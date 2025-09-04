小米 | 首款純電動SUV YU7亮相香港，拓高端及家庭客（多圖）

小米(01810)在港展出其首款純電動SUV YU7 Max版本，配以寶石綠色車身，0至100加速3.23秒，續航里程760公里，擁101.7kWh三元鋰電池。相較轎車SU7，前者設有天際屏全景顯示，核心駕駛資訊可投影於前擋風玻璃下方；141公升前備箱（前箱）及可擴展至1758公升後備箱（尾箱）；搭載端側大模型及首次支援車外語音控制。

除寶石綠以外，尚有餘8款車身顏色及4款內飾可供選配。而YU7標準版、Pro版及Max版本分別內地定價為25.35萬元人民幣、27.99萬元人民幣、32.99萬元人民幣起。

是次展出Max版本，內地售32萬元人民幣起

（許英略攝）

小米YU7於今年6月底開售，當時開售18小時後，鎖單量逾24萬輛。公司最新指出，7月新增鎖單用戶中iPhone用戶佔比達54.5%，較SU7為高；訂單來源地以上海、杭州、北京等高收入城市為主。另YU7亦開拓家庭用戶市場。

據小米創始人、董事長兼CEO雷軍早前公布的用戶畫像分析，YU7鎖單用戶平均年齡為33歲，7月份新增鎖單用戶中女性用戶佔比34.9%，比6月底的銷售初期提升了4.9個百分點。從整體來看，女性非常喜歡流金粉和寶石綠，男性更偏好寶石綠和寒武岩灰。

YU7標準及Pro版交付期縮短

（許英略攝）

至於YU7交付期方面，據小米汽車小程式顯示，標準版交付需時53至56周，Pro版需時45至48周，Max版則需39至42周，除Max版本外，交付量均較早前縮短4至5周。

早前有傳小米汽車二期工廠建設進入收官階段，6月正式完工，預計7月投產。媒體亦提到小米工廠可以實現每76秒完成一輛新車下線，從而達到約1000輛日產量。雷軍此前強調加速生產，力爭早點交車。

有信心完成全年35萬輛交付量，目標2027年出海

（許英略攝）

小米合夥人兼總裁盧偉冰表示，有信心完成全年35萬輛的小米汽車交付目標。盧偉冰亦曾明言，汽車業務下半年有望開始盈利，且不會參與任何的價格戰，不內捲。至於香港或海外何時有售，參考盧偉冰較早前指出，汽車於2027出海目標不變，亦有傳在德國慕尼黑建設研發中心及招聘人手，估計第一站海外落腳地會為歐洲。

撰文：經濟通採訪組

