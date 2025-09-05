  • 會員
鋰業股 | 行業協會倡議抵制內捲式惡性競爭，券商看好供需改善，贛鋒天齊齊飆逾一成可以點部署？

05/09/2025

　　近日有色金屬板塊獲中港資金追捧，日前炒銅礦股後市場資金追落後鋰業股。消息面上，早前鋰業跟進內地反內捲行情，相關行業協會發布倡議，堅決抵制惡性價格競爭。另外，有券商指，近期新能源車銷售持續增長，帶動鋰電池需求提升，疊加個別鋰礦仍然停產，或可支撐碳酸鋰價下半年維持在8萬元人民幣左右。天齊鋰業(09696)(深:002466)及贛鋒鋰業(01772)(深:002460)今日(5日)齊飆逾一成，領漲有色金屬板塊，是否仍可追入？應如何部署？其實兩者中期業績都有改善，其中天齊更轉賺8665萬元人民幣，惟贛鋒虧損收窄的同時，上周才公布擬配股及發可換股債，是否天齊更值博？

 

鋰業股 | 行業協會倡議抵制內捲式惡性競爭，券商看好供需改善，贛鋒天齊齊飆逾一成仍可追入？

（截自贛鋒鋰業網頁）

 

行業協會倡議：維護磷酸鐵鋰材料行業健康發展　抵制惡性價格競爭

 

　　中國化學與物理電源行業協會早前發布倡議，維護磷酸鐵鋰材料行業健康有序發展，堅決抵制惡性價格競爭。協會指出，鋰、磷等關鍵原材料的價格劇烈波動已對產業鏈穩定造成顯著影響。倡議上下游企業加強戰略協作，通過簽訂長期協議、參考期貨市場價格等方式，構建良性的供應鏈生態圈，增強全鏈條抗風險能力。

 

　　協會建議行業內各企業嚴格遵守國家法律法規，堅決杜絕任何形式的低於成本價格銷售、濫用市場支配地位等不正當競爭行為。為有效抵制惡性價格競爭、維護公平有序的市場環境，協會倡議建立「磷酸鐵鋰產品成本價格指數」，並委託具備相應資質的第三方機構定期開展成本調研與指數編制發布工作，為企業合理定價提供客觀參考。

 

券商：新能源車銷售增長疊加鋰礦停產　或支撐碳酸鋰價維持約8萬人幣

 

　　另外，近期新能源汽車銷售持續增長，帶動鋰電池需求提升。中原證券指，2025年1至6月全球新能源汽車銷售901.43萬輛，同比增長25%；2025年1至7月中國新能源汽車銷售819.70萬輛，同比增長38.14%。同時，動力電池裝機量也實現同比增長，2025年1至6月全球動力電池合計裝機504.4GWh，同比增長37.3%。隨著新能源汽車行業發展進入強產品驅動階段，鋰電池產業鏈細分領域龍頭企業有望持續受益。

 

　　此外，鋰資源供應擾動加劇，碳酸鋰價格出現反彈趨勢。華泰證券指，藏格礦業旗下鹽湖及寧德時代江西宜春梘下窩雲母礦因停產導致國內鋰資源短期供給收縮，疊加新能源汽車及儲能需求維持高增長，碳酸鋰現貨價格明顯抬升。展望後市，已停產礦山復產時間仍具有較大不確定性，預計下半年碳酸鋰社會庫存大概率呈現連續去化，或將支撐碳酸鋰價格維持在8萬元人民幣/噸左右的價格中樞。

 

　　另中信建投表示，8月國內碳酸鋰產量再創新高，突破8.5萬噸，環增5%，同增39%。雲母提鋰及鹽湖提鋰產量顯著回落，輝石提鋰產量增長明顯。下游需求進入傳統旺季，預期向好，鋰價具備支撐。

 

天齊中期轉賺8665萬人幣　贛鋒虧損降至5.4億人幣

 

　　值得一提，天齊鋰業及贛鋒鋰業已公布業績，其中天齊鋰業截至6月30日止中期盈利8665萬元人民幣，去年同期虧損52億元人民幣；收入48.2億元人民幣，跌24.68%，毛利19.1億元人民幣，跌42%，經營溢利降至21.4億元人民幣，但應佔聯營虧轉賺2.2億元人民幣。於6月底資產負債比率31.07%。

 

　　而贛鋒鋰業中期虧損5.4億元人民幣，比去年同期虧損7.59億元人民幣有所收窄；實現營業收入82.6億元人民幣，跌13.3%；毛利8.9億元人民幣，跌16.2%；毛利率10.8%，跌0.4個百分點；應佔合營企業虧損2.3億元人民幣，應佔聯營公司虧損1561.3萬元人民幣，其他收入及收益9.8億元人民幣；稅前虧損收窄至9.4億元人民幣。集團總資產1075.9億元人民幣，增6.7%；淨資產445.9億元人民幣，減6.3%。

 

鋰業股 | 行業協會倡議抵制內捲式惡性競爭，券商看好供需改善，贛鋒天齊齊飆逾一成仍可追入？

（截自天齊鋰業網頁）

 

贛鋒擬配股及發可換股債　花旗予目標價20.43元

 

　　不過，贛鋒鋰業上周公布，擬向不少於六名承配售發4002.56萬股H股，佔擴大後股份總數的約1.95%，每股作價29.28元，較上日收市價折讓約5.49%，預期配售所得淨額約11.69億元。同時，公司亦擬發行2026年到期本金總額13.7億元，票面息率1.5%的可換股債券，初步轉換價每股33.67元，較上日收市價溢價約8.68%，可換股數約4068.904股H股，佔總股本約2.02%，預期淨籌約13.46億元。兩項集資安排合共籌資約25.2億元。公司表示，集資所得款項將主要用於償還現有貸款、投資於產能擴張及建設，以及補充營運資金及作一般企業用途。管理層指，是次同時進行配股及發行可換股債券，有助公司優化資本結構、降低財務成本，並支持長遠產能布局及業務發展。

 

　　花旗發表報告指，贛鋒鋰業擬配股淨籌11.7億元及發行13.7億元可換股債券，當中40%、30%及30%的將分別用於償還債務、產能擴張及營運流動資金。贛鋒鋰業自2024年下半年以來資產負債表惡化加速。公司淨負債比率在2025年上半年升至61%，相較於2024年上半年的36%及2024財年的53%顯著上升。2025財年現金流壓力亦有所增加，因公司今年在Goulamina和Mariana項目上有重大資本支出，以及可能對贛鋒鋰電進行股份回購。短期內對該股市場情緒構成負面影響，對其評級為「中性」，目標價20.43元。

 

麥嘉嘉：受惠供應收縮及政策利好仍有炒作空間   贛鋒32元天齊42.4元可吸

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，今輪鋰業股反彈主要受潛在供應收縮消息及國內政策利好推動，供應收縮主要因國內有些重要鋰礦停產，停產至少要持續3個月以上，且其佔全國產量達一至兩成，所以在供應收縮預期下，市場預計碳酸鋰原材料進入去庫存加速；而政策利好方面，內地反內捲，要推動行業技術升級。因此，近期碳酸鋰無論現貨價及期貨價都有上升，而天齊鋰業及贛鋒鋰業作為鋰業龍頭，供應鏈很穩定，尤其贛鋒於國內及國際都有供應，其資源多地區化會減低單一地區的衝擊，兩間龍頭企業資源多元化整合的優勢也會保證其供應鏈。而踏入鋰電池旺季，包括電動車需求，LCE庫存應會進一步降低，當積累庫存消化後，就會對碳酸鋰價帶來推動作用。料天齊及贛鋒短線受惠上述利好因素，仍有炒作空間，加上天齊又扭虧為盈，高庫存開始慢慢消化，相信下半年兩隻股份的毛利率都有機會改善，而反內捲或去產能會令部分小型礦場退出市場，對龍頭企業會帶來一定幫助。

 

　　不過，麥嘉嘉指，天齊及贛鋒今日都有逾一成升幅，建議待調整時才買入，其中贛鋒可待回至32元才收集，短期目標價可定於36.8元，至於配股會對其短期股價有影響，但從中長線行業分析，仍有些值博空間。天齊買入價則可定於20天線42.4元，可分段吸納，短期目標價定於約48元。惟此類股份中長線利好仍要看固態電池對於鋰的需求，其中電動車增長動力仍強，預計2025年甚至往後9年全球固態電池產業複合增長率應仍有31%以上，會對鋰電池領域帶來一些支撐作用，當然仍要看此增長能否保持，料去庫存一段時間後就可推動中長線現貨鋰價維持升勢或逆轉。

 

　　鋰電股今日全線抽升，天齊鋰業升13.33%收報44.56元，贛鋒鋰業升12.55%報34.98元，中創新航(03931)升18.37%報29.26元，天能動力(00819)升12.81%報8.54元。有色板塊尤其銅礦股續漲，江西銅業(00358)升3.19%報24.56元，紫金礦業(02899)升5.85%報28.24元，招金礦業(01818)升4.44%報28.24元，山東黃金(01787)升5.87%報32.82元，中國宏橋(01378)升5.14%報24.96元，中鋁(02600)升6.12%報6.94元，洛鉬(03993)升5.77%報12.65元。

 

鋰業股 | 行業協會倡議抵制內捲式惡性競爭，券商看好供需改善，贛鋒天齊齊飆逾一成仍可追入？

 

鋰業股 | 行業協會倡議抵制內捲式惡性競爭，券商看好供需改善，贛鋒天齊齊飆逾一成仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

【你點睇？】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色？► 立即投票

人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 體育消費新政出台帶動體品股集體高開，有色板塊熱炒，贛鋒急飆領漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門「金門1953」隱身窄巷的百年古宅，體驗穿越時空嘆啡之旅
人氣文章

玩樂 What’s On

國家地理「NAT GEO RUN」首次登陸香港！10月26日欣澳舉行 AK@MIRROR身體力行參與
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦
人氣文章

Beauty

走進 Hermès 的香氛國度：開箱愛馬仕 Hermessence 聞香珍藏系列，調香界的 Quiet Luxury！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

香港凍齡女神代表！43歲阿Sa蔡卓妍的童顏美容秘方：妝前按摩法、化妝小撇步
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鄧麗欣台灣男友現身拉闊騷：男友身形引注目，曝專屬任務照顧未來外母
人氣文章
消委會測試60款洗頭水：7款成分不佳可致皮膚炎，一文看清16款安全之選
人氣文章
中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的醫案分析（下）
