一周部署 | 歐央行議息揭示息口動向，恒指新晉成份股正式生效

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

料歐央行維持政策利率不變，內地A股韌力十足牛氣衝天

市場憧憬月中議息美股氣氛向好，不過繼撤銷台積電南京廠房出口許可豁免權後，特朗普擬針對半導體晶片行業徵收可觀關稅，指數試闖新高同時宜管理風險，關稅陰霾可能令科技股如坐過山車。留意本周外圍經濟數據，包括周一（8日）中國8月貿易數據，美國剛公布7月貿易逆差擴大至四個月高超預期，市場估計中國出口增長會放緩；周三（10日）有中國消費數據及美國核心生產物價、周五（12日）美國消費者信心指數。另外，周四（11日）歐洲央行議息以及歐洲央行新聞發布，或為美國聯儲局（16日及17日）議息結果提供關鍵線索。美股焦點公司方面，新思科技、Adobe、克羅格、甲骨文、萊納建築、聯邦快遞等將於未來兩周公布業績。

A股方面，分析指政府可能出台股市降溫措施、A股第二季度業績走疲、以及債券收益率上升趨勢暫停，導致了周四（4日）內地A股市場獲利回吐。不過市場韌性十足，而投資者相信下半年盈利復甦和政策催化作用下，將會支撐行情再度走強。從商品周期觀察中了解，本周期煤價格承壓下行，市場需求疲弱貿易商低價拋售，惟考慮港口庫存偏低，加上政策托底及金九預期，料為煤價提供支撐。

港股市底硬淨獲北水撐腰，頻頻吸阿里巴巴科技龍頭

港股9月首周全周累計升340點，連升5星期，醫藥、地產、光伏、鋰礦板塊輪流造好，重磅藍籌滙控(00005)股價高位見102.1元。承上期港股追落後，人民幣兌港元滙價較6月底水平大致平穩，161隻H+A上市公司平均折讓67.6%，較第二季度末提升了3.5個百分點，與期內港股表現落後情況吻合。不過對比大部份股份價格折讓擴闊，包括金力永磁、農行、比亞迪三隻差價折讓卻出現收窄，其中寧德時代(03750)、恒瑞醫藥(01276)等H股較A股更呈明顯溢價。基於市場溢價無定律，破框思考北水就算要追落後都未必會揀H股。本周北水淨流入330億，買盤活躍，最多資金追捧阿里(09988)佔135億元。

恒生指數成份股調整周一生效，新納入三隻工商業分類指數股份，包括中國電信(00728)、京東物流(02618)、泡泡瑪特(09992)三隻股票，未有剔出任何股份，成份股數目將由 85隻增加至88隻，被動資金調倉周五（5日）已呈異動。同時，泡泡瑪特還被納入恒生中國企業指數，剔除極兔速遞(00519)，成份股維持50隻。恒生科技指數成份股沒有變動。值得一提，映恩生物(09606)是唯一獲加入恒生生物科技指數，同時成為恒生綜合指數成份股，事關恒生綜合指數成份股均有機會納入港股通資格，名單還包括寧德時代、曹操出行(02643)、雲知聲智能科技(09678)、匯聚科技(01729)、南山鋁業(02610)、恒瑞醫藥，仲有碧桂園(02007)等，莫非來季跑贏寶狀盡在此處中尋？但需注意調整後市場波動風險。

弱美元資金炒商品貨幣，料港虛幣市場混戰持續

美元走弱黃金價格持續走高，瑞銀報告指出，上半年有色金屬企業業績穩健，中礦資源和紫金礦業領漲。銅業重點在併購和銷量增長，小金屬是主要焦點，鋁業則注重股息和回購。瑞銀上調紫金、中礦資源和江銅今年盈利預測，行業首選中國宏橋。隨著地方政府單位削減補貼，廢料加工或受限制，銅市場供應短缺預計持續，需求疲軟下銅價或仍具韌性。

香港《穩定幣條例》於2025年上月（8月）正式生效，全球首個針對法幣穩定幣全面監管框架落地實施。截至8月底，共有77家機構向香港金管局表達了申請穩定幣牌照意向，但金管局明確表示初期僅會發出6-8個牌照。繼渣打香港牽頭成立合營公司正式表態有意申請發牌外，市場傳聞指出，中銀香港正積極籌備申請香港穩定幣發行人牌照。市場操作方面，OSL集團旗下香港持牌虛擬資產交易所OSL公布，向專業投資者開放幣安幣(BNB)交易服務。馬雲間接持股雲鋒金融宣布，在公開市場購買以太幣作為儲備資產，並已在公開市場累計買進1萬枚以太幣。以周五為例，港股掛牌6隻香港虛擬資產ETF成交額為4424萬港元，相對主板成交金額，市場發展空間無限惟亦料勢將變得激烈。

