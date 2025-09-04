開市Go | 美職缺降美元指數下試98關，蘋果擬推可摺疊iPhone，ABTC首日掛牌造好

要聞盤點

1、美股周三（3日）收市走勢分化，道指受金融與能源股拖累連續兩日下跌，而科技股則因判決利好和人工智能的樂觀情緒強勢反彈，帶動標普500與納斯達克指數攀升。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)股價大升9%，創下歷史新高，成為市場焦點。道指收市跌24.71點，或0.05%，報45271.1點；標普500指數升32.72點，或0.51%，報6448.26點；納指升218.1點，或1.02%，報21497.73點。中國金龍指數跌15點。日經期貨截至上午7時50分跌40點。

2、美國勞工統計局周三公布的職位空缺與勞動力流動調查顯示，7月職缺數降至10個月來最低水準，且首次出現失業人口超過職缺的情況，顯示就業市場已由供給不足轉為需求疲弱。美元指數一度下試98支持，最低見98.016。

3、美國聯邦儲備委員會理事沃勒在接受CNBC專訪時重申，鑒於勞動力市場出現疲軟跡象，聯儲局應在本月會議上啟動減息，並預期未來三至六個月內將實施多次減息。

4、美國前財長薩默斯警告，聯儲局正處於信用危機邊緣，面臨前所未見的挑戰，其公信力危機可能引發嚴重後果。此外，聯儲局理事提名人米蘭將在國會聽證會中強調貨幣政策獨立性對聯儲局至關重要，若提名獲確認，將致力維護聯邦公開市場委員會（FOMC）的獨立運作。

5、據彭博社引述知情人士報道，香港政府正調查一宗內幕交易指控，涉及至少兩名港交所(00388)及證監會員工，並擴及券商與網絡意見領袖。調查重點為過去幾年間，相關監管機構員工是否向交易員等外部人員透露即將發布的上市公司公告，涉及數十家企業，部分外洩內容疑與私有化計劃相關。

6、中國商務部公布對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖（G.654.C光纖）反規避調查結果，裁定美國生產商通過改變貿易模式出口該類產品，缺乏商業合理性，削弱現行反傾銷措施效果，構成對原反傾銷措施的規避。國務院關稅稅則委員會據此決定，自2025年9月4日起，將原對美非色散位移單模光纖的反傾銷稅率適用範圍擴展至G.654.C光纖。

7、財政部與中國人民銀行聯合工作組近日召開第二次組長會議，財政部副部長廖岷、央行副行長鄒瀾出席。會議肯定部行協同成效，並就金融市場運行、政府債券發行、央行國債操作及離岸人民幣國債機制等議題深入研討。雙方強調財政與貨幣政策協同為應對複雜市場環境提供關鍵支撐，下一步將深化合作，推動債券市場平穩健康發展，保障政策落地見效。

8、一位白宮官員周二表示，特朗普政府希望歐洲停止購買俄羅斯石油，並加入其針對繼續購買俄羅斯石油國家的擬議制裁。根據能源和清潔空氣研究中心2月報告，部分歐洲國家仍依賴莫斯科滿足能源需求，2024年購買約255億美元俄羅斯化石燃料。此金額意味歐洲去年花費在俄羅斯能源的資金，超過對烏克蘭的經濟援助總額。

9、美國聯邦地區法院法官Amit Mehta對谷歌母公司Alphabet駁回司法部要求強制谷歌出售Chrome瀏覽器及剝離Android操作系統的訴求，允許谷歌繼續與蘋果等合作夥伴簽訂預設搜索引擎協議，維持重要的商業安排。

10、迪士尼(US.DIS)與美國聯邦貿易委員會(FTC)達成和解協議，將支付1000萬美元罰款，以解決FTC指控迪士尼在YouTube平台上未正確標註部分兒童影片為「供兒童觀看」，因而非法收集13歲以下兒童個人數據的問題。

