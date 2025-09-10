David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

獨立股評人David Webb表示，批評包浩斯國際(00483)日前擬斥資832萬買麗港城單位的決定，並指包浩斯坐擁近億現金，去年純利達1170萬元，但過去3年半一直無派息，直言「這真是可恥了（That is disgraceful）」。

包浩斯日前擬買入麗港城一單位作員工宿舍，已簽臨約兼付按金25萬元，預計9月19日簽訂正式買賣協議，Webb敦促（urge）包浩斯即使撻訂也要停止交易，亦指包浩斯根本不需要為業務保留那麼多現金，而集團將去年大部分利潤投入住宅單位正好證明了這一點。

Webb：包浩斯為收購提供了最站不住腳藉口

Webb提及，包浩斯稱收購單位是為了「提供員工宿舍將提升集團僱員薪酬待遇之吸引力及競爭力」，Webb形容這理由簡直是胡扯（That is nonsense），公司直接提供員工租金補貼不單更吸引，也避免資金被套牢地產。

Webb提及，包浩斯為收購提供了最站不住腳的藉口，即「提供員工宿舍將提升集團員工薪酬待遇的吸引力和競爭力」，形容這理由簡直是胡扯（That is nonsense），並指如果給員工租金補貼，那麼他們就可以選擇預算範圍內的任何公寓，而不是只能選擇集團擁有的公寓。這是一個更具吸引力的方案，而且可以避免資金被套牢在房地產上。很難迴避「這套公寓具體是給誰住的？他們和董事們有甚麼關係」這個問題。其次，公司有164名員工，所以只容納一名員工幾乎沒有任何意義。

Webb：呼籲獨董是時機採取行動

Webb續指，包浩斯前任主席黃銳林領導下，集團採取精簡資產負債表，出售辦公室和倉庫物業，並以股息分派剩餘收益，從而提高股本回報率，並為所有股東創造了價值，亦不滿唐書文反其道而行，而包浩斯「所謂的」獨立非執行董事雖擁五分之三席位，卻沒有停止這種行為，呼籲獨董是時機採取行動了。

Webb表示，包浩斯未有往年一樣，更新截至6月底的首財季同店銷售數字，不滿公司降低透明度，若業績意外好轉或轉壞，董事會面臨監管機構指控隱瞞價格敏感資訊所引發風險。

根據最新公開文件，包浩斯最大股東為主席唐書文，手握58.9%，其次是持股超過8%的Webb。

