泡泡瑪特 | 染藍首日即急插逾半成，惟獲大行唱好可趁調整吸納？

08/09/2025

　　恒指公司早前公布季度檢討結果，其中泡泡瑪特(09992)大熱染藍，於今日(8日)正式生效，股價今早卻最多跌逾8%，為表現最差藍籌。公司早前才發布迷你版Labubu，線上一開賣即被秒殺，儘管發布一周後二手價普遍回落，但公司仍獲大行唱好，其中大摩料其今年銷售額及純利繼續以倍數上升，將目標價上調至382元。遇上染藍魔咒，是無以為繼？抑或可趁其調整吸納？

 

泡泡瑪特染藍首日即插逾7%，仍獲大行唱好可趁機吸？

（AP圖片）

 

同時獲納入國指成分股　料獲最少34億元資金流入


　　恒指公司上月22日公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特、京東物流(02618)及中電信(00728)，其中泡泡瑪特染藍後權重即為1.44%，比快手(01024)的1.33%以及京東(09618)的1.32%還要高。泡泡瑪特還同時獲納入恒生中國企業指數成分股。上述變動於今日生效。


　　據中金公司之前估算，合共有303.5億美元ETF資金追蹤恒指，按泡泡瑪特獲納入恒指的權重1.44%推斷，該股染藍後將獲最少4.37億美元(約34億港元)資金流入。

 

迷你版Labubu線上開賣秒殺　惟一周後二手價普降

 

　　值得一提，泡泡瑪特Mini Labubu盲盒即「The Monsters心底密碼系列」於上月底正式開售，天貓、抖音等平台因搶購流量導致頁面卡頓，開售不到5分鐘兩款迷你Labubu盲盒即告售罄。未發售前，二手平台已出現代搶訂單，單隻迷你Labubu炒價高達300元人民幣，整套14隻代搶費用達2699元人民幣，較原價翻1倍。隱藏款「愛心」原價79元人民幣，二手成交價最高達1188元人民幣，溢價超15倍。

 

　　不過，近日有內媒報道，迷你版Labubu發布一周後，二手價格開始下降，有黃牛表示其價格後勁不及第三代Labubu。內地網購平台「得物app」平台數據顯示，迷你版Labubu發布一周以來，有關成交單量已超過5.6萬件，單個盲盒的近3日成交均價為138元人民幣，相較79元人民幣的原價仍溢價75%，但相較發售前期，Labubu迷你版的二手成交價已下降10%至60%。

 

泡泡瑪特染藍首日即插逾7%，仍獲大行唱好可趁機吸？

（AP圖片）


已於27個國家地區完成海關備案　攔截假貨總數791萬件

 

　　此外，內地媒體報道，泡泡瑪特已在27個國家和地區完成海關備案，逐步開啟境外海關攔截侵權產品；截至目前，共攔截假貨總數791萬件，涉及240多個批次。另外，今年1月至8月中旬，國內海關共攔截泡泡瑪特相關侵權貨品總數183萬件，涉及237批次，擬運往61個國家和地區。除了線下售假，線上平台也是全球假貨流通的主要渠道。泡泡瑪特已收集逾300侵權鏈接，涉及多個跨境電商平台。


　　泡泡瑪特相關人員表示，可以從三方面來判斷真偽。第一個是防偽標識，如果第一次收到的產品的驗證次數已經是兩次或者是以上，那很有理由懷疑這個就是一個假貨，因為正常出廠應該是第一次驗證。第二，彩盒上面有泡泡的專屬的防偽貼紙。第三，產品底部會有Logo鋼印標識。此外，消費者還能通過看紮染工藝產品生產細節來判斷。

 

大摩：料今年銷售額升1.7倍純利增2.6倍　升目標價至382元   

 

　　大摩上周發表研究報告，上調泡泡瑪特目標價5%，由365港元升至382港元，維持「增持」評級，亦為該行首選股。大摩預計泡泡瑪特2025年銷售額348.1億元人民幣，按年增長167%；純利111億元人民幣，按年增長257%。2026年銷售額預測為450億元人民幣，按年增長30%；淨利潤146億元人民幣，按年增長31%。受較高的內地及海外收入預測，以及較低的營運開支比例所推動，該行上調公司2025至27年純利預測分別15%、5%、4%。

 

　　大摩又預計公司2025年整體毛利率為71.6%；下半年核心營運利潤率預計為43%，較上半年的41.6%有所提升。不過，下半年純利率將較上半年為低，由於稅率較高、缺乏匯兌收益因素。另一方面，雖然該行下調公司預測市盈率，由46倍降至42倍，但反映2026年預測市盈率32倍不變，並認為股價更多是受到明年盈利預測所推動。

 

　　花旗則指，據對泡泡瑪特的數據研究顯示，繼6月中旬達高峰後，近幾周泡泡瑪特應用程式下載量和網站流量均呈現上升勢頭。泡泡瑪特的應用程式活躍用戶數量亦創下歷史新高。日本市場呈顯著的上升趨勢。預計迷你版LABUBU的發表可能會提升該IP的熱度。長遠來看，該IP的商業價值有機會拓展到玩具以外的其他領域。其他標誌性IP(CRYBABY, HIRONO, TWINKLE TWINKLE等)也將憑藉其整合的IP生態系統成為新增長動力，維持「買入」評級。

 

李偉傑：短線調整壓力加大惟仍不乏題材炒作　276元可先買一注 

 

泡泡瑪特 | 染藍首日即急插逾半成，惟獲大行唱好可趁調整吸納？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑指，雖然找不到有關泡泡瑪特的特別負面消息，但過去大家都預計一旦股份獲納入藍籌會令短線調整壓力加大，而泡泡瑪特好幾次見股價於300元有個支撐點，但上方都未能衝破，其技術指標尤其RSI近期也反覆向下，變相令調整加劇，而傳統上股份染藍後會先調整，背後可能受基金在不同指數上調動影響。不過，在沒有壞消息情況下，可留意泡泡瑪特今次調整能否繼續於50天線支持，因其過去一些新產品由Labubu 3.0到迷你版，跟著有數字版英文業務，題材性方面仍可給予投資者炒作，只是缺乏更新的突破性消息，故先於高位做整固也合理。

 

　　李偉傑續指，其實下半年開始見泡泡瑪特股價於50天線有一定防守力，50天線現處於約276元，雖然8月1日曾跌得更深，但通常仍可於50天線5%附近找到支持，故276元可考慮先買一注，以260元作為防守位，料中線仍有機會重上歷史高位330元以上。

 

　　泡泡瑪特半日跌6.65%收報289元，成交72.16億元。至於另外兩隻藍籌新貴，京東物流(02618)升2.45%報13.41元，中電信(00728)跌0.53%報5.67元。而其他新消費股表現各異，蜜雪集團(02097)升0.7%報402.8元，毛戈平(01318)跌2.43%報100.2元，老鋪黃金(06181)升0.39%報770.5元，布魯可(00325)跌1.5%報95.3元。

 

泡泡瑪特染藍首日即插逾7%，仍獲大行唱好可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

