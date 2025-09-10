外賣大戰｜阿里推「高德掃街榜」發10億補貼，美團大眾點評重啟品質外賣，外賣平台股齊造好哪隻較值博？

阿里巴巴(09988)今日(10日)成立26周年之際在杭州舉行發布會，旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，高德同時啟動「煙火好店支持計劃」，透過發放逾10億元人民幣出行及消費補貼，目標每天為線下餐飲及其他服務業多帶去1000萬客流。美團隨即出招，宣布旗下大眾點評重啟品質外賣服務，並將發放2500萬張消費券。阿里繼昨日(9日)升逾3%，今日最多再升逾4%高見147.9元，創近4年新高，美團今日亦最多反彈逾3%，京東(09618)更曾飆逾半成，三隻股份哪隻較值博？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

高德地圖發布「高德掃街榜」 發逾10億補貼鼓勵用戶到店消費

阿里巴巴旗下高德地圖今日宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，構建全新的線下服務信用體系，以全力支持線下餐飲及服務消費。高德同時啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超10億元(人民幣．下同)補貼等措施，鼓勵用戶到店消費，希望每天能為線下餐飲及其他服務業多帶去1000萬客流。據介紹，高德地圖覆蓋全國超700萬個餐廳點位，目前每天有1.2億次生活服務相關搜索，導航前往1300萬個生活服務目的地。高德「煙火好店支持計劃」將通過三方面大力度補貼，鼓勵用戶到店消費，助力煙火小店客流、交易的雙增長。



出行補貼方面，高德地圖針對出發地或目的地是線下商家的用戶，發放價值2億元專屬到店出行補貼券包。交易補貼方面，高德地圖將發放9.5億元消費券，鼓勵用戶前往煙火好店體驗優質服務。高德還將通過首頁AI推薦、搜索熱詞推送、導航語音播報等方式，每天為優質煙火小店提供5000萬流量的精準曝光。同時提供3000萬元平台激勵，廣泛邀請行業達人幫助小店製作優質推廣內容。與此同時，高德掃街榜發布了首份「煙火小店榜」，首批上榜的2962家煙火小店覆蓋全國61個城市，接下來將陸續覆蓋全國更多城市。

在阿里總部發布會現場，高德CEO郭寧表示，高德掃街榜永不商業化。掃街榜希望每天為全國線下店舖多帶去1000萬消費者，每天為小店帶來5000萬流量的精準曝光，解決「酒香也怕巷子深」難題，為更多商家提供公平的展示機會。而高德掃街榜主要分為美食、酒店、景區三類，尤其以線下餐飲商家的榜單為主，此外還包括一些特色美食榜單，比如「本地人愛去」、「多次前往」、「煙火小店」等，將覆蓋全國300多個地級市。

美團大眾點評重啟品質外賣服務 將發放2500萬張消費券



市場早前已直指，阿里此新業務是對標美團的大眾點評。美團今日隨即出招對抗，宣布旗下大眾點評「重啟」品質外賣服務，將通過B端自研大模型，結合海量真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「AI+真實高分」為用戶提供可靠決策。



該服務首批已集合超百萬家高分堂食店，截至今日，全國超1400家2025「必吃榜」上榜餐廳、近30家2025「黑珍珠」上榜餐廳以及近1500家高星酒店餐廳均已入駐「品質外賣」。大眾點評表示未來將根據顧客真實評分、商家真實運營情況不斷邀請更多新餐廳加入，讓全國所有高分堂食餐廳都能為用戶提供到店、到家的全面服務。此外，美團宣布其C端AI智能體服務也將於一周內發布，目前正在「封樓測試」階段。

（美團大眾點評網頁截圖）

在今次升級重啟後，大眾點評品質外賣將全面覆蓋必吃榜、黑珍珠以及高星酒店等各類優質餐廳，同時會重點為用戶推薦周邊的高分小店、社區店、夫妻老婆店，幫助優質堂食小店獲得更多線上線下增量。美團會推出補貼，在大眾點評「品質外賣」入口，發放2500萬張不同種類的大額消費券。

市場監管總局約談主要外賣平台 平台承諾抵制惡性補貼

值得一提，據內媒昨日報道，市場監管總局召開第三季例行新聞發布會，市監總局新聞發言人王秋蘋在會上表示，針對近日外賣平台補貼爭議，局方已及時約談主要外賣平台，相關平台快速響應，集體發聲，承諾嚴守法律法規，杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼，推動行業規範有序發展。

王秋蘋稱，下一步局方將密切關注外賣行業競爭情況，要求提升服務質量，嚴守食品安全底線，保障消費體驗；督促平台合理控制補貼，避免衝擊正常價格體系；推動平台加大對商家的扶持力度，提高騎手權益保障，構建消費者、商家、騎手、平台多方共贏的良性生態。

（AP圖片）

伍禮賢：阿里或成資金追落後選擇 美團京東反彈空間有限

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《hot talk 1點鐘》節目指，從阿里及京東早前公布的業績已見其外賣持續投入規模相對顯著，反映其要長期於此領域發展的決心很大，而阿里今次推出高德掃街榜正對標美團旗下大眾點評。本身大家就較關注外賣業務，現在連到店評論領域也進一步有競爭行動，相信會令市場對不同周邊領域延續高強度競爭維持較高預期。不過，市場看來對阿里高德掃街榜看法較正面，因原先大眾點評於內地榜單點評市佔率較高，但其計算方法是靠消費者留下評論或自己給分，準則有時較難統一，高德掃街榜則依靠觀察消費者去每間店的流量，所用標準更客觀，相信具有一定競爭力。最重要是，無論外賣或現時點評榜，都是幫助或促進阿里最為核心電商業務的發展的一部分，相信在如此生態環境下，對於其於其他業務形成的協同效應會較大，市場對其看法仍較樂觀。

而對於美團今日股價反彈，伍禮賢指，因阿里未正式公布新業務前，美團昨日已跌穿100元，消息發放後相信市場需一定時間消化，同時覺得該消息不算特別震撼，故美團今日出現反彈，但以今日港股近300點升幅計，美團仍相對落後，無論對比阿里或騰訊(00700)仍較疲弱，似是經昨日較明顯下跌後出現技術反彈，暫未能改變其向下壓力，若想博反彈要小心，轉身要快，不要定下太高目標價。而阿里有貨不妨續持有。今日阿里曾升穿於今年首季造出的高位約143.9元，但相對恒指及騰訊與首季高位仍有較明顯距離，往後阿里仍有機會成為資金繼續追落後的選擇。再者，阿里今次股價走勢拐點其實不是今次推出高德掃街榜，而是基於此前公布的業績，市場對其看法沒以前那麼悲觀，特別在雲端業務增長強勁之下，市場有機會重估其估值，若是這樣就不屬短期升勢。

伍禮賢續指，美團股價近期於100元附近浮沉，大市卻持續向上創新高，反映資金對其關注度不高，而此時若揀弱勢股部署，可能浪費了較佳投資環境，或放棄了其他更賺錢的股票，若有貨待其反彈至108元或110元宜逐步減持，不宜於低位再撈貨，相信出了之前的季績後，美團未來維持下跌浪機會較大，雖期間會有升有跌，但在下跌浪中部署升勢難度更高。至於京東，市場對其此前公布的業績看法不算特別正面，始終反映其於外賣競爭或燒錢對利潤端會帶來較明顯影響，但相對美團，京東也如阿里一樣，外賣只作為其中一個非核心業務，受到的影響可從其他地方彌補，不過，始終投資市場對外賣業務仍存較大戒心，第三季仍看得較淡，在業績未有太大增長動力下，料股價以反彈為主，有機會挑戰138至140元，若有貨到時或可換馬至盈利前景更亮麗的科技股。

阿里今日升0.63%收報142.8元，成交263.67億元；美團升2.06%報101.7元，成交95.69億元；京東升3.61%報132.1元，成交45.69億元。其他科技股也普遍造好，騰訊升1.04%報633.5元，百度(09888)升2.83%報109.1元，網易(09999)升2.6%報229元，快手(01024)升1.65%報74.15元，嗶哩嗶哩(09626)升7.57%報198.9元，惟小米(01810)跌2.22%報54.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

