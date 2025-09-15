  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 議息後料回吐但兩萬六不穿 泡瑪幻想空間縮窄要再等催化劑

15/09/2025

　　美股周五表現個別發展，惟市場對港股熱情未減，憧憬央行議息後會議對息口動向發放新啟示、加上中美商貿會議以及本港施政報告等潛在催化作用，即使內地公布8月份主要經濟數據遜於預期，恒生指數今早低開後仍能迅即轉升，指數半日報26463，升75點或0.3%，主板成交逾1620億元。恒生中國企業指數報9396，升31點或0.3%。恒生科技指數報6055，升66點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 議息後料回吐但兩萬六不穿 泡瑪幻想空間縮窄要再等催化劑

（官方圖片）

 

聶振邦：恒指26000已企穩，料26000以上800點整固待破27000

 

　　港股上周五升破26000關後，受惠科技股憧憬，恒指進一步升上26500，今早低開不足100點後由跌轉升，徘徊26500關口附近。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，上周港股因對阿里(09988)及百度(09888)等科技股憧憬帶動升勢，相對美股近期升勢同樣由甲骨文及特斯拉等科技股帶動，反映港美市場近日走勢類同。但他預期，議息前美股炒起後在議息結果公布後有較大機會出現回吐，但料納指在21800已會有較大支持，距離上周五約300點水平，預期港股即使受累跟跌，在距離現價約400至500點的26000關口上也會有較大支持。

 

　　他預期議息後港股都會在26000至26800整固居多，因恒指在突破26000前，也在25000至25800整固約兩至三星期才有突破動力，他指上周連續三日都成功收高於26000，預計26000已可確認守穩，故未來將在26000上整固，再尋動力突破27000。

 

Labubu黃牛價跌削弱泡瑪估值，催化劑出現前料受制於300元

 

　　泡泡瑪特(09992)染藍後跌勢加劇，主要由於新推出迷你Labubu炒價急跌，拖累股價大半個月內大跌超過25%，摩通最新研究報告亦已轉舵唱淡，降評級兼劈目標價25%至300元。迷你Labubu推出後實際反應並不差，但黃牛價在推出後不久即急跌，高位大跌超過五成，雖然黃牛炒價並不直接影響泡泡瑪特收入，但聶振邦解釋指炒價下跌令市場幻想空間減少，市場會認為對於未來產品的提價空間變相受限，繼而影響市場對於Labubu以至泡泡瑪特未來的估值，因此便令人股價連日受壓。

 

　　聶振邦認為泡泡瑪特現行炒作Labubu產品銷售收入提升的空間已不多，未來市場對於泡泡瑪特的憧憬，將由Labubu等IP延伸開去，在維持IP產品銷售收入，在周邊產品的Labubu公仔衣服，以至早前有傳將在荷李活以Labubu為主角製作電影等，都是由IP發展出來的新商機，才能讓市場有更大幻想空間，繼而帶動股價突破。

 

　　如泡泡瑪特並未如上述一樣為Labubu IP1開拓更多新商機，或有較大機會一如大行預測一樣，在缺乏催化利好下受限於300元水平，短線僅能作短炒部署，預計在230元至235元會有一定支持，可在附近撈底短炒。

 

港股 | 午市前瞻 | 議息後料回吐但兩萬六不穿 泡瑪幻想空間縮窄要再等催化劑

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

