大國博弈
一周部署 | 業績後重新部署9月季結，關注議息及兩融餘額動向

31/08/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 業績後重新部署9月季結，關注議息及兩融餘額動向

 

黃偉豪：若企穩此水平 恒指再向下調整空間不大！

 

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

即時重點新聞

29/08/2025 16:45  《盤後部署》業績期將完港股繼續走勢波動，9月17日議息將影響大局

29/08/2025 17:41  阿里巴巴(09988)首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期

29/08/2025 16:37  工行(01398)中期純利跌1.4%至1681億人幣，息14.14分人幣

29/08/2025 16:56  中行(03988)中期純利跌0.9%至1175.9億人幣，息0.1094元人幣

29/08/2025 17:45  建行(00939)中期純利跌1.4%至1620.8億人幣，息18.58分人幣

29/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％

attraction 香港好去處