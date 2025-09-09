美減息預期升溫港股曾升見26000，科技股普遍造好可以點部署？

美國日前公布的非農就業報告遠遜預期，市場焦點轉向聯儲局本月減息幅度，減息50個基點的可能性升至10%。在樂觀情緒推動下，美股昨日(8日)收高，其中納指創收市新高，反映中概股表現的金龍指數則升2.12%報8110點，為今年3月20日以來最高。港股今早(9日)亦受帶動，最多升近400點，曾觸及26000點。科技股普遍造好，其中騰訊(00700)破頂高見627元，阿里巴巴(09988)繼昨日升逾4%，今早再升逾3%，科技股應如何部署？

市場焦點轉向美儲局本月減息幅度 降息50基點機會升至10%

上周五(5日)公布的美國8月份非農就業報告遠遜預期，新增職位疲弱，製造業更錄得職位流失，顯示勞動市場有降溫跡象。這些數據強化市場對聯儲局即將減息的預期。目前市場焦點已從「是否減息」轉向「減息幅度」，並在25至50個基點之間進行揣測。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員已經完全消化了聯儲局在9月17日結束為期兩天的政策會議時至少降息25個基點的預期，利率期貨市場認為降息50個基點的可能性已升至10%。



雖然本周美國仍有兩份關鍵的通脹報告，包括於周三(10日)公布8月份的生產者物價指數(PPI)，並於周四(11日)公布消費者物價指數(CPI)，但許多券商已修改了對美聯儲的降息預期。巴克萊現在預計今年將降息3次，每次25 個基點，之前預期為兩次。渣打銀行則預計9月將降息50個基點。

花旗：H股對美儲局減息敏感性更高 上調恒指年底目標至26800點

另外，花旗發表研究報告，將今年底恒指目標上調7%至26800點，料每股純利增長率將提高，並預計中國政府下半年將在「反內捲」政策框架下加大供給側改革力度，以提振CPI與PPI。報告預計恒指2026年上半年達到27500點，2026年底為28800點。

花旗表示，與A股相比，更看好H股，因為後者對聯儲局未來減息的敏感性更高。預計中國「十五五」規劃的核心議題可能涵蓋經濟發展、科技創新、社會民生、綠色發展，以及改革開放。重點行業預計包括科技(包括人工智能、數據中心、半導體等)、旅遊、醫療健康、保險和可再生能源。不過，花旗同時下調互聯網和汽車行業的權重，鑑於行業競爭加劇。

據報蘋果與阿里百度合作 冀Apple Intelligence年底前內地上線

另個別科技股近日也有利好消息，其中阿里消息特別多。據Mark Gurman近日發布的《Power On》通訊透露，蘋果(US.AAPL)繼續推進Apple Intelligence在中國內地的發布計劃，預計年底前上線。內媒《IT之家》注意到，報道稱蘋果正與阿里和百度(09888)合作，計劃在年底前通過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple Intelligence引入內地市場。據報道，蘋果正組織中國區員工對相關功能進行測試，並持續與阿里及其他合作方推進技術落地工作。值得留意，蘋果已將該技術視為iPhone 17的核心賣點之一。

此外，阿里旗下通義千問近日宣布推出Qwen3-Max-Preview，為其迄今為止最大的模型，擁有超過1萬億參數。目前，Qwen3-Max-Preview可通過Qwen Chat和阿里雲API使用。基準測試顯示，其性能超越通義千問此前最好成績的Qwen3-235B-A22B-2507。內部測試和早期用戶反饋證實，新版本在中英文理解、複雜指令遵循及工具調用等維度實現顯著增強，同時大幅減少知識幻覺，讓模型更智能可靠。

陳政深：港股先上望26400點騰訊看高一線 阿里網易也可待回調吸納

艾德金融執行董事陳政深表示，科技股可再看好一些，其中騰訊此類領先科技股可看高一線，騰訊即使累計升幅已不小，平均估值仍低，相對一些美國上市的科技股仍有些距離，很多資金其實只是追落後，落後市場的領先股會有資金流入，騰訊在這方面勝算較大，始終百度、京東(09618)等股份上方蟹貨較多，此類弱勢股又有技術阻力，且未必受資金持續青睞，因本身都有自己基本因素問題。他重申強勢科技股值博率相對高，相信這輪升勢未完，港股現只升至26000點，可先上望26400點，跟著一級一級上，還有些水位。

不過，陳政深認為，美聯儲本月減息半厘機會不太大，因為聯邦公開市場委員會(FOMC)委員一向取態較保守，除了有鴿派，鷹派也不少，會有些分歧。另外，聯儲局頗看重通脹，相信現時他們較關注因關稅引來的通脹會否持續影響經濟，當然大家見到經濟數據的確麻麻，故不會不減息，但一開始即減半厘，聯儲局應會覺得很冒險，反正今年仍有議息會議，留待下次再減也不遲，一下子減半厘反而有機會對市場產生負面作用，因大家會擔心經濟是否很差；望其一如主流預期只減四分一厘，令港股慢慢正常爬升會更好。

陳政深又指，阿里為騰訊以外較值博股份，現價應還有些水位，但之前高位約為144元，現看似出現雙頂形態不值博，倒不如待其破頂後稍為回調才吸納。事實上，阿里亦接近超買水平，從短至中線角度來看，現價未必是一個很靚的吸納價位。另網易(09999)上季業績「大數」未必很靚，但公司現金流強勁，遊戲業務是其主要動力，很符合現市況的資金取態，技術上剛破頂，看來有餘未盡，但距離10天線已有些距離，有機會略作整固，可待有些回吐才收集。至於美團(03690)，未必守得住100元，之前低位為98元，現時平均線亦見頗整齊向下排列，大市升至26000點它仍下插，反映有「大錢」沽貨，看不到很強理由趁低收集，因基本因素差，所面對環境也不見很大增長空間，現時值博率不大，寧待其喘穩，起碼重上10天線企穩幾日才考慮。

科技股今早普遍上升，騰訊升0.97%收報623.5元，阿里升2.7%報141元，網易升3.01%報225.8元，京東升2.92%報127元，快手(01024)升3.37%報72.3元，嗶哩嗶哩(09626)升2.06%報178.8元，小米(01810)升1.1%報55.35元，惟美團跌2.06%報99.9元，百度(09888)無升跌報106.2元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

