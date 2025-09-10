開市Go | 甲骨文雲端業務增長強勁，寧德時代?下窩鋰礦復產，雲峰證券獲發虛擬資產業務牌

要聞盤點

1、美股三大指數同創歷史新高，市場氣氛在強勁科技股帶動下保持樂觀。不過，美國就業數據遭大幅下修，加上中東衝突升級，令投資者在觀望本周公布的通脹數據外，亦保持謹慎。道指收市升196.64點，或0.43%，報45711.59點；標普500指數升17.5點，或0.27%，報6512.65點；納指升80.79點，或0.37%，報21879.49點，盤中一度觸及21891.42點歷史高位。中國金龍指數升120點。日經期貨截至上午7時52分跌60點。

2、美國勞工部公布的最新數據顯示，在截至2025年3月的一年內，非農就業增長數字被大幅下調91.1萬個職位，規模接近市場先前最悲觀預估，再次反映美國勞動力市場的疲態。

3、美國國債孳息率普遍走高，但盤中波動加劇，主要因最新就業數據修正及市場對下周聯儲局的減息預期。隨著勞動力市場顯示持續降溫跡象，已令聯儲局進一步寬鬆的可能性大增。

4、證監會與亞洲開發銀行研究院於香港綠色周期間舉行圓桌會議，雙方就推動亞太區資本市場可持續金融發展交換意見。

5、據內媒報道，市場監管總局在例行發布會上回應近期外賣平台補貼爭議，新聞發言人王秋蘋表示，總局已及時約談主要外賣平台，相關平台集體承諾嚴守法規、杜絕不正當競爭及抵制惡性補貼，推動行業規範發展。

6、國家數據局局長劉烈宏主持召開座談會，圍繞促進數據交易機構高質量發展及加快培育全國一體化數據市場聽取意見。會議強調，需深入貫徹中央決策部署，加快研究制定相關政策文件，持續完善數據基礎制度「四梁八柱」。

7、蘋果(US.AAPL)於秋季發布會上正式推出超薄的iPhone Air與iPhone 17。

8、美國最高法院周二（9日）同意就特朗普全面徵收全球關稅的合法性作出裁決，此前下級法院裁定其大部分關稅屬越權無效。在特朗普政府上周要求審查後，最高法院迅速採取行動，將於11月第一周進行口頭辯論，同時同意審理家族玩具公司Learning Resources對關稅提出的另一項挑戰。

9、英偉達(US.NVDA)推出專為超長上下文推理設計的新型GPU－－Rubin CPX，預計於2026年底正式量產並上市。

10、甲骨文在美股收市後公布，截至8月底止，上季盈利近乎持平於29.3億美元，經調整每股盈利1.47美元，略低過市場預期的1.48美元。公司預計，本財年雲基礎設施業務收入將達180億美元，按年增長77%，並在其後4年逐年增至1440億美元，帶動股價在收市後延長交易時段急升逾27%。

11、據《證券時報》報道，中證協近日向券商發送了最新一期的內刊《傳導》，本期《傳導》的主題是《港股市場2025年上半年運行情況報告》（下稱《報告》）。《報告》基於對香港市場的理解和觀察，對於進一步推動A股平穩健康運行和註冊制走深走實提出了多項建議，包括建議IPO配售向核心機構投資者傾斜。

