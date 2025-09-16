  • 會員
開市Go | 中美經貿會談達基本框架共識，iPhone17銷情暢旺，車企響應賬款支付規範

16/09/2025

要聞盤點

 

1、在聯儲局議息會議前夕，市場對減息的樂觀預期升溫，推動美國股市周一（15日）向好。在大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數雙雙創下新高。周一科技股表現突出，成為升市主要動力。道指收市升50.03點，或0.11%，報45884.25點；標普500指數升31.02點，或0.47%，報6615.31點；納指升207.65點，或0.94%，報22348.75點。中國金龍指數升73點。日經期貨截至上午7時50分上升2.5點。

 

2、中國與美國代表團在西班牙馬德裏完成為期兩天的經貿會談，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、降低投資障礙及促進經貿合作達成基本框架共識。美國總統特朗普暗示，計劃於周五(19日)與中國國家主席習近平通話。

 

3、前聖路易斯聯儲主席布拉德透露，與美國財長貝森特討論出任美聯儲主席可能性，並預計FOMC將降息25基點，今年累計降息75基點或屬合理。

 

4、華爾街分析員指美經濟挑戰被低估，警告聯儲局本周減息可能成為「恐慌性減息周期」，特朗普敦促聯儲局主席鮑威爾大幅減息。

 

5、國家外匯管理局發布通知，深化跨境投融資外匯管理改革，取消多項限制，包括外商投資企業再投資登記，並縮減資本項目收入使用負面清單。

 

6、馬斯克於9月12日動用逾10億美元，罕有地增持特斯拉股份，購入257萬股，平均每股371.38至396.54美元，特斯拉盤前漲近8%，創八個月新高。

 

7、中國市場監管總局指英偉達2020年收購以色列邁絡思違反《反壟斷法》及附加條件限制，交易金額達69億美元，相關問題或將進一步處理。

 

8、Alphabet股價漲逾3%，至248.76美元，市值首次突破3萬億美元，成為美國第四家市值超過3萬億的上市公司，與英偉達、微軟及蘋果並列。

 

9、第10批銀色債券今日起接受認購，保證息率3.85厘，每半年派息一次，每手1萬元入場費，3年息共1155元，首日平均認購30手，反應理想。

 

