etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

開市Go | 炒降半厘息期金挨近3700美元，內地規範汽車業網絡亂象，阿里發債投資雲基礎設施

11/09/2025

要聞盤點

 

1、美股周三（10日）收市表現分化，道指受金融與能源板塊拖累下跌220點，但標指與納指再度衝高並再創新高。最新公布的美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑，強化了市場對聯儲局或於下次會議正式啟動減息周期的預期。標普500指數盤中高見6555.97點，納指一度升至22000.97點，同創盤中新高。道指收市跌220.42點，或0.48%，報45490.92點；標普500指數升19.44點，或0.3%，報6532.05點；納指升6.57點，或0.03%，報21886.06點。中國金龍指數跌78點。日經期貨截至上午8時07分升120點。

 

2、美國8月生產者物價指數(PPI)及核心PPI按月均意外下跌0.1%，這是連續4個月來首次錄得跌幅。市場本預期兩者按月應該維持0.3%的增長。按年計算，8月PPI升幅為2.6%，核心PPI升2.8%，均低於市場預期及7月數據水平。數據反映上游通脹壓力正在緩解，鞏固了市場認為聯儲局將在9月啟動減息。

 

3、美國國債孳息率周三全線下跌，因最新數據顯示8月生產者物價指數(PPI)意外按月下降，進一步鞏固市場對聯儲局下周議息會議將啟動減息的預期。加上10年期國債標售需求強勁，令長債孳息率進一步走低。

 

4、香港金融發展局（金發局）與印尼金融集團PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia（IFG）今日簽署合作備忘錄，旨在加強香港與印尼之間的金融合作，促進兩地市場緊密連接，深化跨境協作，並推動多元金融領域增長。

 

5、中國防長董軍周二（9日）晚應約與美國戰爭部長赫格塞思舉行視訊通話。董軍強調需尊重彼此核心利益，任何「以武助獨」、「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗；赫格塞思回應稱美國無意與中國發生衝突，但將保護其在亞太地區的切身利益。此外，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通電話，指美方近期消極言行損害中方正當權益並干涉內政；魯比奧則強調在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。

 

6、工業和信息化部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局等六部門聯合印發通知，即日起在全國範圍內開展為期三個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動，以落實國務院常務會議關於規範新能源汽車產業競爭秩序的部署。

 

7、英國晶片設計公司ARM(US.ARM)推出其最新一代晶片設計平台－－Lumex，專為流動設備上的人工智能應用而優化，支持設備在無需網絡連接的情況下進行高效離線AI運算。

 

8、美國總統特朗普表示，其盟友、保守派政治活動家Charlie Kirk周三在猶他州州立大學演講時遭槍擊身亡。目前疑犯已被捕。

 

9、甲骨文(US.ORCL)聯合創辦人埃里森首次登上全球首富寶座，結束了特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克近一年的領先地位。

 

