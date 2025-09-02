恒大退市 | 恒大創辦人許家印拒絕披露資產，清盤人要求法院委任接管人調查並披露資產

據《彭博》報道，中國恒大清盤人已要求香港高等法院委任接管人，以查明並保全該公司創始人許家印的資產。他們正尋求追討與這宗全球最大企業清盤案之一相關的資金。

報道指，許家印沒有出席周二的聆訊，但他仍然是案件的關鍵人物。到目前為止，他都拒絕披露資產。許家印的律師表示接管要求不公平，清盤人對其客戶懷有敵意。

清盤人向許家印等被告追討60億美元股息和酬金

清盤人正尋求向包括許家印在內的多名被告追討60億美元的股息和酬金。他們一直在仔細查閱文件，審查與恒大相關的數千家實體，尋找追回資金的可能途徑。自2021年違約以來，恒大已成為中國房地產市場滑坡的一個典型。香港高等法院於2024年初下令這家曾是中國最大房企的公司清盤。

清盤人周二還向法院表示，許家印在2017年至2021年間共獲得42億美元股息。報道指，如果清盤人能夠說服法院強制許家印披露資產，其相當於恒大初步估算債務總額450億美元八分之一的財富將得以曝光。

2024年香港高等法院任命安邁顧問的Edward Middleton和黃詠詩擔任恒大的清盤人。該公司於8月25日從港交所退市。

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好