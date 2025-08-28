盤後部署 | 北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

港股業績期尾聲，美團(03690)重磅公布次季經調整純利暴跌近九成，比預期更差，大幅拖累港股氣氛，恒指低開171點後跌幅擴大，阿里巴巴(09988)及京東(09618)受累跟挫，進一步拖低恒指開市不久後便失守25000心理關口，午後跌幅進一步擴大更低見24808。但午後A股護盤力量爆發，上證綜指更以近乎全日最高位收市，反彈超過1%收市，期間港股亦尋得喘穩機會有所回升。尾市爭持過後，期結日恒指最終未能成功守穩25000，收報24998，跌202點或跌0.8%，主板成交近3915億元，再創4月11日以來新高。國企指數收報8916，跌103點或跌1.1%。科技指數收報5644，跌53點或跌0.9%。

受累美團大遜預期業績影響，A股午後反彈也未能帶動港股跟隨回升，最終更25000不保。以日線圖而言，恒指今日下試24800關口，逼近50天線水平後有所回彈，反映該位仍有較強支持；須留意恒指在6月初下試50天線以來都未曾失守，故已為近期好淡關鍵水平，未來幾日恒指如若整固都不宜失守，否則短線港股氣氛將會進一步轉弱。值得留意今日北水淨流出港股204億元，對港股後市較為不利。

美團獲滬市北水狂接逾14億元貨，惟第三季仍向淡未宜撈底

美團次季經調整純利急瀉89%至14.93億人幣，大遜預期的99.71億人幣；核心本地商業次季溢利大跌近76%至37.21億人幣，反映公司迎對外賣大戰時開支急增。業績會上管理層更預告第三季因戰略投資而將錄重大虧損，美團股價全日承壓，裂口低開近一成後好淡資金展開強烈攻防戰，105元及103元接連失守後令股價百元大關更添壓力，但北水護盤力強勁，單計滬市北水全日淨接貨14.18億元，令股價成功在百元大關前抵禦沽壓，全日收報101.7元，跌12.6%，成交321.79億元，佔港股全日成交額超過8%。

美團股價自7月起一直頑強守住116元重要關口，但集團利潤大減引發龐大沽壓釋出，以年初至今畫出一條下降通道底部，美團現已跌穿通道底部水平，今早一度嘗試向上反撲都未能成功，現時已回落至100元關口前方，回到去年8月升浪展開前整固支持水平，料短線有機會藉勢整固回彈。但以基本面而言，美團已預告下季將錄重大虧損，加上外賣大戰未有完結趨勢短線亦不宜對撈底美團過份樂觀，本年內大有機會進一步尋底。

寒武紀成新A股股王帶動晶片股，業績股走勢分化

晶片股延續上日強勢，據英國《金融時報》報道指中國晶片製造商正尋求在明年將AI晶片產量提高兩倍，以減少對英偉達的依賴。A股晶片強牛寒武紀(滬:688256)未有見頂跡象，再攀高超過15%，市值正式超越貴州茅台(滬:600519)成功登頂成A股新「股王」。港股晶片股一同造好；中芯(00981)升10.8%，報62.3元；華虹(01347)升8.4%，報57.2元；英諾賽科(02577)升15.4%，報93.5元；上海復旦(01385)升8.3%，報37.78元。

其餘業績股走勢分化；攜程(09961)公布，截至2025年第二季多賺26.4%至48.46億人幣，股價抽升7.7%，報552元；中海油(00883)中期純利按年跌12.8%至695.33億人幣，但派息僅減約1%，收升4.1%，報19.4元；安踏(02020)日前公布中期少賺9%，昨日僅跌約1%，今日沽壓進一步引發，全日再跌5.9%，報95.6元。

地平線午市抽升成交劇增，車企提升智駕望帶動破頂

地平線(09660)公布中期虧損52.3億人幣，較去年同期虧損50億人幣擴大，但期內收入升67.6%至15.7億人幣，毛利亦增38.6%至10.2億人幣，股價先跌後升，午市升幅持續擴大最終急飆14.7%收市，報9.11元創近半年新高，成交69.13億元更超越比亞迪的54.13億元。

集團虧損擴大惟收入提升引證公司市佔持續提升，主席余凱在業績會上指希望今年內完成出貨400萬套。據資料顯示目前地平線兩大客戶續為比亞迪(01211)及理想(02015)，下半年增長引擎將落於其餘客戶如吉利(00175)以及長安汽車(深:000625)能否進一步提升智駕車出廠比例，有望進一步提升地平線市佔比例。

觀乎今日股價表現已升破短線8元阻力，並重返3月時水平，短線或有整固壓力，甚或在較大發展資金需求下有可能出現配股消息，有意入手可待股價回落至8.3元至8.4元附近入手會更好，預計將逐步向頂位10.38元進發，並進一步破頂。

撰文：經濟通市場國金組

