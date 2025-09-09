金價見3659美元再創新高仍獲大行唱好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？

市場預料美國聯儲局本月鐵定減息，加上市場對聯儲局獨立性的擔憂升溫，對美元信心動搖，各國央行持續增持黃金，且近日法國政治危機及俄烏局勢緊張等地緣政局因素亦增加黃金避險需求，金價連日創新高，現貨金價今日(9日)於亞洲交易時段曾高見每盎司約3659美元，升0.6%，再創歷史新高，年內累計升近四成，但依舊獲大行看好，其中高盛稱在極端情況下可能升至近5000美元。港股多隻金礦股今日急升，其中山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)齊創歷史新高，SPDR金ETF(02840)亦隨金價破頂，可吼金礦股抑或黃金ETF？

市場100%押注美本月降息 特朗普威脅聯儲局獨立性



美國上周五(5日)公布8月非農就業數據，表現不及預期，進一步強化市場對於9月降息的預期，從而為金價提供了有力支撐。據芝商所(CME)美聯儲觀察工具，市場預期美聯儲9月降息的概率為100%，降息50個基點的可能性更升至10%，另預期2025年全年或降息75個基點。此外，特朗普對美聯儲的攻擊升溫，加劇了市場對美聯儲獨立性的憂慮，也給場外資金進場買多提供額外理由。



國金期貨表示，考慮到美聯儲當前與美國政府關係不佳，市場對美聯儲獨立性的擔憂日益增加，這進一步削弱了市場對美元計價資產的信任，而黃金作為傳統避險資產，在此背景下吸引力上升，因此投資者轉向黃金。

人行連續10個月增持黃金 法國現政治危機俄烏局勢緊張



另外，各國央行持續增持黃金也是支撐金價的核心動力。中國人民銀行周日(7日)公布的數據顯示，截至8月末，中國黃金儲備為7402萬盎司(約2098噸)，較7月末的7396萬盎司增加6萬盎司(約1.7噸)，為連續第10個月增持黃金。國信期貨分析師表示，央行穩步增持黃金的行為，持續釋放對黃金資產的長期配置需求，從官方儲備層面為金價提供結構性支撐，有助於增強市場對黃金的配置信心，並對黃金中長期價格趨勢構成積極影響。

另方面，法國出現新的政治危機，總理貝魯在國民議會失去信任投票後辭職，黃金的避險資金流入也有所增加。而日本首相石破茂辭職後的政治不確定性，以及莫斯科對烏克蘭首都基輔發動致命襲擊後美國可能對俄羅斯實施更多制裁的前景，也增加了黃金的避險需求。

高盛：若聯儲局公信力受損 金價或飆至近5000美元

高盛集團日前表示，若果聯儲局公信力受損，而投資者將一小部分美債持倉轉換為黃金，金價可能會飆升至近5000美元。該行Samantha Dart等分析師在報告中指，若聯儲局獨立性受損，可能會導致通脹上升、股票和長期債券價格下跌，並削弱美元的儲備貨幣地位，相比之下，黃金是一種不依賴於制度信任的價值儲存手段。高盛概述了金價的多種可能走勢，基準預測是到2026年中升至每盎司4000美元；尾端風險(Tail-risk)情境下升至4500美元；如果哪怕僅1%私人持有的美債轉投黃金，金價可能飆升至近5000美元。高盛分析師表示，黃金繼續是該行在大宗商品領域最看好的長期投資產品。

摩根大通則指，聯儲局過度寬鬆政策並導致經濟過熱的前景可能推高工業商品價格，如銅和石油。相比之下，黃金是「聯儲局獨立性交易」更直接的表現形式。該行指，自特朗普試圖解僱聯儲局理事庫克以來，黃金期貨的長倉頭寸急劇增加。

瑞銀：料金價未來幾季續創新高 美銀：料明年上半年見4000美元



另瑞銀集團策略師Joni Teves表示，投資者增加黃金配置，尤其是在聯儲局降息近在眼前的情況下，這正在推高金價，瑞銀的基本預測是，未來幾個季度金價將繼續創下新高。較低的利率環境、疲軟的經濟數據、持續上升的宏觀不確定性和地緣政治風險，增強了黃金作為投資組合多元化工具的角色。

瑞銀日前已上調金價預測，料至明年3月達每盎司3600美元，並在明年6月和9月達到3700美元，但維持今年每盎司3500美元的目標價。瑞銀建議，有意投資黃金的投資者配置5%左右的黃金最為適宜。而美銀分析師早前預計，金價在明年上半年將觸及每盎司4000美元。

陳政深：金價年底不難升至4000美元 黃金ETF風險較金礦股小

艾德金融執行董事陳政深認為，因市場對貨幣政策、環球經濟及地緣政局看法較保守甚至悲觀，直接驅動金價向上，料未來半年至一年這些因素都不會消除，在此背景下，金價仍有向上空間，相信今年底升至4000美元不太難，但吼黃金ETF較吼金礦股好，因金礦股始終不是跟足金價，雖然方向上一致，但金價也有波動，此段時間升至高位可能會有些回吐，金礦股會放大此回吐，風險不小，故對其看法一般，其中山東黃金走勢的確頗佳，但資金也只是跟整體氣氛追入，近幾日金價出現回吐可能性大，最好到時才考慮。而黃金ETF始終沒有槓桿，與金礦股有些不同，現時買入黃金ETF雖難免有些波動，但主要買來作防守性部署，現價可買一些，當金價回調可再買。

金礦股今日全線上升，山東黃金升7.2%收報35.44元，紫金礦業升4.04%報28.86元，招金礦業升3.14%報28.94元，中國黃金國際(02099)升6.83%報128.3元，靈寶黃金(03330)升6.18%報17.17元，赤峰黃金(06693)升11.55%報33.42元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升0.85%報2612元，價值黃金ETF(03081)升0.92%報85.78元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

