港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

市場炒減息，美股三大指數反彈，納指創新高。今早日股造A股回軟，惟恒生指數表現突出，半日收報25839，升205點或0.8%，主板成交近1597億元。恒生中國企業指數報9203，升82點或0.9%。恒生科技指數報5813，升59點或1%。

阮子曦：一次過減半厘反有抗衰退意味，市況高漲不妨減倉獲利

美國減息預期升溫，市場最新更預期本月美國聯儲局有機會減息0.5厘，帶動環球金融市況造好。港股高開77點後升勢擴大，盤中內房股熱炒，氣氛蔓延至大市，帶動恒指一度升破26000，創近四年來新高。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，市場情緒急升令恒指在議息結果出爐前已突破26000，如恒指稍後進一步在美國議息前已升至26200至26500，便有可能已完全反映所有減息利好因素。雖然已有預期一次過減息0.5厘，但他認為最終聯儲局本月都只會減息0.25厘，如果真一次過減0.5厘，反而有可能意味經濟衰退即將來臨。

目前市場氣氛高漲，令個別消息在解讀上更為樂觀，阮子曦尤其以重磅股阿里巴巴(09988)為例，近期公司消息非常多，諸如通義千問推出新AI大模型以及與蘋果合作詳情等等，帶動股價推破140元大關，但消息面炒作時間不長，有可能維持一至兩日便有可能回吐。因此，在現時興奮市況下，阮子曦表示不會隨便看淡大市，但在個股已累積升幅及突破高位之際，他會選擇部分減倉先行食胡，之後股價進一步升破或回落都可以再食胡或回補倉位。

金行股升不只因金價帶動，銷售策略提升更撐基本面

減息預期護航下，金價破完一頂又一頂，最新紐約期金已升至高見3694美元水平，距離3700美元僅一步之遙。金價長升長有，帶動金礦股及零售金股一併上揚。阮子曦認為金價這趟升勢將持續至17日議息結果公布前，預料期間金價可望進一步拉升至3800美元水平。對比金礦股及金行股，他認為金礦股受惠金價上漲的程度更高，追買金礦股某程度上等如高追金價，而金礦股升幅往往比金價升幅更大，故金礦股猶如金價的窩輪一樣。

相對而言，他認為金行股近期升勢並不單只與金價相關，更大程度在於公司銷售策略提升，如周大福(01929)近期都開始經營IP金飾，引發市場對其盈利憧憬從而帶動股價。他預期周大福短期內升抵18元都不難，相對內地龍頭老鋪黃金(06181)則較反覆，建議博短炒上900元便應食胡。

周大福股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

炒內房股只在乎個人勇氣，首選潤地及萬象最值博

減息0.5厘憧憬引發內房股急升，纏綿債務的碧柱園(02007)入通後迎來久違炒作，半日大升近三成，其餘融創(01918)、萬科(02202)及龍湖(00960)等同樣炒起。阮子曦認為內房股炒作有更大程度與政策預期有關，但以基本面以言始終較難看好，畢竟月度銷售數據一路低迷，故今趟升勢仍只圍繞短期消息為主，炒與不炒只在乎個人勇氣，如碧桂園短期內要挑戰1元大關未嘗不可，但轉身要快。

他表示，以基本面來看他個人只留意潤地(01109)及旗下華潤萬象(01209)，始終基本面而言兩股在月度數據及業績都有亮眼表現，比起同行才更有炒作以外的投資價值。

碧桂園股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

龍湖股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

