恒指 | 減息預期升溫恒指升逾300點，近四年來首登26000

上周五美國公布8月份非農大遜預期後，聯儲局減息預期上升，據CME FedWatch顯示，本月一次過減息0.5厘機會更已升至10%。隔晚美股造好，尤其納指再創新高，中概股普遍造好；港股今早高開不足100點後升幅一路擴大，早段升抵25900水平後一度受阻，盤中地產股及內房股升勢急擴，帶動氣氛後恒指即升破26000心理大關，為2021年10月底以來首度重上26000關口。

減息預期兼有政策呵護內房股急升，本地地產一同向好

據CME FedWatch數據預期，早前對聯儲局本月減息0.25厘的預期已升至99%，在上周美國公布就業市場數據再次大遜預期後，本月一次過減息0.5厘機會更升至10%。市場憧憬減息周期展開對房地產行業有利，加上日前內地一線城市陸續宣布提振措施，全線內房股急升；碧桂園(02007)重新「入通」翌日成交急增，現成交約8.54億元，急飆27.5%，報0.65元；融創中國(01918)升6.3%，報1.69元；萬科企業(02202)升5.1%，報5.58元。

本地地產股一同造好；恒地(00012)升1.6%，報27元；新地(00016)升1.6%，報94元；長實(01113)升0.5%，報37.38元；新世界(00017)昨日大升17%後見回吐，現跌0.9%，報8.42元。

金融股跟隨造好，滙控微升再破頂

大市氣氛升溫，全線重磅金融股份造好；港交所(00388)升1.4%，報442.4元；滙控(00005)升0.7%，報102.4元，盤中破頂高見102.5元；友邦(01299)升2.6%，報74.9元；建行(00939)升1.2%，報7.72元。

現時，恒生指數報26001，升367點或升1.4%，主板成交逾1104億元。國企指數報9266，升144點或升1.6%。恒生科技指數報5855，升102點或升1.8%。即月期指新報26002，升420點，高水1點。

A股個別發展；上證綜合指數報3829，升2點或升不足0.1%，成交4391.49億元人民幣；深證成份指數報12630，跌36點或跌0.3%，成交5745.84億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

