美股 | 美股三大指數齊創新高，通脹數據公布前市場保持樂觀

10/09/2025

美股 | 美股三大指數齊創新高，通脹數據公布前市場保持樂觀

 

 

　　美國關鍵通脹數據公布在即，對聯儲局即將減息的樂觀預期提振科技板塊表現，美股三大指數周二（9日）同創歷史新高。

 

　　道指收市升196.64點，或0.43%，報45711.59點；標普500指數升17.5點，或0.27%，報6512.65點；納指升80.79點，或0.37%，報21879.49點，盤中一度觸及21891.42點歷史高位。

 

　　科技股持續領跑，人工智能與雲端基建相關板塊買盤穩健，成為美股創新高的主要動力。不過，美國就業數據遭大幅下修，加上中東衝突升級，令市場走勢出現變數。

 

　　此外，蘋果(US.AAPL)召開年度最大產品發布會，發布iPhone 17 Air、AirPods Pro 3與Apple Watch Series 11等，市場初步反應一般，股價下跌1.5%。

 

　　AI基建公司Nebius(US.NBIS)日內大升49.4%，市值突破200億美元，並與微軟簽訂197億美元AI算力合同。

 

　　美國勞工部最新報告顯示，2025年3月前的年度非農就業人數被下修91.1萬，遠超市場預估，削弱了勞動市場的堅韌印象，引發經濟放緩憂慮。華爾街分析師認為，數據下修不但反映企業擴張動能減弱，也增強了聯儲局於下周會議上考慮加快減息的壓力。

 

　　投資者高度關注即將公布的8月生產者物價指數(PPI)與消費者物價指數(CPI)。這兩份數據將成為聯儲局決策的核心依據，尤其在市場對經濟降溫與高通脹壓力的爭論日益激烈之際。

 

美匯未能重上98

 

　　美匯指數升至約97.8水平，上漲約0.3%，但仍未能重上98關口，反映市場對美國勞動市場疲軟的擔憂持續存在。美元兌日圓匯率輕微回落至約147.44附近，微跌0.02%。歐元兌美元匯率在1.172左右波動，早盤在1.178高點後回落，日內報1.17，下跌0.5%，顯示歐元承壓。

 

金價再創新高

 

　　現貨黃金與紐約期金再度刷新歷史高位。現貨黃金價格最高觸及每盎司3674美元，日內持平；紐約期金攀升至每盎司3715美元，日內微跌0.08%，兩者均受聯儲局可能減息的預期及美元走弱推動。

 

　　國際原油市場呈現波動走勢，紐約期油和布蘭特期油均錄得小幅回升。紐約期油價格約為每桶62.1美元，上漲約0.7%，布蘭特期油則升至約66.4美元，漲幅約0.6%。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

