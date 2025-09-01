  • 會員
開市Go | 三藩市聯儲行長叫9月減息，阿里巴巴成功研發AI晶片，華虹完成購華力微電子A股復牌

01/09/2025

要聞盤點

 

1、美股上周五（8月29日）收跌，投資者在本周一（1日）美國勞工節長假前先行獲利，儘管美股本月整體錄得升幅，但核心PCE通脹數據升溫，以及關稅政策影響令後市蒙上陰霾。道指收市跌92.02點，或0.2%，報45544.88點；標普500指數跌41.6點，或0.64%，報6460.26點；納指跌249.61點，或1.15%，報21455.55點。中國金龍指數升121點。日經期貨截至上午7時51分升210點。

 

2、美國7月份個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.2%，與市場預期一致，按年持平於2.6%。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月升0.3%，年增率保持在2.9%，符合市場預期並略高於6月的2.8%，創2月以來新高。數據雖然支撐市場對聯儲局9月減息的預期，但同時加深了關稅政策可能推升物價的憂慮。約63%的消費者預計未來一年失業率會上升，反映出對經濟前景的擔憂。

 

3、美國高效能伺服器及儲存解決方案供應商超微電腦(US.SMCI)於最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的2025財政年度年報中披露，公司截至2025年6月30日的財務報告內部控制存在重大缺陷，且披露控制與程序同樣評定為無效，令外界憂慮未來財報的準確性及及時性會受到衝擊。

 

4、三藩市聯邦儲備銀行行長戴利重申對9月減息持開放態度，強調目前是重新調整政策以配合經濟狀況的關鍵時刻。

 

5、財政司司長陳茂波於網誌表示，特區政府長期將創科發展置於戰略核心，透過「教育、科技、人才、投資」四輪驅動模式，系統推進軟硬件建設。此資源集中、政策匯聚的發展方向近年成效顯著，香港正逐步轉型為結合金融、創科及知識產權優勢的國際創新樞紐。世界知識產權組織（WIPO）明日在港舉辦兩項活動，即為例證。

 

6、據《華爾街日報》，中國芯片企業正加速本土技術布局，以填補英偉達在華銷售受阻的市場空白。阿里巴巴目前正測試一款較舊款性能更強、兼容英偉達生態的新芯片，該芯片旨在服務更廣泛的AI推理任務，且代工已由台積電轉為國內企業。

 

7、證監會主席吳清在京主持專題座談會，聽取高校及行業專家對資本市場「十五五」規劃的意見。吳清強調，下一步將深入貫徹中央決策部署，以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪改革開放，增強市場吸引力與包容性，倡導長期投資、價值投資理念，持續鞏固資本市場回穩向好勢頭。

 

8、英特爾(US.INTC)首席財務官David Zinsner表示，英特爾已於8月28日收到美國政府提供的57億美元現金撥款，成為總統特朗普主導的一項重要投資協議的一部分。根據該協議，美國政府換取英特爾約10%的股權，以支持英特爾保留其晶圓代工部門，阻止該公司將該製造業務出售。

 

9、百威英博(US.BUD)宣布其新款能量飲料Phorm Energy現已在全美超過13000家7-Eleven便利店全面上架，該品牌此前5月於網上首發。

 

即時重點新聞

01/09/2025 16:45  《盤後部署》阿里狂飆帶動恒指9月首日急升，蘋果新機量產比電仍有空間上

01/09/2025 16:09  鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴

01/09/2025 17:32  港交所:優化按金抵押品安排，非現金抵押品融通費將降至0.25%

01/09/2025 16:37  《本港經濟》本港7月零售業總銷貨值按年升1.8%，首7個月跌2.6%

01/09/2025 19:08  【穩定幣】金管局:表達意向申請穩定幣牌照有77宗，相關機構包括銀行及科企等

01/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１９億元，買阿里沽小米

01/09/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】阿里獲多行升目標最牛見１８３元，野村削比亞迪…

01/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９２９，一年拆息較上日微軟１０基點

