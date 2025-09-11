盤前攻略 | 美股走個別道指收挫逾二百點 恒指高位阻力增淡友部署向下

美國8月份生產物價指數(PPI)按月跌0.1%，為4月以來首度下滑，低過預期增長0.3%，按年升幅亦由7月的3.1%放慢至2.6%，與預期加速至3.3%背道而馳。PPI意外下跌，為聯儲局本月減息再添籌碼。美股周三個別發展，標指及納指再破頂，並同創收市新高。道指跌220點或0.48%，報45490點；標指升0.3%，報6532點；納指上揚0.03%，報21886點。

反映中國概念股表現的金龍指數滑落0.95%。阿里巴巴跌2.15%，報143.93美元；京東跌1.62%，報33.32美元；百度跌0.80%，報107.6美元；理想跌1.07%，報23.96美元；小鵬跌3.13%，報20.10美元；蔚來跌8.92%，報5.72美元；嗶哩嗶哩升2.9%，報24.74美元。

夜期低水二百點，ADR普遍低走

恒指夜期跌196點，報25994，低水206點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股跌2.03%，折合99.6港元；長和(00001)ADR較港股低1.62%，折合51.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.88%，折合628.0港元；小米(01810)ADR較港股低1.33%，折合54.2港元；港交所(00388)ADR較港股低1.18%，折合439.4港元；滙控(00005)ADR較港股高2.03%，折合106.5港元。





熊進牛退淡友謀反攻，恒指累升過千點回吐難免

恒指昨日（10日）盤中最多升逾300點，再有過千張熊證街貨跌入被強制收回的範圍。不過，淡友信心毫不動搖，最新牛熊證街貨資料顯示，所有百點組別的熊證數量全線增加，使熊證總數升至7407張，為近期少見的高位，其中距離恒指現價100至400點範圍內的熊證高達2847張，可見淡友信心有多強。至於牛證總數已經連跌四日至9558張，為9月份以來首次低於1萬張。所有百點組別的牛證數量幾乎全線減少，只有25400至25499組別的全部465張均屬新增。雖然該區是現時牛證最貼近恒指現價的組別，但距離恒指現價700點以上，意義不大。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌227點，報25977，低水223點，預料恒指低開過百點。恒指連升四日，累升過千點。儘管美國減息預期高唱入雲，但恒指近期升勢某程度上已經反應了減息的預期，現時高位沽壓漸多。個股方面，蔚來折讓發新股，為市場帶來負面情緒，投資者或擔心陸續有企業趁股價高位進行抽水。預料恒指走勢反覆向下，二萬六關受考驗。

