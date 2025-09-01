開市Go | 三藩市聯儲行長叫9月減息，阿里巴巴成功研發AI晶片，華虹完成購華力微電子A股復牌

要聞盤點

1、美股上周五（8月29日）收跌，投資者在本周一（1日）美國勞工節長假前先行獲利，儘管美股本月整體錄得升幅，但核心PCE通脹數據升溫，以及關稅政策影響令後市蒙上陰霾。道指收市跌92.02點，或0.2%，報45544.88點；標普500指數跌41.6點，或0.64%，報6460.26點；納指跌249.61點，或1.15%，報21455.55點。中國金龍指數升121點。日經期貨截至上午7時51分升210點。

2、美國7月份個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.2%，與市場預期一致，按年持平於2.6%。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月升0.3%，年增率保持在2.9%，符合市場預期並略高於6月的2.8%，創2月以來新高。數據雖然支撐市場對聯儲局9月減息的預期，但同時加深了關稅政策可能推升物價的憂慮。約63%的消費者預計未來一年失業率會上升，反映出對經濟前景的擔憂。

3、美國高效能伺服器及儲存解決方案供應商超微電腦(US.SMCI)於最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的2025財政年度年報中披露，公司截至2025年6月30日的財務報告內部控制存在重大缺陷，且披露控制與程序同樣評定為無效，令外界憂慮未來財報的準確性及及時性會受到衝擊。

4、三藩市聯邦儲備銀行行長戴利重申對9月減息持開放態度，強調目前是重新調整政策以配合經濟狀況的關鍵時刻。

5、財政司司長陳茂波於網誌表示，特區政府長期將創科發展置於戰略核心，透過「教育、科技、人才、投資」四輪驅動模式，系統推進軟硬件建設。此資源集中、政策匯聚的發展方向近年成效顯著，香港正逐步轉型為結合金融、創科及知識產權優勢的國際創新樞紐。世界知識產權組織（WIPO）明日在港舉辦兩項活動，即為例證。

6、據《華爾街日報》，中國芯片企業正加速本土技術布局，以填補英偉達在華銷售受阻的市場空白。阿里巴巴目前正測試一款較舊款性能更強、兼容英偉達生態的新芯片，該芯片旨在服務更廣泛的AI推理任務，且代工已由台積電轉為國內企業。

7、證監會主席吳清在京主持專題座談會，聽取高校及行業專家對資本市場「十五五」規劃的意見。吳清強調，下一步將深入貫徹中央決策部署，以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪改革開放，增強市場吸引力與包容性，倡導長期投資、價值投資理念，持續鞏固資本市場回穩向好勢頭。

8、英特爾(US.INTC)首席財務官David Zinsner表示，英特爾已於8月28日收到美國政府提供的57億美元現金撥款，成為總統特朗普主導的一項重要投資協議的一部分。根據該協議，美國政府換取英特爾約10%的股權，以支持英特爾保留其晶圓代工部門，阻止該公司將該製造業務出售。

9、百威英博(US.BUD)宣布其新款能量飲料Phorm Energy現已在全美超過13000家7-Eleven便利店全面上架，該品牌此前5月於網上首發。