開市Go | 美就業疲弱降息如箭在弦，美如期9月底終止電動車補貼，內地推新晶片AI6G技術發展

要聞盤點

1、美國股市周四（4日）收市造好，投資者視疲軟的就業數據為聯儲局本月減息的有力理據。市場焦點現已轉向周五（5日）公布的8月非農就業報告，該數據將為聯儲局政策方向提供重要指引。三大指數收市全線上升，道指升350.06點，或0.77%，報45621.29點；標普500指數升53.82點，或0.83%，報6502.08點；納指升209.97點，或0.98%，報21707.69點。中國金龍指數跌88點。日經期貨截至上午8時10分升300點。

2、特朗普政府推出的「大而美」稅收與支出法案，於今年7月正式成為美國法律，其內容包括取消電動車購車7500美元稅收抵免，及廢除汽車製造商因未達燃油經濟性標準需繳罰款的政策，預計令未來十年聯邦赤字增加3.4萬億美元。電動車補貼的終止將於9月底生效，市場銷售承壓。

3、美國國債孳息率顯著下滑，2年期及10年期國債孳息率均跌至四個月低位，因一系列數據反映勞動市場持續疲軟，進一步鞏固市場對聯儲局本月稍後政策會議將重啟減息周期的預期。

4、滙豐宣布一系列高層人事任命，恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵將調回滙豐出任香港區副主席；滙豐香港區行政總裁林慧虹接任恒生CEO；現任滙豐香港區零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如將兼任滙豐香港區行政總裁。相關任命均於今年10月生效，須獲監管機構批准。

5、工業和信息化部與市場監督管理總局聯合印發《電子信息製造業2025-2026年穩增長行動方案》，要求加力推進大規模設備更新及重大工程開工建設，發揮項目撬動作用，推動產業高端化、智能化、綠色化發展。方案明確加強CPU、高性能人工智能服務器、軟硬件協同等技術攻關，開展人工智能芯片與大模型適應性測試，並適度超前部署新型基礎設施，提升現有設施運營水平，強化服務器、芯片及關鍵模塊兼容适配。

6、國務院辦公廳印發《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》，提出培育壯大冰雪經濟，持續實施全國冰雪消費惠民措施，支持符合條件的冰雪設備納入大規模設備更新範圍。同時深入推進冰雪運動「南展西擴東進」戰略，鞏固並擴大「帶動三億人參與冰雪運動」成果。

7、美國白宮表示，總統特朗普已簽署行政命令，正式實施美日貿易協議。根據該協議，美國將對幾乎所有日本輸美商品徵收15%的基準關稅。

8、根據路透報道，美國司法部已正式展開針對聯儲局理事庫克的抵押貸款欺詐刑事調查。

9、亞馬遜(US.AMZN)正式完成對印度班加羅爾非銀金融機構Axio的收購，此交易已獲得印度儲備銀行於6月批核，交易金額約2億美元，成為亞馬遜在印度規模最大的併購案之一。

10、美國總務署宣布，與全球數字工作流程商ServiceNow(US.NOW)達成關鍵合作，簽訂名為「OneGov」的協議，支持聯邦政府推動以人工智慧為核心的新時代現代化轉型。

