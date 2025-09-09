  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

09/09/2025

　　市場炒減息，美股三大指數反彈，納指創新高。今早日股造A股回軟，惟恒生指數表現突出，半日收報25839，升205點或0.8%，主板成交近1597億元。恒生中國企業指數報9203，升82點或0.9%。恒生科技指數報5813，升59點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

（互聯網圖片）

 

阮子曦：一次過減半厘反有抗衰退意味，市況高漲不妨減倉獲利

 

　　美國減息預期升溫，市場最新更預期本月美國聯儲局有機會減息0.5厘，帶動環球金融市況造好。港股高開77點後升勢擴大，盤中內房股熱炒，氣氛蔓延至大市，帶動恒指一度升破26000，創近四年來新高。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，市場情緒急升令恒指在議息結果出爐前已突破26000，如恒指稍後進一步在美國議息前已升至26200至26500，便有可能已完全反映所有減息利好因素。雖然已有預期一次過減息0.5厘，但他認為最終聯儲局本月都只會減息0.25厘，如果真一次過減0.5厘，反而有可能意味經濟衰退即將來臨。

 

　　目前市場氣氛高漲，令個別消息在解讀上更為樂觀，阮子曦尤其以重磅股阿里巴巴(09988)為例，近期公司消息非常多，諸如通義千問推出新AI大模型以及與蘋果合作詳情等等，帶動股價推破140元大關，但消息面炒作時間不長，有可能維持一至兩日便有可能回吐。因此，在現時興奮市況下，阮子曦表示不會隨便看淡大市，但在個股已累積升幅及突破高位之際，他會選擇部分減倉先行食胡，之後股價進一步升破或回落都可以再食胡或回補倉位。

 

金行股升不只因金價帶動，銷售策略提升更撐基本面

 

　　減息預期護航下，金價破完一頂又一頂，最新紐約期金已升至高見3694美元水平，距離3700美元僅一步之遙。金價長升長有，帶動金礦股及零售金股一併上揚。阮子曦認為金價這趟升勢將持續至17日議息結果公布前，預料期間金價可望進一步拉升至3800美元水平。對比金礦股及金行股，他認為金礦股受惠金價上漲的程度更高，追買金礦股某程度上等如高追金價，而金礦股升幅往往比金價升幅更大，故金礦股猶如金價的窩輪一樣。

 

　　相對而言，他認為金行股近期升勢並不單只與金價相關，更大程度在於公司銷售策略提升，如周大福(01929)近期都開始經營IP金飾，引發市場對其盈利憧憬從而帶動股價。他預期周大福短期內升抵18元都不難，相對內地龍頭老鋪黃金(06181)則較反覆，建議博短炒上900元便應食胡。

 

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

周大福股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

炒內房股只在乎個人勇氣，首選潤地及萬象最值博

 

　　減息0.5厘憧憬引發內房股急升，纏綿債務的碧柱園(02007)入通後迎來久違炒作，半日大升近三成，其餘融創(01918)、萬科(02202)及龍湖(00960)等同樣炒起。阮子曦認為內房股炒作有更大程度與政策預期有關，但以基本面以言始終較難看好，畢竟月度銷售數據一路低迷，故今趟升勢仍只圍繞短期消息為主，炒與不炒只在乎個人勇氣，如碧桂園短期內要挑戰1元大關未嘗不可，但轉身要快。

 

　　他表示，以基本面來看他個人只留意潤地(01109)及旗下華潤萬象(01209)，始終基本面而言兩股在月度數據及業績都有亮眼表現，比起同行才更有炒作以外的投資價值。

 

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

碧桂園股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略

龍湖股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他金價/金股相關新聞：
金價見3659美元再創新高仍獲大行唱好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？
《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.29%，黃金板塊逆勢漲
《Ａ股焦點》國際金價徘徊高位，黃金股強勢，赤峰黃金A股等漲停
《異動股》現貨金再創新高金股升，赤峰黃金漲5%、老鋪黃金升2%

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

23.600

異動股

03939

萬國黃金集團

38.980

異動股

02429

友寶在線

3.090

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,572.85
    +57.90 (+0.127%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,495.56
    +0.41 (+0.006%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,791.91
    -6.79 (-0.031%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.502
變動率︰+4.338%
較港股︰-7.11%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.894
變動率︰+2.696%
較港股︰-0.01%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.042
變動率︰+2.233%
較港股︰-0.28%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升628.279
變動率︰+1.612%
較港股︰+0.20%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.405
變動率︰+8.178%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升146.880
變動率︰+4.023%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.540
變動率︰+3.074%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.800
變動率︰+2.941%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升333.381
變動率︰+4.100%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升310.940
變動率︰+2.892%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升132.185
變動率︰+2.892%
XOM
埃克森美孚
按盤價(USD)︰升112.060
變動率︰+2.012%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/09/2025 11:12 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/09/2025 11:12 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 23.600
  • 03939 萬國黃金集團
  • 38.980
  • 02429 友寶在線
  • 3.090
  • 00412 山高控股
  • 17.410
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 184.900
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.800
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.000
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.930
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 141.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.650
  • 00939 建設銀行
  • 7.750
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00001 長和
  • 51.650
報章貼士
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 39.120
  • 目標︰--
  • 02359 藥明康德
  • 114.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/09/2025 16:45  《盤後部署》恒指曾升越二萬六近四年首見，北水大行齊撐阿里仍有水位

09/09/2025 17:53  港燈(02638)：11千伏高壓電纜損壞影響淺水灣道變電站，逾200戶電力供應受影響

09/09/2025 19:11  黃志達續增持維他奶(00345)57萬股，持股升至16.03%

09/09/2025 12:50  傳阿里巴巴(09988)明發布重磅業務，疑與高德有關，或推到店團購

09/09/2025 16:08  《新股掛牌》大行科工收高15%報56.9元每手賺740元，惟較開市價低逾15%

09/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０２億元，買阿里沽小米

09/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…

09/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風雲人物 | 梅鐸繼承人爭奪戰落幕，長子拉克倫全盤接掌傳媒王國，兌維持保守派立場新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | A股「海水與火焰」，現況下PPI不可能轉正（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Bakehouse新品海鹽⽜油麵包：西貢鹽⽥梓海鹽，銅鑼灣店限量240個
人氣文章

Shopping What’s On

AIGLE x ONTHELIST 開倉低至35折：GORE-TEX 防水外套$2,134起、雨靴六折，買兩件再九折
人氣文章

騙局大拆解

假冒快遞公司騙案｜被假客服誘導於假網站輸入銀行資料 74歲本地男子損失近200萬港元
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽高級中菜廳推清真友善菜！經典避風塘蟹鉗、武夷岩茶煙燻脆皮田香雞，帶出港式人情味
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
人氣文章

港女講男．妮洛

沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
最新權威研究揭4大長壽食物！助延年益壽 + 降低心血管病與糖尿病風險新文章
人氣文章
59歲爆肌網紅攝影師竟似30歲，3招不老秘訣公開：每天跳繩15分鐘延緩衰老
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 23:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事09/09/2025
神州經脈 | 外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處