優兼擬斥50億美元回購，股價逆市飆逾8%仍可追入？

28/08/2025

　　內地線上旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)公布業績，第二季盈利按年升約26%至48.46億元人民幣，收入升16%至148.64億元人民幣，其中住宿預訂收入升21%，國際OTA平台總預訂增逾60%，入境旅遊預訂翻倍，集團又擬回購50億美元股份。另值得一提，攜程近日發布《2025年暑期出遊市場報告》顯示，暑期親子家庭租車自駕遊訂單按年增77%，出境遊亦增長強勁。攜程今早(28日)逆市飆逾8%高見558元，記得其於去年12月曾高見595元，可否追入？

 

攜程績優兼擬再回購，逆市飆逾8%仍可追入？

（攜程旅行網截圖）

 

攜程次季盈利升26%收入增16%　住宿預訂收入升21%

 

　　攜程公布，截至2025年第二季錄得歸屬於股東淨利潤達48.46億元人民幣，按年升26.4%，按季則升13.3%；經調整EBITDA為48.8億元人民幣，按年升10%，按季升14.9%，經調整EBITDA利潤率33%，按年降2個百分點。每股盈利7.34元人民幣。期內收入合計148.64億元人民幣，按年升16.23%，按季則升7.3%。其中住宿預訂收入按年升21%至62億元人民幣，主要得益於住宿預訂的增長，尤其在節假日期間表現突出；交通票務收入按年升11%至54億元人民幣；旅遊度假業務收入按年升5%至11億元人民幣；商旅管理業務收入按年增9%至6.92億元人民幣。


　　另集團截至2025年中期則錄得歸屬於股東淨利潤達91.23億元人民幣，按年升12%；經調整EBITDA為91.27億元人民幣，按年升8.5%，每股盈利13.82元人民幣，不派息。期內收入合計287.14億元人民幣，按年升16.2%。

 

國際OTA平台總預訂增逾60%　擬回購不超過50億美元股份

 

　　攜程指，第二季國際各業務板塊繼續呈現強勁增長態勢，國際OTA平台總預訂按年增長超過60%，入境旅遊預訂按年增長超過100%，出境酒店和機票預訂已全面超越2019年疫情前同期的120%水平。攜程首席執行官孫潔表示，集團的戰略著重於把握不同客群日益增長的需求，尤其關注入境旅遊市場。

 

　　此外，攜程集團公告，截至美國東部時間2025年8月27日，公司已根據其於2025年2月獲授權的股票回購計劃共回購了約700萬股美國存託憑證(ADS)，總對價約為4億美元。公司董事會於2025年8月批准一項新的股份回購計劃。據此，公司獲授權回購總值不超過50億美元(約390億港元)之已發行普通股及/或美國存託憑證。

 

攜程：暑期親子家庭租車自駕遊訂單增77%　出境遊增長強勁

 

　　另外，為期兩個月的暑期旅遊季收官，攜程近日發布《2025年暑期出遊市場報告》，報告顯示2個月的超長時長使國內遊客近半數選擇了長途出遊，整體消費結構更趨理性，「錢花的更值，玩得更對味」成為暑期主旋律。跨境遊方面，入境遊訂單保持高速增長；出境遊增長強勁，熱門目的地國家主要集中在日本、泰國、韓國、中國香港、馬來西亞等3小時航行圈內。


　　暑期旅遊的核心客群依舊少不了親子家庭。暑期親子訂單佔比達35%，租車自駕成親子家庭出遊的熱門之選，報告顯示今年暑期親子家庭租車自駕遊訂單同比去年增長77%。暑期國內自駕熱門城市依次為成都、烏魯木齊、三亞、西寧、海口、貴陽、大理、上海、北京、廣州。

 

何啟俊：淡季仍獲佳績料旺季表現更好　550元可吸上望600元以上

 

攜程 | 績優兼擬斥50億美元回購，股價逆市飆逾8%仍可追入？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，第二季本屬旅遊淡季，但攜程不論收入、經調整利潤甚至毛利率都好過市場預期，且國際業務增長勢頭比想象中強勁。展望第三季，因屬旅遊旺季，相信其業務表現一定比第二季更好，加上10月份有國慶黃金周，亦會是其短期股價催化劑。而在投資部署上，攜程今日突破之前三角形阻力，後市再向上機會頗高。他又說，公司因此前一段時間沒甚麼消息，股價偏落後，現見淡季業績也那麼好，相信資金會再湧入此類較落後績優股，攜程近現價550元已可買入，之後若港股回升，攜程跟升機會很高，且有機會於此輪反彈浪升破上次頂位，至600元以上。

 

　　何啟俊又指，同程旅行(00780)亦可跟進，但其技術圖表不及攜程那麼靚，於23元見三頂阻力，雖然現價也可部署，但要考驗其再升近23元時能否突破該阻力偏大位置，不過現價距23元也有近一成升幅，可以接受。

 

　　攜程半日升8.1%收報554元，成交18.26億元。其他旅遊相關股偏軟，同程旅行跌0.37%報21.36元，中國中免(01880)跌0.08%報61.55元。

 

攜程績優兼擬再回購，逆市飆逾8%仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評攜程及大市，立即重溫

 

 

《窩輪豪情－梁業豪》市勢轉弱，買入指數牛證圖利者須知
攜程(09961) 次季盈利按年升26.4%，按季升13.3%

 

