施政前瞻 | ETF業界倡拓互聯互通，監管機構研產品吸引程度

貝萊德iShares股票產品策略亞太區主管吳宇熙在一記者會上指出，對於新一份《施政報告》，若果ETF互聯互通可擴大或放寬，肯定有利於開展更多ETF相關市場活動，由於推動香港ETF市場整體發展其中一個領域是通過ETF互聯互通，亦可見當中強勁的資金流。

景順ETF業務發展與資本市場亞太區總監Tom Digby則指出，香港可能相較大多數其他地區市場投資產品更加多樣化，但認為監管機構需要進行更多分析，以了解為甚麼部分投資者目前對某些產品興趣不高。

業界指去年至今ETF資金流續增，憧憬AI及相關子板塊

左起）貝萊德iShares股票產品策略亞太區主管吳宇熙；華夏基金(香港)有限公司國際業務主管蔡玉；景順ETF業務發展與資本市場亞太區總監Tom Digby；摩根資產管理亞太區ETF、數位化及直銷業務總監司馬非（許英略攝）

香港投資基金公會舉辦ETF市場發展討論會，貝萊德iShares股票產品策略亞太區主管吳宇熙在會上指出，由去年至今，全球ETF資金流繼續增加，因對股票流入增加。他指出，產業型方面看好AI。另自6月起，市場憧憬減息預期刺激生物科技、金融、工業造好。而實體黃金，數字資產資金流穩定，以助投資者分散風險。



吳宇熙續指出，自今年3、4月起，基於國家政策改變，市場對ETF中、港或相關科技股資金流增加。在科技之外，更可見半導體、軟件等子板塊受追捧。



華夏基金（香港）有限公司國際業務主管蔡玉提到，在亞太區主動型ETF資產規模佔比不足10%，相對一些成熟市場，則可達到30%。蔡玉指出，差距在於投資者教育及市場健康發展，但隨香港有更多產品出現，相信會給予投資者更多使用例子。



監管變革是ETF增長的重要推動力



摩根資產管理亞太區ETF、數位化及直銷業總監司馬非指出，30%為更發達或更成熟的市場水平，而該批市場增長動力是監管變革，如澳洲、美國，且通常因其交易透明、成本低、效率高，工具是監管機構希望推廣的方向。他續稱，可見不僅是零售額外分銷渠道推動增長，亦有來自保險、投資機構端推動。他亦稱，已開始在中國看到這種監管變革的開端，因此相信監管變革是ETF增長的重要推動力，最終亦將在香港發生。

撰文：經濟通記者許英略

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情