etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 美股升標普破六千五，在岸人幣見10個月高，內房新模式推城中村等改造，中芯半年多賺35%

29/08/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數齊升，標普500指數歷史性突破6500點大關。市場焦點聚焦英偉達(US.NVDA)最新季績，其業績進一步鞏固人工智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。道指收市升71.67點，或0.16%，報45636.9點；標普500指數升0.46點，或0.32%，報6501.86點；納指升115.02點，或0.53%，報21705.16點。中國金龍指數上漲11點。日經期貨截至上午7時42分上升2.5點。

 

2、美聯儲理事沃勒預計，聯邦公開市場委員會9月或減息0.25厘，未來3至6個月將繼續減息，支持理據較7月更強。

 

3、美聯儲理事庫克入稟法院阻止特朗普免職，稱免職將對美國經濟造成無法彌補的傷害，並指控特朗普指責無根據。

 

4、歐盟提議取消對美國工業品進口關稅，作為貿易協議一部分，美國或將歐盟汽車關稅降至15%，並具追溯性。

 

5、《中共中央國務院關於推動城市高質量發展的意見》公布，提出加快構建房地產新模式，穩步推進城中村及危舊房改造。

 

6、離岸人民幣兌美元升至7.1187元，創2024年11月以來新高，突破7.12元。

 

7、南下資金今日淨賣出港股204.41億港元，創單日最大淨賣出額，分析指資金或正重返A股市場。

 

8、Fox新聞記者指英偉達行政總裁黃仁勳正與特朗普政府洽談，討論向中國出售Blackwell AI晶片並分銷售收入。

 

9、泡泡瑪特迷你版Labubu未正式開售，市場炒價一組14隻最高達2450元人民幣，原價僅1106元人民幣，升幅超一倍。

 

焦點股

 

中芯國際(00981)
　 - 中期純利升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

理想汽車(02015)
　 - 次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.7%

海爾智家(06690)
　 - 半年盈利按年升15.59%，派中期息0.269元人民幣

澳博控股(00880)
　 - 中期虧損擴大至1.8億港元，不派息

順豐控股(02123)
　 - 中期純利升19.4%至57.4億人民幣，派息46分人民幣

南方航空(01055)
　 - 中期虧損按年擴至15.34億人民幣，不派中期息

中國國航(00753)
　 - 中期虧損按年擴至18.05億人民幣，不派中期息

OSL(00863)
　 - 上半年收入升57.9%至1.95億港元，但持續經營業務虧損擴至2030萬港元

國泰君安國際(01788)
　 - 推加密貨幣交易服務，專業投資者可買美元穩定幣等

商湯(00020)
　 - 中期虧損收窄至14.8億人民幣，不派息

華虹半導體(01347)
　 - 中期盈利1170萬美元，按年跌70%

中信証券(06030)
　 - 中期盈利137億人幣，升29.8%，息29分

招商證券(06099)
　 - 中期盈利升9%，派息11.9分人民幣

中國建材(03323)
　 - 中期扭虧為盈，盈利14億人民幣，不派息

華電國際(01071)
　 - 中期盈利升13%，派息9分港元

中興通訊(00763)
　 - 中期盈利51億人民幣跌12%，不派息

永旺(00984)
　 - 中期虧損擴大至2.2億港元，不派息

比亞迪電子(00285)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、中國神華(01088)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、阿里巴巴-W(09988)
　 - 今日公布中期業績

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.62%，報64.20美元/桶

布倫特期油上漲0.31%，報67.65美元/桶

黃金現貨下跌0.04%，報3415.59美元/盎司

黃金期貨上漲0.04%，報3475.70美元/盎司　

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？

返回財經熱話

即時重點新聞

29/08/2025 09:26  恒指高開96點報25095，攜程升5.3%，蒙牛跌1.8%，中芯靠穩

29/08/2025 09:37  《異動股》順豐重挫7%，中期多賺兩成，息增15%惟不派特息

29/08/2025 09:29  《異動股》網龍開挫逾7%，中期純利急跌逾九成，增派息兩成半救價

29/08/2025 08:48  《盤前攻略》美股造好道指、標指齊創收市高，恒指三連跌料淡友獲利減倉後反彈

29/08/2025 09:21  【聚焦人幣】人民幣中間價升33點子報7.1030，三連升，再創近10個月高

29/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７９１６，隔夜拆息較上日飆至３﹒８％

人氣文章

寒武紀發股票交易風險提示，稱未有新品發布及存在供應鏈風險新文章
新聞>財經熱話

人氣文章

今日焦點股 | 中芯中期盈利3.21億美元，按年增長逾35%新文章
易經看世界．岑逸飛

從坤卦看特普會後的俄烏局勢（有片）
玄來更精彩．黃美雲

驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆
智叻生活．Ada Chow

讓愛飛翔：孔美琪博士的教育使命與心靈傳承
我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從萬人迷變成追著孩子跑的狼狽母親？決定當媽之前，請先認清自己的意向
先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
電影寓言．朱相楠

《觸電》—— 膽識過人的港產電競動作片
情緒健康 │ 43歲李日朗慨嘆父癌母病，每周20萬醫療開支壓力大與情緒負荷
膽固醇 │ 50多歲男子自以為飲食好清淡，膽固醇竟嚴重超標！醫生揭「元兇」 隨時心血管出事新文章
血糖陷阱 │ 提防血糖地雷食物：營養師踢爆一款「健康飲品」含糖量竟高於可樂
寒武紀發股票交易風險提示，稱未有新品發布及存在供應鏈風險
