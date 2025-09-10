  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

10/09/2025

　　獨立股評人David Webb表示，批評包浩斯國際(00483)日前擬斥資832萬買麗港城單位的決定，並指包浩斯坐擁近億現金，去年純利達1170萬元，但過去3年半一直無派息，直言「這真是可恥了（That is disgraceful）」。

 

David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

（資料圖片）

 

　　包浩斯日前擬買入麗港城一單位作員工宿舍，已簽臨約兼付按金25萬元，預計9月19日簽訂正式買賣協議，Webb敦促（urge）包浩斯即使撻訂也要停止交易，亦指包浩斯根本不需要為業務保留那麼多現金，而集團將去年大部分利潤投入住宅單位正好證明了這一點。

 

Webb：包浩斯為收購提供了最站不住腳藉口

 

David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

（包浩斯官網圖片）

 

　　Webb提及，包浩斯稱收購單位是為了「提供員工宿舍將提升集團僱員薪酬待遇之吸引力及競爭力」，Webb形容這理由簡直是胡扯（That is nonsense），公司直接提供員工租金補貼不單更吸引，也避免資金被套牢地產。

 

　　Webb提及，包浩斯為收購提供了最站不住腳的藉口，即「提供員工宿舍將提升集團員工薪酬待遇的吸引力和競爭力」，形容這理由簡直是胡扯（That is nonsense），並指如果給員工租金補貼，那麼他們就可以選擇預算範圍內的任何公寓，而不是只能選擇集團擁有的公寓。這是一個更具吸引力的方案，而且可以避免資金被套牢在房地產上。很難迴避「這套公寓具體是給誰住的？他們和董事們有甚麼關係」這個問題。其次，公司有164名員工，所以只容納一名員工幾乎沒有任何意義。

 

Webb：呼籲獨董是時機採取行動

 

　　Webb續指，包浩斯前任主席黃銳林領導下，集團採取精簡資產負債表，出售辦公室和倉庫物業，並以股息分派剩餘收益，從而提高股本回報率，並為所有股東創造了價值，亦不滿唐書文反其道而行，而包浩斯「所謂的」獨立非執行董事雖擁五分之三席位，卻沒有停止這種行為，呼籲獨董是時機採取行動了。

 

　　Webb表示，包浩斯未有往年一樣，更新截至6月底的首財季同店銷售數字，不滿公司降低透明度，若業績意外好轉或轉壞，董事會面臨監管機構指控隱瞞價格敏感資訊所引發風險。

 

　　根據最新公開文件，包浩斯最大股東為主席唐書文，手握58.9%，其次是持股超過8%的Webb。

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00355

世紀城市國際

0.127

異動股

02319

蒙牛乳業

14.980

異動股

08637

元續科技

1.720

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,603.80
    -107.54 (-0.235%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,542.09
    +29.48 (+0.453%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,938.69
    +59.20 (+0.271%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.621
變動率︰+7.677%
較港股︰-5.95%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.591
變動率︰+3.506%
較港股︰-0.93%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.934
變動率︰+2.465%
較港股︰-0.45%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升105.900
變動率︰+2.172%
較港股︰+1.44%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.730
變動率︰+2.529%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升109.980
變動率︰+1.392%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.360
變動率︰-1.506%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.540
變動率︰-2.102%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升178.460
變動率︰+4.509%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升24.515
變動率︰+3.921%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升259.458
變動率︰+3.402%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌231.820
變動率︰-2.695%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/09/2025 10:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/09/2025 10:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00355 世紀城市國際
  • 0.127
  • 02319 蒙牛乳業
  • 14.980
  • 08637 元續科技
  • 1.720
  • 02312 中國金融租賃
  • 1.440
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 132.100
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.930
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 107.900
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.960
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.900
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 275.200
  • 00700 騰訊控股
  • 633.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.700
  • 00005 滙豐控股
  • 104.400
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 40.500
  • 目標︰$46.00
  • 00425 敏實集團
  • 30.800
  • 目標︰$36.00
  • 00806 惠理集團
  • 2.780
  • 目標︰$3.10
熱炒概念股
即時重點新聞

10/09/2025 16:41  《盤後部署》恒指見四年高後先行整固，減息兼施政扶持樓市勢助太地轉盈

10/09/2025 18:31  David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍郤不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

10/09/2025 18:15  蔚來(09866)擬發行1.82億股A類普通股籌逾80億元，公司半年內兩度配股

10/09/2025 16:57  中印關係回暖，比亞迪高層據報訪印度，擬明年初在印度推Atto 2緊湊型電動SUV

10/09/2025 17:05  萬洲國際(00288)：正考慮向股東派發特別息

10/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒６６億元，買阿里沽泡泡瑪特

10/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大行對比亞迪轉趨審慎，滙證升阿里健康目標逾三成

10/09/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９１３，一年拆息與上日維持３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至600萬樓新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 陳志華倡下調或取消股票印花稅，GEM板借鑑美國納斯達克市場分層制度新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

亞視欠債逾4億仍辦《亞洲小姐》！破格選3季軍2亞軍，羅霖任評審靚盡全場
人氣文章

Foodie What’s On

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，夏日海鮮拼盤超抵食推介，專家教快速解涷秘技
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

提升說服力的5大技巧！展現專業形象與自信表達力
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮一星粵菜食府新形象登場！梅醬燒鵝批、秘製生醃汁海釣鮮魷、香煎生拆花蟹肉琵琶燕，新菜式新滋味
人氣文章

Fashion

威尼斯影展2025紅毯總整理：時尚界大風吹後，Julia Roberts、Cate Blanchett等親身演繹新創意總監們的高訂設計！
人氣文章

Watch & Jewelry

Taylor Swift 訂婚了！近看巨型鑽戒細節：Old Mine Cut 復古風正式回歸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜 新文章
人氣文章
中醫結合八字五行的濕疹調理：根本病機解析與治療實證病例
人氣文章
陳奕迅罕曬與胞兄合照震驚網民！似足雙胞胎 + 感恩英國留學時受保護新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/09/2025
David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍卻不派息，敦促即使撻訂也要停止交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處