風雲人物 | 梅鐸繼承人爭奪戰落幕，長子拉克倫全盤接掌傳媒王國，兌維持保守派立場

跨國傳媒大亨梅鐸的繼承權爭奪戰周一（8日）落幕，家族成員達成和解協議。梅鐸的54歲長子拉克倫(Lachlan Murdoch)將全面掌管父親的商業帝國，並以33億美元（約257.4億港元）收購梅鐸其他3名子女的股份。

94歲的梅鐸去年9月有意改變繼承信託，把主導權移轉至拉克倫一人，以維繫保守派新聞風格。不過，美國內華達州遺產法庭裁定不得變更信託安排，多名家族成員今年初開始協商，至周一公布和解協議。

拉克倫於2023年9月接替父親，擔任「新聞集團」董事長，該公司旗下擁有超過20家出版物，包括《華爾街日報》、《泰晤士報》與《紐約郵報》(New York Post)。根據協議，拉克倫承諾在梅鐸逝世後，維持旗下媒體的保守派風格。

梅鐸的次子傑智(James Murdoch)、長女普魯登絲(Prudence Murdoch)和次女伊莉莎伯(Elisabeth Murdoch)將根據股權出售可各自獲得11億美元（約85.8億港元），並不再持有新聞集團和霍士新聞的股份。

撰文：經濟通市場國金組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情