  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心

30/08/2025

　　美股周五（29日）收跌，投資者在下周一（9月1日）美國勞工節假期前先行獲利，儘管美股本月整體錄得升幅，但核心PCE通脹數據升溫，以及關稅政策影響，令後市蒙上陰霾。

 

　　市場重點關注美國7月個人消費支出物價指數(PCE)數據。數據顯示，整體PCE按年升幅維持在2.6%，符合預期；但剔除食品及能源價格後的核心PCE按年升幅升至2.9%，較6月的2.8%有所上升，創2月以來新高。數據雖然支撐市場對聯儲局9月減息的預期，但同時加深了關稅政策可能推升物價的憂慮。約63%消費者預計未來一年失業率會上升，反映出對經濟前景的擔憂。

 

　　英偉達(US.NVDA)股價延續跌勢，收市跌3.3%。分析師認為，儘管業績亮眼，但英偉達對下季度的業績指引未能完全滿足市場的高預期，加上中國市場H20產品營收下降40億美元的影響，令投資者對其未來增長前景存有疑慮。

 

　　其他個股方面，卡特彼勒(US.CAT)股價走低，日內跌3.7%，該公司警告稱關稅措施可能導致今年損失15億至18億美元，凸顯貿易政策對企業營運成本的直接衝擊。戴爾科技(US.DELL)收市大跌8.9%，公司季績展望疲軟，反映科技硬件行業面臨挑戰。

 

　　科技股中，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)升0.6%，特斯拉(US.TSLA)下跌3.5%。

 

美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心

美股三大指數8月整體表現保持強勁，當中以道指累漲3.21%最亮眼。(AP)

 

　　道指收市跌92.02點，或0.2%，報45544.88點；標普500指數跌41.60點，或0.64%，報6460.26點；納指跌249.61點，或1.15%，報21455.55點。

 

　　儘管周五收跌，三大指數8月整體表現依然強勁。道指本月累計上漲3.21%，納指上漲1.58%，標普500指數累升1.91%，連續第四個月錄得漲幅。標普500指數更在本周創下盤中及收市新高。

 

　　密歇根大學消費者信心指數8月終值降至58.2，創3個月新低，消費者預計未來一年通脹率為4.8%，高於上月的4.5%。數據反映消費者對價格壓力和經濟前景的持續擔憂。

 

金價走強，油價下滑

 

　　美匯指數走勢反覆，早段曾升穿98水平，最高觸及98.13，但隨後回落至97.69水平，日內報97.77，下跌約0.12%。美元兌日圓匯價全日走勢反覆，早段曾見升值，但隨後偏軟，報147.02，微升0.06%。歐元兌美元匯價在1.16水平徘徊，日內報1.1696，微升0.1%。

 

　　現貨黃金價格日內表現強勁，盤中站上每盎司3440美元，日內漲幅約0.77%。紐約期金升至每盎司3510美元，日內漲幅達1%。

 

　　國際原油市場呈下跌趨勢。市場情緒受俄羅斯供應不確定影響，紐約期油及布蘭特期油兩大原油期貨指標均有所下滑。紐約期油價格跌至每桶約63.98美元，下跌0.9%；布蘭特期油價格報每桶67.41美元，下跌0.8%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

24.400

異動股

03750

寧德時代

424.200

異動股

01258

中國有色礦業

10.360

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,544.88
    -92.02 (-0.202%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,460.26
    -41.60 (-0.640%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,455.55
    -249.61 (-1.150%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.776
變動率︰+1.518%
較港股︰-3.34%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.114
變動率︰+1.457%
較港股︰+1.47%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.710
變動率︰-1.639%
較港股︰-1.04%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌34.683
變動率︰-4.492%
較港股︰-1.52%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升135.000
變動率︰+12.905%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.650
變動率︰+5.578%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升95.300
變動率︰+4.760%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.260
變動率︰+3.747%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌230.870
變動率︰-3.106%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌174.180
變動率︰-3.325%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌333.870
變動率︰-3.500%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌162.630
變動率︰-3.529%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/08/2025 02:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/08/2025 02:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 24.400
  • 03750 寧德時代
  • 424.200
  • 01258 中國有色礦業
  • 10.360
  • 01348 滉達富控股
  • 0.140
  • 02382 舜宇光學科技
  • 83.250
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.550
  • 目標︰$3.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 目標︰$2.70
  • 02899 紫金礦業
  • 25.580
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.990
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 24.100
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
  • 02318 中國平安
  • 56.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.700
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 578.000
  • 目標︰$596.00
  • 09896 名創優品
  • 48.120
  • 目標︰$52.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.310
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 16:45  《盤後部署》業績期將完港股繼續走勢波動，9月17日議息將影響大局

29/08/2025 17:41  阿里巴巴(09988)首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期

29/08/2025 16:37  工行(01398)中期純利跌1.4%至1681億人幣，息14.14分人幣

29/08/2025 16:56  中行(03988)中期純利跌0.9%至1175.9億人幣，息0.1094元人幣

29/08/2025 17:45  建行(00939)中期純利跌1.4%至1620.8億人幣，息18.58分人幣

29/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

京東香港推出「屏幕壞點包退」服務！承諾0壞點 有壞30天內包退
人氣文章

影視娛樂

成龍貼身助手段偉倫病逝，任職15年不歡而散，「亞視永恒」忠臣同告離世
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從坤卦看特普會後的俄烏局勢（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Louis Vuitton 彩妝系列 La Beauté 定價成熱話！過千元唇膏，是化妝品還是時尚配件？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

感謝羅毓儀，讓我從此認識關嘉敏
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

柯泯薰香港演唱會「Just Us」專訪：「因為聽眾的聆聽，讓我知道思念是最強大的力量」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 59歲呂頌賢因嚴重肺感染昏迷送院，「死過翻生」兩星期暴瘦40磅
人氣文章
如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】
人氣文章
天使症候群的中醫解讀：4大成因、治療方法 與康復案例分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/08/2025
美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處