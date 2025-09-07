  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

一周部署 | 歐央行議息揭示息口動向，恒指新晉成份股正式生效

07/09/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

料歐央行維持政策利率不變，內地A股韌力十足牛氣衝天

 

　　市場憧憬月中議息美股氣氛向好，不過繼撤銷台積電南京廠房出口許可豁免權後，特朗普擬針對半導體晶片行業徵收可觀關稅，指數試闖新高同時宜管理風險，關稅陰霾可能令科技股如坐過山車。留意本周外圍經濟數據，包括周一（8日）中國8月貿易數據，美國剛公布7月貿易逆差擴大至四個月高超預期，市場估計中國出口增長會放緩；周三（10日）有中國消費數據及美國核心生產物價、周五（12日）美國消費者信心指數。另外，周四（11日）歐洲央行議息以及歐洲央行新聞發布，或為美國聯儲局（16日及17日）議息結果提供關鍵線索。美股焦點公司方面，新思科技、Adobe、克羅格、甲骨文、萊納建築、聯邦快遞等將於未來兩周公布業績。

 

　　A股方面，分析指政府可能出台股市降溫措施、A股第二季度業績走疲、以及債券收益率上升趨勢暫停，導致了周四（4日）內地A股市場獲利回吐。不過市場韌性十足，而投資者相信下半年盈利復甦和政策催化作用下，將會支撐行情再度走強。從商品周期觀察中了解，本周期煤價格承壓下行，市場需求疲弱貿易商低價拋售，惟考慮港口庫存偏低，加上政策托底及金九預期，料為煤價提供支撐。

 

港股市底硬淨獲北水撐腰，頻頻吸阿里巴巴科技龍頭

 

　　港股9月首周全周累計升340點，連升5星期，醫藥、地產、光伏、鋰礦板塊輪流造好，重磅藍籌滙控(00005)股價高位見102.1元。承上期港股追落後，人民幣兌港元滙價較6月底水平大致平穩，161隻H+A上市公司平均折讓67.6%，較第二季度末提升了3.5個百分點，與期內港股表現落後情況吻合。不過對比大部份股份價格折讓擴闊，包括金力永磁、農行、比亞迪三隻差價折讓卻出現收窄，其中寧德時代(03750)、恒瑞醫藥(01276)等H股較A股更呈明顯溢價。基於市場溢價無定律，破框思考北水就算要追落後都未必會揀H股。本周北水淨流入330億，買盤活躍，最多資金追捧阿里(09988)佔135億元。

 

　　恒生指數成份股調整周一生效，新納入三隻工商業分類指數股份，包括中國電信(00728)、京東物流(02618)、泡泡瑪特(09992)三隻股票，未有剔出任何股份，成份股數目將由　85隻增加至88隻，被動資金調倉周五（5日）已呈異動。同時，泡泡瑪特還被納入恒生中國企業指數，剔除極兔速遞(00519)，成份股維持50隻。恒生科技指數成份股沒有變動。值得一提，映恩生物(09606)是唯一獲加入恒生生物科技指數，同時成為恒生綜合指數成份股，事關恒生綜合指數成份股均有機會納入港股通資格，名單還包括寧德時代、曹操出行(02643)、雲知聲智能科技(09678)、匯聚科技(01729)、南山鋁業(02610)、恒瑞醫藥，仲有碧桂園(02007)等，莫非來季跑贏寶狀盡在此處中尋？但需注意調整後市場波動風險。

 

弱美元資金炒商品貨幣，料港虛幣市場混戰持續

 

　　美元走弱黃金價格持續走高，瑞銀報告指出，上半年有色金屬企業業績穩健，中礦資源和紫金礦業領漲。銅業重點在併購和銷量增長，小金屬是主要焦點，鋁業則注重股息和回購。瑞銀上調紫金、中礦資源和江銅今年盈利預測，行業首選中國宏橋。隨著地方政府單位削減補貼，廢料加工或受限制，銅市場供應短缺預計持續，需求疲軟下銅價或仍具韌性。

 

　　香港《穩定幣條例》於2025年上月（8月）正式生效，全球首個針對法幣穩定幣全面監管框架落地實施。截至8月底，共有77家機構向香港金管局表達了申請穩定幣牌照意向，但金管局明確表示初期僅會發出6-8個牌照。繼渣打香港牽頭成立合營公司正式表態有意申請發牌外，市場傳聞指出，中銀香港正積極籌備申請香港穩定幣發行人牌照。市場操作方面，OSL集團旗下香港持牌虛擬資產交易所OSL公布，向專業投資者開放幣安幣(BNB)交易服務。馬雲間接持股雲鋒金融宣布，在公開市場購買以太幣作為儲備資產，並已在公開市場累計買進1萬枚以太幣。以周五為例，港股掛牌6隻香港虛擬資產ETF成交額為4424萬港元，相對主板成交金額，市場發展空間無限惟亦料勢將變得激烈。

 

一周部署 | 歐央行議息揭示息口動向，恒指新晉成份股正式生效

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 歐央行議息揭示息口動向，恒指新晉成份股正式生效

 

姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！

 

【你點睇？】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08203

凱順控股

0.270

異動股

06086

方舟健客

4.710

異動股

02228

晶泰控股

10.680

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,400.86
    -220.43 (-0.483%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,481.50
    -20.58 (-0.317%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,700.39
    -7.31 (-0.034%)
精選預託證券 More
沒有相關資料。
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升101.960
變動率︰+3.818%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升135.580
變動率︰+3.559%
JD 京東
按盤價(USD)︰升31.450
變動率︰+1.681%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.170
變動率︰+1.252%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升112.460
變動率︰+8.657%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升781.700
變動率︰+3.752%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升14.210
變動率︰+3.723%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌151.140
變動率︰-6.583%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/09/2025 18:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/09/2025 18:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08203 凱順控股
  • 0.270
  • 06086 方舟健客
  • 4.710
  • 02228 晶泰控股
  • 10.680
  • 01215 開源控股
  • 0.028
  • 00881 中升控股
  • 16.190
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 9.670
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
  • 02510 德翔海運
  • 8.650
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.800
  • 00388 香港交易所
  • 435.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.650
  • 00941 中國移動
  • 85.850
  • 00001 長和
  • 51.300
報章貼士
  • 01828 富衛集團
  • 43.780
  • 目標︰$44.50
  • 01508 中國再保險
  • 1.580
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 2.760
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2025 17:21  《盤後部署》港股兩萬五前撈底力強，優必選接大刁惟防乘機抽水

05/09/2025 16:03  《駐京專電》全國人大常委會會議下周一至周五舉行，破產法等擬提審議

05/09/2025 16:36  港交所:今年見到更多海外長期投資者布局港股，研縮短港股結算周期至T+1

05/09/2025 16:05  【ＡＩ】美企Anthropic禁中國企業使用其AI服務，外交部：反對科技政治化

05/09/2025 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周跌0.73%，近14周九升五跌

05/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒２３億元，買阿里沽三生製藥

05/09/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】新地績後目標價花旗升高盛削，摩通升碧服評級至…

05/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０１４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：美團價殘，可博反彈新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 歐央行議息揭示息口動向，恒指新晉成份股正式生效新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3個月最高5.88厘，銀行推1個月18厘搶客新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門「金門1953」隱身窄巷的百年古宅，體驗穿越時空嘆啡之旅
人氣文章

智城物語．方展策

公司不再需要大批員工？揭示科技巨頭裁員背後真相！AI工業革命引發勞動力市場結構大洗牌！
人氣文章

影視娛樂

9月新戲速遞│鄭中基練大隻救女、影帝太保再有動容演出、梁家輝《捕風追影》被讚身手好
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽高級中菜廳推清真友善菜！經典避風塘蟹鉗、武夷岩茶煙燻脆皮田香雞，帶出港式人情味
人氣文章

ChatENT．月巴氏

在《PTU》裏最自在的人是？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮一星粵菜食府新形象登場！梅醬燒鵝批、秘製生醃汁海釣鮮魷、香煎生拆花蟹肉琵琶燕，新菜式新滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養︱42歲李蘢怡退隱近20年，讀碩士轉投身珠寶業，IG更新照曝光 新文章
人氣文章
食物安全警示：老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救9日最終不治
人氣文章
喉嚨痛丨22歲女喉嚨痛5天離世？醫生拆解關鍵因素與警示信號，3日內惡化需即就醫新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/09/2025
港股 | 蕭猷華：美團價殘，可博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處