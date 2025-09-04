傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？

A股近期強勢上漲，市場投資熱情高昂，引發監管關注。中國金融管理部門據報考慮採取措施為股市的投機行為降溫，加上閱兵盛典完結，今日(4日)A股兩市齊跌，連跌第三日。上證綜合指數失守3800點，收報3765，跌1.25%；深證成份指數報12118，跌2.83%，創業板指則收跌4.25%。A股下跌亦拖累內險股走弱，其中中國太保(02601)急插半成，連同中國人壽(02628)及新華保險(01336)等都已連跌多日。不過，有大行看好A股仍有上升空間，而內險股中期業績普遍表現不錯，或可趁此輪調整吼位吸納。

彭博：中國考慮採取措施遏股市投機 尋求市場穩步健康發展



據《彭博》引述知情人士表示，中國金融管理部門尋求讓股市穩步健康發展以助力重振經濟和消費信心，決策層近幾周在考量的措施包括取消部分賣空限制和抑制投機交易等選項。此外，監管要求銀行嚴查信貸資金入市行為，要求券商不得積極宣傳開設股票新帳戶的全天候服務，社交平台不得過度宣傳牛市、存款搬家湧入股市等內容，以避免助長投資者狂熱情緒。值得一提，上交所數據顯示，8月A股新開戶數達265.03萬戶，按月增34.97%，按年升1.65倍，遠超去年同期的99.93萬戶。

而人工智能芯片設計公司寒武紀(滬:688256)上周也就股票大幅波動情況發布交易風險提示，今日公司股價大跌14.45%，收報1202元人民幣，已失「股王」地位。

高盛：資金回流下對A股感樂觀 散戶過剩儲蓄成一大推動力

內地股市升勢確實強勁，自4月以來主要股指均漲逾20%，其中上證指數上周二(8月26日)升至3888點，創下10年新高，不少平台鼓吹大牛市重臨，大行亦表示看好仍有上升空間。據《彭博》報道，高盛亞太區(日本以外)總裁施南德(Kevin Sneader)表示，在資金回流中國股市下，對市場感到樂觀，該行正在香港及印度招聘員工。從客戶及投資者方面聽到的是，對中國股市的信心已改善，雖然中國仍然面臨不少挑戰，但股市反彈勢頭已有一定的支持。



施南德認為，A股上漲的「一大推動力」是由擁有過剩儲蓄的中國散戶帶動。資料顯示，中國散戶坐擁23萬億美元存款，這就帶來他們推動A股更上一層樓的希望。另Kinger Lau等高盛策略師上周上調了滬深300指數的年終目標，理由包括估值具有吸引力、高個位數的趨勢利潤增速、散戶興趣以及潛在的資產重新配置等。此外，前中國恒大集團首席經濟學家、中國著名經濟學者任澤平上周一連3日於社文平台發文唱好A股大牛市，直言A股此輪牛市將是十年一遇，堪稱「史詩級別」。

摩通：內險中績傳遞經營狀況強勁等訊息 較看好國壽平保

另方面，一眾內險股已悉數公布上半年業績，當中中國人壽、中國平安(02318)、中國太保、新華保險及中國人保(01339)上半年共計實現歸屬於母公司股東淨利潤1781.93億元(人民幣，下同)，整體按年增長3.7%。其中中國人壽實現淨利潤409.31億元，按年增長6.9%；中國人保淨利潤達265.3億元，按年增長16.9%；中國太保淨利潤錄得278.85億元，按年增長11%；新華保險更以148億元的淨利潤，實現高達33.5%的按年增長。而中國平安中期淨利潤雖然按年跌8.8%至680.47億元，惟壽險及健康險業務新業務價值大增39.8%至223.35億元。

另外，今年以來資本市場呈現回暖態勢，多家險企披露的投資收益相關指標較去年上半年均實現明顯增長。中國人保上半年總投資收益達414.78億元，按年增長42.7%，年化總投資收益率為5.1%，提升1.0個百分點。新華保險的總投資收益達452.88億元，按年增長43.3%，年化總投資收益率為5.9%，提升1.1個百分點。中國人壽總投資收益1275.06億元，按年升4.2%，總投資收益率為3.29%。中國太保總投資收益568.89億元，按年增長1.5%，總投資收益率為2.3%。中國平安總投資收益為962.16億元，按年下降1.8%，但其非年化綜合投資收益率為3.1%，升0.3個百分點。

摩通發表研報指，一眾內險股公布上半年業績，傳遞出準備金負債提前轉向、加強資產負債表控制、增加中期派息、償付資本改善以及壽險及非壽險經營狀況強勁等正面訊息。而經過年內反彈後，內險股現價水平對應2026年預測市盈率約7倍，股息回報率料達約4%，風險回報狀況改善，預期市場將會上調內險股的盈利及股息預期。摩通較為看好中國人壽及中國平安，預期第三季業績仍將向好，同予「增持」評級，H股目標價分別為31元及80元。

伍禮賢：內險股短期或續隨A股回落 平保54.3元國壽21.7元可吼

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，內險股股價表現與內地股市表現密切相關，始終內險企業收了保費都會投資落內地A股市場，若A股表現好，對其投資收益會有正面幫助，所以前段時間當A股表現強勁，也見內險股升幅顯著，而近段時間A股回落亦導致內險股回落。若從基本面來看，內險股不弱，今年上半年行業維持平均增長趨勢，料下半年有機會延續此趨勢，至於股價表現則更多與A股走勢相關，今日A股跌得較深，同時在過去兩個星期形成一個小雙頂，今日市場又傳出內地當局不希望市況過熱，希望平穩向上為主，而由於前段時間A股累計升幅較顯著，可能需要多些時間消化今次回吐壓力，短期內險股跟著A股回落的趨勢有機會延續，投資者不妨先行觀望，待A股「跌定」才部署內險股，值博率會更高。

伍禮賢續指，若從A股投資收益計，一些大型或市佔率較高的內險股受惠程度更高，所以會揀平保或國壽，料上證指數有機會下試3700點，到時平保若挨近50天線約54.3元可考慮吸納；國壽與平保稍有不同，因其於前段時間升得較急，所以回吐幅度較大也屬正常；國壽50天線處於21.7元，21.7元亦位處曾於8月時造出的短周期底部附近，有機會見短期支持，跌至該處可考慮。

至於新華保險及太保，伍禮賢指自己對內險整體看法較好，若從基本面看，新華保險上半年業績更標青，而兩隻股份回落較急，因於前段時間升幅較顯著，新華保險可看其有否機會回至42元附近，太保則8月初於30.8元附近見支持。總之，幾大內險股都可吼股價再低些再作部署。

內險股今日普遍下跌，平保跌1.5%收報55.65元，國壽跌3.28%報22.4元，新華保險跌3.54%報45.2元，太保跌5.1%報31.98元，人保跌2.19%報6.7元，中國太平(00966)跌2.85%報15.71元，財險(02328)跌1.36%報18.22元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

