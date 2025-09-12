內地整治汽車業網絡亂象，明年買新能源車恢復徵稅，車股表現分化可以點部署？

港股近日氣勢如虹，本周再升近千點，已升至近26400點，連頗弱勢的汽車板塊，當中部分股份今日(12日)也見反彈，其中蔚來(09866)最近才宣布再度配股，但只經一兩日消化，今日即彈近半成。不過，汽車行業除一直受價格競爭激烈困擾外，內地近日又擬整治行業網絡亂象，新能源車購置稅也將於明年恢復徵收，比亞迪(01211)股價今日繼續走軟。若想部署汽車股，看來要有耐性兼要小心選擇。

（比亞迪汽車官網截圖）



新能源車購置稅明年恢復徵收 崔東樹：當局未明確表態

中國自2014年9月1日起對購置新能源汽車實行免徵車輛購置稅，該政策隨後於2017年、2020年、2022年延期，到2023年再宣布延長，今年是免徵稅最後一年，明年起將恢復徵稅，買新能源車要交多少稅的話題近期備受關注，一度登上社交平台熱搜榜。內媒《第一財經》指，按照相關公告規定，2026年1月1日起至2027年12月31日期間購買的新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每輛減稅額不超過1.5萬元人民幣，即是說，雖然10%的新能源車車購稅明年恢復，但仍有兩年的減稅期，明年和後年只需繳5%。不過，乘聯分會秘書長崔東樹昨(11日)接受內媒《每日經濟新聞》訪問時分析稱，當前相關部門並未就新能源車是否在明年1月1日起恢復徵收車購稅明確表態，最終還需以相關主管部門公告為準，「不要相信任何小道消息，一切按照正式文件走」。



崔東樹又認為，新能源汽車免徵車購稅政策的結束，是政策端進行正常車輛管理的必然趨勢，不僅是政府主管部門逐步規範新能源汽車市場競爭的重要舉措，也預示著中國完成了將新能源汽車逐步發展成強大產業的階段性任務。他指，經過多年發展，中國新能源汽車市場已經比較成熟，銷量接近整體汽車銷量的50%，新能源乘用車單月市場佔有率更是連續多個月過半，這些都為新能源汽車購置稅政策的調整提供了依據。

內地六部門整治汽車業網絡亂象 針對不規範測評、高管網上引戰等



另內地工信部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局六部門近日聯合印發《關於開展汽車行業網路亂象專項整治行動的通知》，決定自即日起在全國範圍內開展為期3個月的汽車行業網路亂象專項整治，以落實國務院常務會議關於規範新能源汽車產業競爭秩序的部署。



《通知》明確三大整治重點：一是非法牟利，包括製作虛假圖文視頻、以「測評」名義索要「保護費」、利用主板機及生成式AI製造「網路水軍」； 二是誇大和虛假宣傳，如虛構汽車及動力電池性能、操縱榜單、借展會炒作話題；三是惡意詆毀攻擊，包括組織「黑公關」、「飯圈」聯動抹黑、企業高管網上「拉踩」引戰。

中汽協：前8月汽車產銷量同比均增近13% 新能源車增逾三成半

中國汽車工業協會昨日發布數據顯示，今年1至8月份，中國汽車產銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%，產銷量首次雙超2000萬輛。其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。在出口方面，1至8月份，汽車出口429.2萬輛，同比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，同比增長87.3%。而8月汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，環比分別增長8.7%和10.1%，同比分別增長13%和16.4%。



另外電報道，市場研究公司Rho Motion表示，8月全球電動車銷量按年增長15%至170萬輛，為1月以來的最低增速，反映市場競爭更加激烈。中國8月電動車銷售增長僅為6%至110萬輛，遠低於上半年平均每月的36%。不過，Rho Motion表示，隨著補貼計劃獲得新資金支持以及季節性反彈，預計第四季度中國電動車銷量仍將保持強勁。

蔚來半年內第二度配股籌近79億元 高盛：將支持執行產品戰略

值得一提，蔚來近日公布，以每股A類普通股發行價43.36元發行約1.82億股，集資約78.83億元。每股發行價比上日(10日)收報46.72元折讓約7.2%，普通股發行將於下周三(17日)或前後交割，惟須受慣常交割條件規限，至於每股美國存託股公開發行價為5.57美元。集團指，目前計劃將股權發行所得款項淨額用於投資智能電動汽車核心技術的研發、開發旗下品牌未來技術平台及車型、擴大充換電網絡、進一步強化資產負債表及用於一般企業用途。是次為蔚來半年內第二次配售股份，蔚來今年3月配售1.368億股A類普通股，配售價為每股29.46元，集資約40.3億元。

（蔚來汽車官網截圖）

高盛發表研報指，預期今次大規模股權融資將進一步支持蔚來執行其產品戰略，估算蔚來2025及2026年研發開支將達110億元人民幣，通過今次配售可使負債比率從98%降至92%。而過去兩個季度蔚來的新車型包括樂道L90及蔚來ES8等競爭力顯現改善，預計第三及第四季度交付量可提升至8.9萬及13.1萬輛，對比首季及次季為4.2萬及7.2萬輛，給予「中性」評級，港股目標價31.8元，美股目標價4.1美元。

野村則指，蔚來宣布半年內第二次配股，如超額配售選擇權被完全行使，集資額最多83億元人民幣，估計將對現有股東造成7.5%至8.6%稀釋影響。該行認為集資有助其發展計劃，以及扭轉今年首季以來其資產負債表內總股東權益負值狀態。而蔚來於本月20日舉行「NIO Day 2025」將對公司至關重要，因為新ES8將正式推出並公布價格，維持其「中性」評級及目標價5美元，等待ES8需求情況進一步明朗。

麥嘉嘉：部分車股可待調整作中長線部署 比亞迪100元可考慮

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，若看汽車行業最新數據，乘聯會有預測指9月開局零售同比有些下跌，主要因去年高基數及國策影響，但當中新能源車仍有較佳增長，反映汽車業焦點仍集中於新能源車滲透率持續提升。不過，現時行業出現的價格競爭，連同政策壓力，會令整個板塊以整固格局為大趨勢，當然部分汽車股股價之前已有明顯調整，可能到了一些技術支持位都會帶來技術性反彈，加上新能源車ETF及相關產業鏈指數過去一周累積升幅也有5%左右，成交也有增加，因此，預期整頓行業網絡亂象等會為新能源車行業競爭帶來有秩序改善，短線或會影響部分車企股價走勢，但中長線其實利好整個行業。整體來看，新能源車在汽車補貼減弱、競爭加劇及月度銷售增速放緩下，預料部分板塊內資金更偏向一些龍頭及高增長細分賽道，而論到新能源車滲透率，比亞迪始終維持領先優勢，新勢力如理想(02015)、蔚來則成為第二梯隊。

麥嘉嘉續指，由於整個汽車板塊現時整體仍波動，且投資集中於能源車及出海賽道的中長線資金，可待股價調整時以中長線投資考慮那些龍頭及強勁增長細分股份。而因現時市場資金較偏重個別板塊炒作，例如今日炒科技龍頭，汽車板塊始終短線受上述汽車補貼暫停及價格競爭加劇等影響，不排除仍會反覆偏軟，比亞迪有機會先下試100元心理關口，到時可再考慮作中長線部署。至於新勢力則可考慮理想及蔚來，但它們同樣不見太大上升動力，現時也不宜太積極進場，可待股價深度調整，或資金翻炒汽車股時，才再考慮其中長線吸納價值，零跑(09863)及吉利(00175)也宜採相同策略，因暫時對整個行業看法中性，資金未必偏好，但當股價累積調整較大，不排除到時再有資金流入，但似乎資金暫仍偏好一些強勢板塊，如阿里(09988)那一類AI雲相關科技股。

汽車股今日表現各異，比亞迪跌0.67%收報104.5元，蔚來升4.84%報48.12元，理想升1.14%報93.3元，小鵬(09868)升3.23%報81.4元，零跑跌2.01%報60.95元，吉利跌1.13%報18.44元，長汽(02333)跌2.76%報17.62元，廣汽(02238)跌0.3%報3.33元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他車股相關新聞：

大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價

小鵬匯天「陸地航母」飛行器在阿聯酋獲頒特許飛行證

《外資精點》瑞銀上調敏實集團目標價13%，看好中長期盈利表現

乘聯分會崔東樹：當局未對恢復新能源車購置稅明確表態，「勿信小道消息」





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽