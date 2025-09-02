  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

恒大退市 | 恒大創辦人許家印拒絕披露資產，清盤人要求法院委任接管人調查並披露資產

02/09/2025

恒大退市 | 恒大清盤人傳將追討目標鎖定在許家印，正尋求追討60億美元股息及酬金

 

　　據《彭博》報道，中國恒大清盤人已要求香港高等法院委任接管人，以查明並保全該公司創始人許家印的資產。他們正尋求追討與這宗全球最大企業清盤案之一相關的資金。

 

　　報道指，許家印沒有出席周二的聆訊，但他仍然是案件的關鍵人物。到目前為止，他都拒絕披露資產。許家印的律師表示接管要求不公平，清盤人對其客戶懷有敵意。

 

清盤人向許家印等被告追討60億美元股息和酬金

 

　　清盤人正尋求向包括許家印在內的多名被告追討60億美元的股息和酬金。他們一直在仔細查閱文件，審查與恒大相關的數千家實體，尋找追回資金的可能途徑。自2021年違約以來，恒大已成為中國房地產市場滑坡的一個典型。香港高等法院於2024年初下令這家曾是中國最大房企的公司清盤。

 

　　清盤人周二還向法院表示，許家印在2017年至2021年間共獲得42億美元股息。報道指，如果清盤人能夠說服法院強制許家印披露資產，其相當於恒大初步估算債務總額450億美元八分之一的財富將得以曝光。

 

　　2024年香港高等法院任命安邁顧問的Edward Middleton和黃詠詩擔任恒大的清盤人。該公司於8月25日從港交所退市。

 

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00899

中加國信

0.221

異動股

02336

碩奧國際

0.255

異動股

06162

天瑞汽車內飾

0.135

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,217.28
    -327.60 (-0.719%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,400.05
    -60.21 (-0.932%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,214.77
    -240.78 (-1.122%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.949
變動率︰+6.423%
較港股︰-0.19%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.685
變動率︰+1.968%
較港股︰-0.19%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌72.809
變動率︰-1.764%
較港股︰+0.15%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.284
變動率︰-6.056%
較港股︰-9.06%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.705
變動率︰+2.075%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升137.350
變動率︰+1.741%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.420
變動率︰-3.611%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.300
變動率︰-3.646%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升23.135
變動率︰+3.235%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升128.060
變動率︰+2.785%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌169.415
變動率︰-2.736%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌74.589
變動率︰-3.094%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/09/2025 14:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/09/2025 14:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00899 中加國信
  • 0.221
  • 02336 碩奧國際
  • 0.255
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.135
  • 01860 匯量科技
  • 14.530
  • 00914 海螺水泥
  • 24.220
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 86.800
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 12.640
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 34.560
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.580
  • 目標︰$2.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 9.650
  • 目標︰$12.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.850
  • 00700 騰訊控股
  • 600.500
  • 00388 香港交易所
  • 443.600
  • 00941 中國移動
  • 85.600
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 7.700
  • 目標︰$8.00
  • 01991 大洋集團
  • 1.330
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 23.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/09/2025 11:20  《異動股》中升逆市升近6%，花旗料下半年起毛利率將持續回升

02/09/2025 17:03  【ＡＩ】宇樹科技：預計10月-12月申請A股IPO，去年四足機器人銷售額佔比65%

02/09/2025 19:01  中國平安增持國壽(02628)4410萬股H股，持股升至8.32%

02/09/2025 18:08  證監會終身禁止瑞銀前副總監孫健榮重投業界

02/09/2025 17:49  【ＡＩ】博世與阿里巴巴深化戰略合作，以AI賦能數字化創新

02/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒８１億元，買阿里沽中芯

02/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】花旗升比電目標四成兼升至買入，高盛點評內房股

02/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８０４７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤後部署 | 恒指借勢回吐後料續整固，資金轉炒內銀重慶銀行值博新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，九三閱兵明舉行，俄羅斯普通護照免簽來華新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

香港小姐2025：前港隊陳詠詩奪冠，施宇琪瘦身成亞軍，季軍袁文靜Rap廣東話出眾
人氣文章

玩樂 What’s On

香港港航機票優惠｜中／日／韓／台／泰／越 共16個航點 來回機票最平$250起 包1-2件行李
人氣文章

影視娛樂

《九龍城寨之圍城》先拍後傳，鄭保瑞導演拆解新角色出現，將呈現城寨世界另一面貌
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

走到盡頭的婚姻已無法挽回？由相愛到結束，剩下只有無奈
人氣文章

Art & Living

東華三院聯乘康樂及文化事務署 細說南音傳奇蛻變
人氣文章

Beauty

The Ordinary 新品 PHA 5% 是萬年沙漠唇救星？與品牌科學傳播經理對談：化學去角質比物理磨砂更有效
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世 │ 傳前亞視小生段偉倫因腎衰竭離世，享年67歲，曾中風一度半身不遂
人氣文章
營養師拆解痛風飲食迷思：燕麥屬低嘌呤還是中嘌呤食物？痛風患者可否進食？
人氣文章
糖尿病 │ 全球首例：基因編輯移植胰島素，42歲糖尿病患者37年病史不再依賴藥物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 02:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/09/2025
長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處