金價 | 突破3500美元創新高獲大行唱好，山東黃金趁高配股，金礦股仍可吼？

市場對美國聯儲局減息預期升溫，加上對聯儲局未來的擔憂吸引資金流入黃金，美元匯價走低及俄烏衝突升級亦提振金價，金價今日(2日)於亞洲交易時段創下歷史新高，現貨黃金一度升至每盎司逾3508美元，突破4月22日創下的3500.13美元高點，連續6個交易日上漲，今年以來則升逾30%。大行近期亦紛紛上調金價預測，「最牛」料明年上半年觸及4000美元。不過，部分金礦股經昨日(1日)急升後，今日見回吐，其中趁高配股的山東黃金(01787)曾跌近半成，惟其後跌幅大為收窄，或可趁調整吸納。

（AP圖片）



美儲局9月減息機會率達86% 特朗普解僱庫克惹擔憂

美國聯儲局主席鮑威爾早前在Jackson Hole全球央行年會上表示，在美國經濟動力減慢以及勞動市場面臨下行壓力後，將「可能需要調整政策立場」，已令市場減息預期升溫。而美國上周五(8月29日)公布的7月PCE通脹數據亦符合市場預期，據芝商所利率期貨顯示，市場預料聯儲局9月減息機會率達86%。

同時，美國總統特朗普對聯儲局的攻擊不斷升級，日前解僱涉嫌房貸詐騙的美聯儲理事庫克，對聯儲局獨立性的擔憂有可能削弱人們對美國的信心，成為投資者湧入黃金的最新原因。另值得一提，美國聯邦上訴法院上周五裁定，總統特朗普的大部分全球關稅違法，判決將於10月14日生效，以給予特朗普政府時間向美國最高法院提出上訴。

央行黃金儲備超過美國債持有量 俄烏衝突升級增避險需求

另外，最新數據顯示，黃金已取代美國國債成為各國央行最需求的資產。至少30年來首次出現央行黃金儲備接近4萬億美元，超過3.8萬億美元國債持有量的情況。隨着投資者預期美聯儲將在9月會議上降息25個基點，國債收益率可能走低，這種轉變愈發明顯。

世界黃金協會的調查還顯示，72%的央行預計未來5年黃金和外匯儲備佔比將溫和上升，17%認為保持不變，6%預測佔比將顯著下降。同時有4%的央行認為儲備量會遠高於預期，不到1%認為會溫和下降。這一趨勢印證了各國央行繼續增持黃金的承諾，鞏固了對黃金的結構性需求，並強化了黃金的短期價格表現。隨着國債吸引力的下降和各國央行穩步增加儲備，短期來看，黃金需求可能會進一步鞏固，現貨黃金維持看漲壓力。



地緣政治局勢的不穩定性也是推動金價上漲的關鍵因素。近日烏克蘭危機態勢進一步升級，烏克蘭在西方資金和技術支援下對俄羅斯本土進行打擊，俄羅斯也給予大規模軍事反擊，局勢突然緊張。這種不確定性促使投資者尋求安全資產，黃金的避險屬性得到凸顯。

美銀：通脹持續下減息推高金價 料明年上半年見4000美元

美國銀行預計，金價升勢將持續，在2026年上半年將觸及每盎司4000美元。該行分析師表示，在通脹持續的環境下減息，很大機會推高金價，而美國就業數據降溫，勞動力市場轉弱，令其對利率的看法轉為下行，再加上聯儲局面對特朗普批評等政治壓力，或進一步打壓美元。

摩根士丹利指，聯儲局減息、美元弱勢更多資金流入ETF及印度增加進口，均為金價和銀價帶來支持，預期黃金還有約10%上升空間。

瑞銀：推升金價利好因素持續 明年6月料見3700美元



瑞銀稱，黃金今年表現優於主要資產，認為推升金價的利好因素持續，因而上調金價預測，至明年3月達每盎司3600美元，並在明年6月和9月達到3700美元，但維持今年每盎司3500美元的目標價。瑞銀認為，脆弱的美國財政動態、經濟增長放緩的可能性，以及不確定的政策路徑，將令黃金需求繼續攀升。同時，全球黃金ETF持倉量在7月份增加了23噸，達到3639噸，而資產管理規模(AUM)在月底達到了近3860億美元的高點。瑞銀將其2025年ETF黃金需求預估上調至600噸，並預計黃金總需求將增長約3%，達到4760噸，為2011年以來最強勁水平。瑞銀建議投資者配置5%左右的黃金最為適宜。



花旗早前亦上調未來3個月金價預測，從每盎司3300美元上調至每盎司3500美元。另外，花旗將金價交易區間從3100至3500美元調整為3300至3600美元。花旗表示，今年下半年美國經濟增長、關稅相關通脹憂慮高企及美元走弱，將推動黃金溫和上漲至新的歷史高點，而美國上季勞動力數據疲軟、市場對聯儲局和美國統計數據機構的可信度擔憂加劇，以及與俄烏衝突相關的地緣政治風險升高，均支持金價。黃金傳統上被視為在政治和經濟不確定性時期的避險資產，在低利率環境中往往表現強勁。

山東黃金擬折讓9%配股 淨籌39億元還債

（資料圖片）

山東黃金則趁昨日股價破頂，擬向不少於六名承配人，配售最多1.365億股新股，佔擴大後已發行股份約2.96%，每股作價28.58元，較公司上日收市價31.4元折讓約8.98%，預計所得款項淨額為38.92億元，用作償還公司債務。

董事認為，配售事項有利於公司充分發揮國際化資本運作平台的作用，通過吸引多個優質投資者參與配售，進一步促進公司的股東多元化，優化資本結構，促進公司更加健康、可持續、高品質發展。

蕭猷華：金價今年目標3800美元 山東黃金上望36元

（蕭猷華）



信誠證券投資服務董事蕭猷華指，現時應沒人會看淡金價，大行亦給予不同目標價，自己則暫維持今年3800美元目標。現時特朗普有意於聯儲局換入自己班底，預期聯儲局會走偏鴿路線，而9月份減息0.25厘已在市場預計中，會否再減當然要看往後經濟數據，至於關稅對通脹影響未來3個月就見真章，相信影響不會太大。現時特朗普對各國關稅平均稅率為15.2%，不算很高，出入口商絕對有空間承受，不太可能令零售層面大幅加價，料對通脹最多只有一次性影響，所以美國有機會持續減息。

蕭猷華又表示，去美元化是長期看好金價主要因素，例如特朗普關稅剛被美國法院否決，要進入法律程序，此等混亂，以及聯儲局換人或特朗普介入影響其獨立性，亦影響大家對美元信心，加上美國36萬億美元長期債務問題，特朗普今年的減稅政策反而增加開支，令人對美元投下不信任票，亦支持金價。另地緣政治方面，歐美、烏克蘭與俄羅斯現時立場完全不同，俄烏問題要透過講和解決「十畫未有一撇」，料地緣政局持續緊張。

另蕭猷華指，山東黃金差不多升至歷史高位，趁高配股很正常，若配股令其回至較合理價格可以再買，若金價繼續升，山東黃金今年可上望36元。較保守的投資者則可留意SPDR金ETF(02840)，當然其波幅可能沒那麼大，若守穩2500元，年底可上望2700元。

金礦股今日升跌不一，山東黃金跌1.66%收報30.88元，紫金礦業(02899)跌1.67%報27.1元，招金礦業(01818)升2.13%報26.82元，中國黃金國際(02099)升1.89%報124.1元，靈寶黃金(03330)升1.63%報15.6元，赤峰黃金(06693)無升跌報27.98元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌0.04%報2495元，價值黃金ETF(03081)升0.27%報82.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此







其他金價/金礦股相關新聞：

《Ａ股焦點》降息預期支撐，金價銀價走高，白銀有色二連漲停

【外圍經濟】亞洲早盤交易金價突破3500美元，創歷史新高

《異動股》山東黃金曾跌半成，擬折讓９％配股淨籌３９億元還債

山東黃金（０１７８７）擬折讓近９％配股淨籌３９億還債





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽