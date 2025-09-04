  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？

04/09/2025

　　A股近期強勢上漲，市場投資熱情高昂，引發監管關注。中國金融管理部門據報考慮採取措施為股市的投機行為降溫，加上閱兵盛典完結，今日(4日)A股兩市齊跌，連跌第三日。上證綜合指數失守3800點，收報3765，跌1.25%；深證成份指數報12118，跌2.83%，創業板指則收跌4.25%。A股下跌亦拖累內險股走弱，其中中國太保(02601)急插半成，連同中國人壽(02628)及新華保險(01336)等都已連跌多日。不過，有大行看好A股仍有上升空間，而內險股中期業績普遍表現不錯，或可趁此輪調整吼位吸納。

 

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？

（AP圖片）


彭博：中國考慮採取措施遏股市投機　尋求市場穩步健康發展


　　據《彭博》引述知情人士表示，中國金融管理部門尋求讓股市穩步健康發展以助力重振經濟和消費信心，決策層近幾周在考量的措施包括取消部分賣空限制和抑制投機交易等選項。此外，監管要求銀行嚴查信貸資金入市行為，要求券商不得積極宣傳開設股票新帳戶的全天候服務，社交平台不得過度宣傳牛市、存款搬家湧入股市等內容，以避免助長投資者狂熱情緒。值得一提，上交所數據顯示，8月A股新開戶數達265.03萬戶，按月增34.97%，按年升1.65倍，遠超去年同期的99.93萬戶。

 

　　而人工智能芯片設計公司寒武紀(滬:688256)上周也就股票大幅波動情況發布交易風險提示，今日公司股價大跌14.45%，收報1202元人民幣，已失「股王」地位。

 

高盛：資金回流下對A股感樂觀　散戶過剩儲蓄成一大推動力

 

　　內地股市升勢確實強勁，自4月以來主要股指均漲逾20%，其中上證指數上周二(8月26日)升至3888點，創下10年新高，不少平台鼓吹大牛市重臨，大行亦表示看好仍有上升空間。據《彭博》報道，高盛亞太區(日本以外)總裁施南德(Kevin Sneader)表示，在資金回流中國股市下，對市場感到樂觀，該行正在香港及印度招聘員工。從客戶及投資者方面聽到的是，對中國股市的信心已改善，雖然中國仍然面臨不少挑戰，但股市反彈勢頭已有一定的支持。


　　施南德認為，A股上漲的「一大推動力」是由擁有過剩儲蓄的中國散戶帶動。資料顯示，中國散戶坐擁23萬億美元存款，這就帶來他們推動A股更上一層樓的希望。另Kinger Lau等高盛策略師上周上調了滬深300指數的年終目標，理由包括估值具有吸引力、高個位數的趨勢利潤增速、散戶興趣以及潛在的資產重新配置等。此外，前中國恒大集團首席經濟學家、中國著名經濟學者任澤平上周一連3日於社文平台發文唱好A股大牛市，直言A股此輪牛市將是十年一遇，堪稱「史詩級別」。

 

摩通：內險中績傳遞經營狀況強勁等訊息　較看好國壽平保

 

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？

（AP圖片）

 

　　另方面，一眾內險股已悉數公布上半年業績，當中中國人壽、中國平安(02318)、中國太保、新華保險及中國人保(01339)上半年共計實現歸屬於母公司股東淨利潤1781.93億元(人民幣，下同)，整體按年增長3.7%。其中中國人壽實現淨利潤409.31億元，按年增長6.9%；中國人保淨利潤達265.3億元，按年增長16.9%；中國太保淨利潤錄得278.85億元，按年增長11%；新華保險更以148億元的淨利潤，實現高達33.5%的按年增長。而中國平安中期淨利潤雖然按年跌8.8%至680.47億元，惟壽險及健康險業務新業務價值大增39.8%至223.35億元。

 

　　另外，今年以來資本市場呈現回暖態勢，多家險企披露的投資收益相關指標較去年上半年均實現明顯增長。中國人保上半年總投資收益達414.78億元，按年增長42.7%，年化總投資收益率為5.1%，提升1.0個百分點。新華保險的總投資收益達452.88億元，按年增長43.3%，年化總投資收益率為5.9%，提升1.1個百分點。中國人壽總投資收益1275.06億元，按年升4.2%，總投資收益率為3.29%。中國太保總投資收益568.89億元，按年增長1.5%，總投資收益率為2.3%。中國平安總投資收益為962.16億元，按年下降1.8%，但其非年化綜合投資收益率為3.1%，升0.3個百分點。

 

　　摩通發表研報指，一眾內險股公布上半年業績，傳遞出準備金負債提前轉向、加強資產負債表控制、增加中期派息、償付資本改善以及壽險及非壽險經營狀況強勁等正面訊息。而經過年內反彈後，內險股現價水平對應2026年預測市盈率約7倍，股息回報率料達約4%，風險回報狀況改善，預期市場將會上調內險股的盈利及股息預期。摩通較為看好中國人壽及中國平安，預期第三季業績仍將向好，同予「增持」評級，H股目標價分別為31元及80元。

 

伍禮賢：內險股短期或續隨A股回落　平保54.3元國壽21.7元可吼

 

蘋果 | 明年擬推摺疊iPhone，兼秋季產品發布會臨近，相關概念股可以點部署？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，內險股股價表現與內地股市表現密切相關，始終內險企業收了保費都會投資落內地A股市場，若A股表現好，對其投資收益會有正面幫助，所以前段時間當A股表現強勁，也見內險股升幅顯著，而近段時間A股回落亦導致內險股回落。若從基本面來看，內險股不弱，今年上半年行業維持平均增長趨勢，料下半年有機會延續此趨勢，至於股價表現則更多與A股走勢相關，今日A股跌得較深，同時在過去兩個星期形成一個小雙頂，今日市場又傳出內地當局不希望市況過熱，希望平穩向上為主，而由於前段時間A股累計升幅較顯著，可能需要多些時間消化今次回吐壓力，短期內險股跟著A股回落的趨勢有機會延續，投資者不妨先行觀望，待A股「跌定」才部署內險股，值博率會更高。

 

　　伍禮賢續指，若從A股投資收益計，一些大型或市佔率較高的內險股受惠程度更高，所以會揀平保或國壽，料上證指數有機會下試3700點，到時平保若挨近50天線約54.3元可考慮吸納；國壽與平保稍有不同，因其於前段時間升得較急，所以回吐幅度較大也屬正常；國壽50天線處於21.7元，21.7元亦位處曾於8月時造出的短周期底部附近，有機會見短期支持，跌至該處可考慮。

 

　　至於新華保險及太保，伍禮賢指自己對內險整體看法較好，若從基本面看，新華保險上半年業績更標青，而兩隻股份回落較急，因於前段時間升幅較顯著，新華保險可看其有否機會回至42元附近，太保則8月初於30.8元附近見支持。總之，幾大內險股都可吼股價再低些再作部署。

 

　　內險股今日普遍下跌，平保跌1.5%收報55.65元，國壽跌3.28%報22.4元，新華保險跌3.54%報45.2元，太保跌5.1%報31.98元，人保跌2.19%報6.7元，中國太平(00966)跌2.85%報15.71元，財險(02328)跌1.36%報18.22元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他內險股相關新聞：
《異動股》國壽曾跌逾3%，現報22.48元
《異動股》內險股跌太保挫半成，A股兩市齊跌上證綜指失守3800

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

[板塊] 內險股

最大成交股票(內險股)

02318

中國平安

55.650

最大成交股票(內險股)

02628

中國人壽

22.400

最大成交股票(內險股)

02601

中國太保

31.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02228 晶泰控股
  • 9.520
  • 01861 保寶龍科技
  • 2.050
  • 08367 倩碧控股
  • 0.232
  • 00016 新鴻基地產
  • 91.400
  • 06690 海爾智家
  • 25.200
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 8.540
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 83.350
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 11.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.800
  • 00981 中芯國際
  • 56.000
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 432.200
  • 00941 中國移動
  • 85.400
報章貼士
  • 02778 冠君產業信託
  • 2.060
  • 目標︰--
  • 01530 三生製藥
  • 30.160
  • 目標︰--
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.550
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/09/2025 17:09  《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力

04/09/2025 17:10  恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025 16:20  【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片

04/09/2025 16:41  新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元

04/09/2025 14:44  《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%

04/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

04/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…

04/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 獅騰推AI平台撐穩定幣飆升，優必選接人形機器人大單高開，科技醫藥全線受挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，夏日海鮮拼盤超抵食推介，專家教快速解涷秘技
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜女子收「Jay Fung」Facebook私訊 被誘投資賺錢一齊買樓！家人揭發騙局 損失超過150萬港元！
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

「不補短，只取長」：保險業管理者如何發掘顧問優勢，打造專屬競爭力
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳一星雙鑽南北菇菌盛宴：雞油菌松葉蟹餅、雞樅菌甘鯛、舞茸菌和牛，味遊寫意山海
人氣文章

Fashion

名人們都愛穿的德訓鞋！Adidas Japan Trainers 與 ALO 復古運動鞋成為了本季大熱的 IT Shoes？
人氣文章

Watch & Jewelry

Taylor Swift 訂婚了！近看巨型鑽戒細節：Old Mine Cut 復古風正式回歸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地醫科交流生在威院實習時偷拍手術室並發佈小紅書，引發熱議，中大醫學院表示遺憾
人氣文章
醫療決策與臨終陪伴：三招劃清界線，跳出家庭糾結，安然善別
人氣文章
都市痛症｜軟組織受傷：熱敷、按摩「捽鬆」正確與否？四個階段康復指南，H.A.R.M專業建議，避免惡化 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 20:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/09/2025
神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

阿凡之死與印尼未完的革命夢

04/09/2025 08:01

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處