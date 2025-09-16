  • 會員
黃金周 | 國慶中秋超長假臨近旅遊市場升溫，攜程創年內新高仲有得升？

16/09/2025

　　今年國慶與中秋節「雙節合一」，內地將有8日超長假期，線上旅遊預訂平台數據顯示，內地機票搜索熱度增長超過三成，出境遊搜索熱度接近翻倍，攜程集團(09961)近日股價反覆攀升，縱使國務院最新發布通知，進一步加強旅遊市場綜合監管，提出不得以「大數據殺熟」等行為侵害遊客權益，攜程今早(16日)仍最多升逾3%高見594元，創年內新高。其實，攜程今年以來仍跑輸大市，或許還有水位，可否追入？

 

國慶中秋超長假臨近旅遊市場升溫，攜程股價強勢仲有得升？

（攜程旅行網截圖）


國慶假期臨近　內地機票線上搜索熱度增逾三成


　　據《央視》報道，國慶假期臨近，目前民航機票預訂逐漸進入高峰。報道引述線上旅遊預訂平台數據顯示，內地機票搜索熱度增長超過三成。數據顯示，9月以來，中秋和國慶假期的出行搜索量增幅按年有較大幅度提升。截至目前，假期出行內地機票近一周搜索熱度增長超過30%，以北京、成都及上海等地搜索熱度最高；伊寧、瀘州及海拉爾等小眾目的地搜索熱度增幅最大，超過60%。

 

　　報道引述同程旅行(00780)度假門店副店長錢美鳳表示，今年國慶假期，內地機票均價按年基本持平，呈現「首尾高、中間低」的特徵。假期開始和結束的時候價格會相對高一些，中間會相對票價低一些，在拚假策略的推動下，預計10月4日至5日將迎來內地民航市場出遊高峰。而隨著大眾旅遊和探親出遊的需求集中釋放，目前紅色旅遊搜索熱度按年增長超過兩倍。「觀景」及「賞月」關鍵字的搜索熱度飆1.17倍，山嶽景區和園林古鎮景區搜索熱度按周提升逾八成。

 

愛彼迎中國：十一假期出境遊搜索熱度接近翻倍

 

　　另《證券時報》日前報道，今年「十一」假期長達8天，還有不少打工仔「請3休12」，令境內外長線遊分外熱門。Airbnb愛彼迎中國發布報告顯示，國內出境遊搜索熱度較去年同期接近翻倍。日本繼續蟬聯黃金周熱搜榜首，意大利、法國、西班牙、新西蘭、韓國、印尼躋身前十，歐洲城市佔據前20大熱搜目的地半數。


　　據眾信旅遊數據，國慶期間出遊人數較去年同期激增130%，成交總額增幅超120%。部分熱門目的地路線更是提前3個月售罄。北方地區進入到秋景最佳觀賞期，新疆、內蒙古、甘肅等目的地產品銷售火爆。出境遊方面，受免簽政策、航班恢復等政策影響，出遊人數較去年同期增長130%，其中歐洲出遊人數增長80%。而航旅縱橫大數據顯示，截至9月8日，國慶假期國內航線機票預訂量超326萬張，日均機票預訂量較去年同期增長約26%；出入境航線機票預訂量超116萬張，日均預訂量增長約15%。

 

國慶中秋超長假臨近旅遊市場升溫，攜程股價強勢仲有得升？

（AP圖片）

 

國務院：在線旅遊平台不得以「大數據殺熟」等侵害遊客權益

 

　　不過，國務院辦公廳最新發布《關於進一步加強旅遊市場綜合監管的通知》，提出進一步建立健全職責明確、協同高效、保障有力的旅遊市場綜合監管機制，統籌政府與市場、發展與安全，著力解決擾亂旅遊市場秩序、侵害遊客權益等突出問題，優化旅遊市場消費環境，改善遊客消費體驗，推動旅遊業高質量發展。全面提高旅遊市場綜合監管水平。提升旅遊標準化水平。完善旅遊標準體系，推進國家標準、行業標準和地方標準制修訂工作，有序開展涉及旅遊新業態、新產品管理和服務的標準研製。推動旅遊標準實施應用和試點工作，提升旅遊產品質量和服務水平。

 

　　通知指，指導旅行社合理安排旅遊行程，加強導遊隊伍管理，依法保障導遊勞動權益。督促在線旅遊平台與旅遊經營者加強個人信息保護，不得以「大數據殺熟」、虛假宣傳及捆綁銷售等行為侵害遊客權益。同時，推動在線旅遊平台良性競爭，依法保障平台內經營者合法權益，促進在線旅遊市場健康有序發展，並督促購物場所及旅遊景區等做到質價相符，自覺抵制商業賄賂等。

 

財通證券：攜程出入境及國際業務成重要增長引擎　首予買入評級


　　財通證券近日發表研報，首次覆蓋攜程，給予「買入」評級，預計公司2025至2027年營收分別為620/712/809億元人民幣，Non-GAAP歸母凈利潤分別為194/224/256億元人民幣。公司作為國內OTA行業龍頭，在供應鏈、用戶心智及全球化資源整合等方面建立深厚競爭壁壘。國內旅遊市場復甦為公司國內業務增長提供穩定支撐，出入境及國際業務成為中長期業績增長的核心驅動力。

 

　　該行指，公司出入境及國際業務成為重要增長引擎，增長空間廣闊。出境遊市場加速復甦，免簽政策推動入境游增長顯著，出入境遊已成為公司的重要開拓點，為公司注入強勁的增長動力。2025年第一季出境遊業務表現尤為突出，GTV恢復至2019年同期的120%，顯著高於行業平均水平；機票訂單量恢復至95%，酒店住宿訂單量恢復至80%，度假業務訂單量恢復至70%以上。

 

　　該行又指，公司較早開始布局AI技術，2025年第一季數據顯示，公司通過智能客服、司導服務監控等應用，已節省20%人力成本，AI輔助內容生產工具將商家內容製作時間從8.5分鐘縮短至15秒，內容合格率超98.9%。AI技術對內賦能降本增效，對外提升用戶體驗，有助公司用戶粘性與盈利能力的雙重提升。

 

黃瑋傑：攜程股價已部分反映出遊旺盛　難再大升暫先看595元

 

黃金周 | 國慶中秋超長假臨近旅遊市場升溫，攜程創年內新高仲有得升？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，從來不建議人因甚麼時節或活動去短炒某些股份，反而更應看重基本面及技術走勢。而攜程近期確實強勢，其實股價多少已反映現時出遊旺盛，特別下半年有多些出遊假期應該對其有利，技術上升至585元有阻力，但攜程今年相對其他股份不是升了很多，累積升了不足一成，去年12月高位為595元，暫可先看585至595元，惟現價買入要賺一成即升至640元有一定難度。

 

　　黃瑋傑又提到，今日有一則負面消息，但暫未對相關股份股價帶來太大影響，就是國務院辦公廳發布《關於進一步加強旅遊市場綜合監管的通知》，通常提到監管對股價來說都屬壞消息，該通知提出線上旅遊平台與經營者不得以「大數據殺熟」等行為侵害遊客權益，「大數據殺熟」即同一商品或服務，平台利用數據分析對老客戶實施差異化定價，而對新客收費較便宜，因看準老客戶向來幫襯不會格價，這屬價格歧視行為。國務院發出這個通知即代表此行為很常見，有分析亦指「大數據殺熟」增加了旅遊平台利潤率。

 

　　攜程半日升2.96%收報591元，成交6.97億元。其他旅遊相關股亦上升，同程旅行升0.8%報22.6元，中國中免(01880)升0.67%報60.5元。

 

國慶中秋超長假臨近旅遊市場升溫，攜程股價強勢仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

